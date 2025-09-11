Orbán Viktor kimondta: Magyarország nem ukránellenes, de a háborúnak véget kell vetni

Véleménye szerint, ahhoz, hogy Európa kikerüljön ebből a kiszolgáltatott helyzetből, véget kell vetni az ukrajnai háborúnak. „Európának valójában nem Washingtonban kéne kilincselnie, hanem Moszkvával egy biztonsági megállapodást kötnie” – fogalmazott a miniszterelnök. Azonban azt a bejegyzésében Orbán Viktor is igyekezett hangsúlyozni, hogy minden világpolitikai szereplő más irányba halad, így kifejezetten nehéz békét kötni. „Az orosz cél a nyugati térnyerés korlátozása, (...) az ukrán cél, hogy a pénzügyi támogatások továbbra is érkezzenek Ukrajnába, az európai cél az ukrán háborús képesség fenntartása, és az USA benntartása a konfliktusban, az USA célja megegyezni gazdasági kérdésekben az oroszokkal, és az Európai Uniót pedig gazdaságilag az Egyesült Államok alá rendelni” – hozott fel pár példát Orbán Viktor.