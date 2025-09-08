Ft
Pontot tennének a randalírozás végére a bulinegyedben: polgárőrség szervezésébe kezdett két rabbi

2025. szeptember 08. 14:16

Már szeptemberben nagy változások történhetnek.

2025. szeptember 08. 14:16
bulinegyed, forgalom, taxi

Frölich Róbert és Szabó György rabbik polgárőrség megalakítására készülnek Belső-Erzsébetvárosban, miután belátták, hogy senki más nem fog tenni a kerület egyre súlyosbodó problémái ellen – számolt be róla az Index.

A lap felhívta rá a figyelmet, hogy a „Magad uram, ha képviselőd nincs” mottóval induló kezdeményezésre vallási hovatartozástól függetlenül kevesebb mint két nap alatt ötven ember jelentkezett.

A túlturizmus, a hajléktalanság, a közbiztonság hiánya, a szemét és a szabálytalanságok ellen már szeptemberre vagy októberre indulhat az önszerveződő védelem a bulinegyedben.

 

