Orbán Viktor: A képlet egyre világosabb, ezen múlik, hogy fog kinézni az országunk

Érdekes teória látott napvilágot a demokratáknál: Putyin épp elveszti szerintük a háborút
Mindezt úgy, hogy a cikkben elismeri a szerző: Putyin épp a győzelem felé halad.
Orbán Viktor Facebook-posztban reagált Von der Leyen beszédére és az előttünk álló választásokra.
Új Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor az elmúlt napok több eseményére is reagált, köztük az előttünk álló választásokkal és Von der Leyen beszédével
A Bizottság elnök asszonya, aki valójában a tagállamok alkalmazottja, mondott egy virtigli háborúpárti, politikai beszédet”
– fogalmazott a miniszterelnök.
Kiemelte Brüsszel együttműködésre ösztönző módszerét, miszerint mindenkitől, aki nem ért velük egyet, megvonják az uniós támogatásokat. A kormányfő megnyugtatott mindenkit, hogy ezt Magyarország nem fogja annyiban hagyni.
Válaszoltunk. Délután benyújtottuk a Patrióták bizalmatlansági indítványát: von der Leyennek mennie kell!”
– írta.
Orbán Viktor kiemelte a választások közeledését is, amik „jönnek, ha akarjuk, ha nem”. A kormányfő elmondta, hogy áprilisban a szavazóknak valójában arról kell döntenie, hogy az országot a magyarok, vagy Brüsszel vezesse e.
Versenyképes, független, családbarát, békés és biztonságos Magyarország. Vagy ahogy a Brüsszelből fizetett és fogott magyar pártok, a Tisza és a DK javasolja: Brüsszelből irányított, agyonadóztatott, migránspárti, háborúpárti és ukránbarát Magyarország. A képlet egyre világosabb.
– figyelmeztetett Orbán Viktor.
Nyitókép: Aris Oikonomou / AFP
