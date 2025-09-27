Ft
Ruszin-Szendi Romulusz ai szakpolitikus fegyverbotrány

Rájár a rúd: AI-detektor buktatta le Ruszin-Szendi Romuluszt

2025. szeptember 27. 16:55

A Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa kollégánk, Móna Márk fellökése és a fegyverbotránya után ismét kínos helyzetbe hozta magát.

2025. szeptember 27. 16:55
null

Ruszin-Szendi Romulusz szombaton közölt Facebook-posztja olyan furcsa szóvirágokat és mondatszerkesztést tartalmazott, amelyek felkeltették a mesterséges intelligencia használatának gyanúját.

Hipotézisünk beigazolódott.

A Justdone AI-detektor alkalmazással bevizsgáltuk az ominózus Facebook-posztot, és kiderült: a szöveg 89 százaléka mesterséges intelligenciával generált lehetett. Az erőszakmentesség mellett úgy tűnik, a tollforgatás is nehezére esik a bukott vezérkari főnöknek, ezért valószínűsíthető, hogy az AI-t hívta segítségül a szövegalkotáshoz.

Méltatlanság

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szombaton jelentette be, hogy visszavonja Ruszin-Szendi Romulusz tartalékosi szerződését, miután fegyverrel jelent meg a Tisza Párt egy lakossági fórumán – szúrta ki az Index.

Továbbá a havi 1,3 millió forintos juttatásának felülvizsgálatát is kérvényezte.

A honvédelmi miniszter szerint a Tisza Párt szakpolitikusa „méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen, ugyanis fegyverrel jár gyűlésekre”, amivel szabálysértést követ el, továbbá megtámadott egy újságírót, amivel a garázdaság gyanúját kelti.

Úgy döntöttem, hogy a tartalékosi szerződését felbontom”

– mondta Szalay-Bobrovniczky.

A felvételt itt tudja megtekinteni:


 Mint ismert, Magyar Péter korábban megerősítette: valóban fegyver volt Ruszin-Szendi ruhája alatt a párt egyik fórumán. A történtek következtében a rendőrség lefoglalta a politikus fegyverét, és visszavonta a fegyvertartási engedélyét. 


 

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

 

 

Arisztokrata
2025. szeptember 27. 19:03
Elmebetegek gyülvész hada a tisza.
Válasz erre
0
0
pemahe
•••
2025. szeptember 27. 18:58 Szerkesztve
Milyen bizonyosságod van és milyen fegyverről? én csak egy tokformájú ruhával takart valamit láttam.. A fidesznek kidaszott rtg. szemei vannak fényképről érzékelő fémdetektorral.... jellenmtelen... AI meg Wellor hamisitógyár módra?
Válasz erre
0
0
Ati Papa
2025. szeptember 27. 18:48
Volt egy ismerősöm, aki műszerészként dolgozott - onnan ismertem - majd belépett a Munkás őrségbe. Annyira jól csinálta a feladatokat, hogy végül parancsnok helyettes lett. Ő lett a " kisparancsnok " és erre nagyon büszke volt. Folyton pisztolyt hordott az oldalán - ő csúzlinak hívta - . Egyszer meglátogatott bennünket a munkahelyünkön a parancsnoki GAZ- al . A vezető ülés melletti ülésen egy géppisztoly volt amit büszkén mutogatott nekünk. Amikor felszámolták a Munkás őrséget eszét vesztve rohangált a lakásban a pisztolyát keresve - amit a felesége jól eldugott - és azt ordítozta, hogy mindenkit agyonlő, aki felelős. Ehhez képest Ruszi Szendi csak a kabát alatt hordta a " csúzliját " és a rendőrök simán elvették tőle.
Válasz erre
0
0
sagirdilsiz-2
2025. szeptember 27. 18:14
"A Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa kollégánk," ledöbbent az AI , aztán pislogott kettőt és visszakérdezett, hogy a Mandiner munkatársának munkatársa lenne a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!