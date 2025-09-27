Rájár a rúd: AI-detektor buktatta le Ruszin-Szendi Romuluszt

Erre varrjon gombot Ruszin-Szendi Romulusz: hamarosan búcsút inthet a havi 1,3 millió forintos juttatásának (VIDEÓ)
Nagy bajban lehet a Tisza Párt szakpolitikusa.
A Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa kollégánk, Móna Márk fellökése és a fegyverbotránya után ismét kínos helyzetbe hozta magát.
Ruszin-Szendi Romulusz szombaton közölt Facebook-posztja olyan furcsa szóvirágokat és mondatszerkesztést tartalmazott, amelyek felkeltették a mesterséges intelligencia használatának gyanúját.
Hipotézisünk beigazolódott.
A Justdone AI-detektor alkalmazással bevizsgáltuk az ominózus Facebook-posztot, és kiderült: a szöveg 89 százaléka mesterséges intelligenciával generált lehetett. Az erőszakmentesség mellett úgy tűnik, a tollforgatás is nehezére esik a bukott vezérkari főnöknek, ezért valószínűsíthető, hogy az AI-t hívta segítségül a szövegalkotáshoz.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szombaton jelentette be, hogy visszavonja Ruszin-Szendi Romulusz tartalékosi szerződését, miután fegyverrel jelent meg a Tisza Párt egy lakossági fórumán – szúrta ki az Index.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy bajban lehet a Tisza Párt szakpolitikusa.
Továbbá a havi 1,3 millió forintos juttatásának felülvizsgálatát is kérvényezte.
A honvédelmi miniszter szerint a Tisza Párt szakpolitikusa „méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen, ugyanis fegyverrel jár gyűlésekre”, amivel szabálysértést követ el, továbbá megtámadott egy újságírót, amivel a garázdaság gyanúját kelti.
Úgy döntöttem, hogy a tartalékosi szerződését felbontom”
– mondta Szalay-Bobrovniczky.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Mint ismert, Magyar Péter korábban megerősítette: valóban fegyver volt Ruszin-Szendi ruhája alatt a párt egyik fórumán. A történtek következtében a rendőrség lefoglalta a politikus fegyverét, és visszavonta a fegyvertartási engedélyét.
Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor