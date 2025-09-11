Ft
09. 11.
csütörtök
Orbán Viktor: A képlet egyre világosabb, ezen múlik, hogy fog kinézni az országunk

2025. szeptember 11. 09:31

Orbán Viktor Facebook-posztban reagált Von der Leyen beszédére és az előttünk álló választásokra.

2025. szeptember 11. 09:31
null

Új Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor az elmúlt napok több eseményére is reagált, köztük az előttünk álló választásokkal és Von der Leyen beszédével

A Bizottság elnök asszonya, aki valójában a tagállamok alkalmazottja, mondott egy virtigli háborúpárti, politikai beszédet”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Kiemelte Brüsszel együttműködésre ösztönző módszerét, miszerint mindenkitől, aki nem ért velük egyet, megvonják az uniós támogatásokat. A kormányfő megnyugtatott mindenkit, hogy ezt Magyarország nem fogja annyiban hagyni.

Válaszoltunk. Délután benyújtottuk a Patrióták bizalmatlansági indítványát: von der Leyennek mennie kell!”

– írta.

Orbán Viktor kiemelte a választások közeledését is, amik „jönnek, ha akarjuk, ha nem”. A kormányfő elmondta, hogy áprilisban a szavazóknak valójában arról kell döntenie, hogy az országot a magyarok, vagy Brüsszel vezesse e.

Versenyképes, független, családbarát, békés és biztonságos Magyarország. Vagy ahogy a Brüsszelből fizetett és fogott magyar pártok, a Tisza és a DK javasolja: Brüsszelből irányított, agyonadóztatott, migránspárti, háborúpárti és ukránbarát Magyarország. A képlet egyre világosabb.

– figyelmeztetett Orbán Viktor.

Nyitókép: Aris Oikonomou / AFP

***

 

Összesen 14 komment

patikus-3
•••
2025. szeptember 11. 10:28 Szerkesztve
vamonos-4 zero kulonbseg van akozott, amit az allitolagos weber csicska MP es az allitolagos szuveren OV fog tenni, a valo eletben... Ezért mondom, hogy itt sutyiban nagykoalíció készül. Magyar Peti mar rég eltűnt volna a fészkesben, ha Orbánék nem fújjak egyre nagyobbra-és-nagyobbra. Mind a két tábor elég sunyi és mohó, hogy 2/3-ot akarjon, s ezt csak együtt érhetik el.
Válasz erre
1
2
kiabrandult-fideszes
•••
2025. szeptember 11. 10:25 Szerkesztve
Versenyképes? Elég körbenézni az EU-ban: nálunk a legmagasabb az áfa, itt ugrottak meg legjobban az ingatlanárak, a vásárlóerő az egyik legalacsonyabb, és nálunk volt rekordinfláció. Mondjuk attól függ miben kell versenyezni. Áfában, kórházi fertőzésekben és várólistákban, ingatlan áremelkedésben, korrupcióban, inflációban valóban elsők vagyunk. Családbarát? Bese atya, pedofilmentegető Jucus és Novák Kati, Kónya Endre kegyelme… Kaleta csak pénzbüntetést kapott, miközben fideszesek mosolyognak bántalmazókkal a gyermekotthonok élén. Mindig az ellentétét kell érteni annak, amit ez a ruszkibérenc féreg mond.
Válasz erre
1
1
karcos-2
2025. szeptember 11. 10:25
Nemzetiek vs Globalisták
Válasz erre
1
0
vamonos-4
2025. szeptember 11. 10:22
Sajnos Orbannak es Magyarorszagnak nincs valasztasa, habar az ellenkezojet hazudjak a valasztas elott 2010ben pont ugy az export 80%-a ment EUs partnerekhez, ahogyan most (12 ev keleti nyitas erre volt eleg). Tehat EU kilepesrol szo sincs, es Brusszel elfoglalasa szinten hallucinacio. Brusszel, ha kell puccsol, Mo-n egyenlore azert nem tettek, mert messze nem olyan fontos a strategiai vedelem szempontjabol mint Lengyelorszag vagy Romania Orban nem tud vetozni, mert akkor nincs EU penz, ez sakk-matt. Megintcsak, ne azt nezzuk amit mond, hanem amit tett az elmult 15 evben. Nem azt mondom, hogy Orbannak nem lehet igaza sok mindenben (magyar szempontbol), hanem azt hogy ezt eszebe sincs, es nincs is lehetosege kiharcolni, megvalositani. Csak kampanyeszkoz, egyebkent zero kulonbseg van akozott, amit az allitolagos weber csicska MP es az allitolagos szuveren OV fog tenni, a valo eletben... ennyike
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!