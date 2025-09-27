Rájár a rúd: AI-detektor buktatta le Ruszin-Szendi Romuluszt

Ruszin-Szendi Romulusz szombaton közölt Facebook-posztja olyan furcsa szóvirágokat és mondatszerkesztést tartalmazott, amelyek felkeltették a mesterséges intelligencia használatának gyanúját.

Hipotézisünk beigazolódott.

A Justdone AI-detektor alkalmazással bevizsgáltuk az ominózus Facebook-posztot, és kiderült: a szöveg 89 százaléka mesterséges intelligenciával generált lehetett. Az erőszakmentesség mellett úgy tűnik, a tollforgatás is nehezére esik a bukott vezérkari főnöknek, ezért valószínűsíthető, hogy az AI-t hívta segítségül a szövegalkotáshoz.

Méltatlanság

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szombaton jelentette be, hogy visszavonja Ruszin-Szendi Romulusz tartalékosi szerződését, miután fegyverrel jelent meg a Tisza Párt egy lakossági fórumán – szúrta ki az Index.