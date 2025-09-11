Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ukrajna vereség Oroszország Vlagyimir Putyin The Atlantic

Érdekes teória látott napvilágot a demokratáknál: Putyin épp elveszti szerintük a háborút

2025. szeptember 11. 07:33

Mindezt úgy, hogy a cikkben elismeri a szerző: Putyin épp a győzelem felé halad.

2025. szeptember 11. 07:33
null

Jeremy Shapiro az Európai Külkapcsolatok Tanácsának kutatási igazgatója és az Egyesült Államokkal foglalkozó programjának vezetője leszögezte friss, a demokrata The Atlanticon megjelent cikkében, hogy Oroszország épp elveszíti a háborút, majd ugyanazon cikkében leszögezte azt is, hogy Putyin „a győzelem felé halad a Donbászban”. 

Az igazgató elmélete ugyanis az, hogy Vlagyimir Putyinról a háború kezdete óta azt halljuk, hogy céljai messze túlmutatnak a területfoglaláson: fel akarja forgatni a hidegháború utáni nemzetközi rendet, újjá akarja építeni a szovjet befolyási övezetet, és vissza akarja állítani Oroszország „méltó” helyét a világhatalmak sorában, az Egyesült Államokkal egyenrangúan. 

Csak közben szerinte „csúcstalálkozókkal és pulóverekkel nem lesz Oroszországból szuperhatalom. Ehhez hiteles erődemonstráció kellene”, amit nem sikerült Ukrajnában összehozni. 

„A háborúnak Ukrajnában ezt kellett volna biztosítania, ám ehelyett Oroszország lassú hanyatlásának bemutatójává vált – nem a nemzeti újjászületés katalizátorává, hanem az önpusztítás esetpéldájává” – fogalmazott a szerző. 

„Moszkva hatalmas erőforrásokat, emberanyagot és politikai akaratot fordított a szomszédos ország lerohanására. Katonai értelemben ugyan sikerült elkerülnie a vereséget, sőt, talán az attríciós győzelem felé halad a Donbászban. De még ha megszilárdítja is területi hódításait, és kívül tartja Ukrajnát a NATO-n, akkor is csak pirruszi győzelmet arat: néhány szétbombázott négyzetkilométerért zálogosítja el jövőjét. Más szóval, Oroszország valójában elveszíti a háborút – nem Ukrajnával szemben, hanem mindenki mással szemben.”

Ugyanis a háború szinte bármely elképzelhető végkimenetele mellett Ukrajna ellenséges, nyugati fegyverekkel felszerelt szomszéd marad a szerző szerint – „állandó, vérző seb Oroszország nyugati határán”. Európa továbbra is embargó alatt tartja az orosz árukat, és Oroszország gázától független energiabiztonságot épít. Az orosz hadsereg – amely némileg alkalmazkodónak bizonyult a modern hadviseléshez – kiürül felszerelésből, elveszíti legjobb kádereit, és külföldi beszállítóktól függ majd. Újjáépítése évekbe és sok milliárd dollárba kerül. Addigra Oroszország feltételezett drón-hadviselési fölénye valószínűleg elavul.

Amíg Oroszország Ukrajnával van elfoglalva, egykori barátai és kliensállamai csendben elfordulnak tőle.

Azt a következtetést vonja le végül Jeremy Shapiro, hogy ez az oka annak, hogy a Kreml nem igazán érdeklődik a háború befejezése iránt, ugyanis „egy kompromisszumos béke nem katonai vereséget leplezne le, hanem valami sokkal rosszabbat: a nagyobb stratégia hiányát. Ahogy egy közgazdász fogalmazott: 

»Az orosz rezsimnek nincs ösztönzése arra, hogy véget vessen a háborúnak, és szembenézzen ezzel a gazdasági valósággal. Így sem megnyerni, sem elveszíteni nem engedheti meg magának.«

Azáltal, hogy Oroszország a globális befolyását áldozta fel azért, hogy az elmúlt évben porig rombolja a Donbász korábban ismeretlen városát, Pokrovszkot, nem ellenálló képességét, hanem szinte teljes jelentéktelenségét bizonyította. Oroszország nem fedezte fel újra birodalmi sorsát. Csak azt fedezte fel, hogy még mindig képes rombolni – és a rombolás nagyjából az egyetlen dolog, amit külpolitikája kínálni tud.”

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Tehetős Totó
2025. szeptember 11. 08:28
A régi vicc jut eszembe, amit az Usszuri incidensek idején meséltek... Kitör a háború Oro...a Szovjetunió, s Kína között. Első nap: egymillió kínai esik fogságba, második nap 2m, 3.nap 4..., stb. A hétvégén Mao üzen Brezsnyevnek: háborúzunk még, vagy megadjátok magatokat?!
Válasz erre
0
0
fogas paduc
2025. szeptember 11. 08:22
A nyugat úgy megütötte az oroszok öklét az állával, hogy már sohasem fog magához térni.
Válasz erre
0
0
fortissima
2025. szeptember 11. 08:20
counter-revolution 2025. szeptember 11. 07:43 Egyelőre a biztos tény az, hogy az USA elvesztette a szuperhatalmi státuszát, hegemóniáját, India is kiröhögi már. --- Ez a Trump hatás...
Válasz erre
1
0
fortissima
2025. szeptember 11. 08:19
Pirruszi győzelem...
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!