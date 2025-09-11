Orbán Viktor kimondta: Magyarország nem ukránellenes, de a háborúnak véget kell vetni

Orbán Viktor: A képlet egyre világosabb, ezen múlik, hogy fog kinézni az országunk
Orbán Viktor Facebook-posztban reagált Von der Leyen beszédére és az előttünk álló választásokra.
A háború állásáról és Brüsszel abban elfoglalt szerepéről írt a kormányfő.
Orbán Viktor, miniszterelnök új Facebook-bejegyzésében a világ politika szétszórt helyzetére és Brüsszel tehetetlenségére reagált.
Ma az Egyesült Államoknak egyetlen dolga van: kér egy kávét és a főnök meghallgatja az európai beosztottakat”
– fogalmazott a kormányfő.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor Facebook-posztban reagált Von der Leyen beszédére és az előttünk álló választásokra.
Véleménye szerint, ahhoz, hogy Európa kikerüljön ebből a kiszolgáltatott helyzetből, véget kell vetni az ukrajnai háborúnak. „Európának valójában nem Washingtonban kéne kilincselnie, hanem Moszkvával egy biztonsági megállapodást kötnie” – fogalmazott a miniszterelnök. Azonban azt a bejegyzésében Orbán Viktor is igyekezett hangsúlyozni, hogy minden világpolitikai szereplő más irányba halad, így kifejezetten nehéz békét kötni. „Az orosz cél a nyugati térnyerés korlátozása, (...) az ukrán cél, hogy a pénzügyi támogatások továbbra is érkezzenek Ukrajnába, az európai cél az ukrán háborús képesség fenntartása, és az USA benntartása a konfliktusban, az USA célja megegyezni gazdasági kérdésekben az oroszokkal, és az Európai Uniót pedig gazdaságilag az Egyesült Államok alá rendelni” – hozott fel pár példát Orbán Viktor.
Kiemelte, hogy egy ilyen összetett helyzetben „az Európai Unió egy béna kacsa”. A miniszterelnök szorgalmazta, hogy az EU állapodjon meg Oroszországgal és fogadja el azt a tényt, hogy Ukrajnának nem szabad sem a NATO sem az Unió tagjává válnia. Illetve kifejezte Magyarország támogatását afelé, hogy ehelyett Ukrajna kössön külön stratégiai megállapodást Európával.
Mi nem akarjuk az ukránokat a semmibe kilökni, mi nem vagyunk ukránellenesek”
– írta a miniszterelnök.
Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP
***