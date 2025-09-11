Érdekes teória látott napvilágot a demokratáknál: Putyin épp elveszti szerintük a háborút

Jeremy Shapiro az Európai Külkapcsolatok Tanácsának kutatási igazgatója és az Egyesült Államokkal foglalkozó programjának vezetője leszögezte friss, a demokrata The Atlanticon megjelent cikkében, hogy Oroszország épp elveszíti a háborút, majd ugyanazon cikkében leszögezte azt is, hogy Putyin „a győzelem felé halad a Donbászban”.

Az igazgató elmélete ugyanis az, hogy Vlagyimir Putyinról a háború kezdete óta azt halljuk, hogy céljai messze túlmutatnak a területfoglaláson: fel akarja forgatni a hidegháború utáni nemzetközi rendet, újjá akarja építeni a szovjet befolyási övezetet, és vissza akarja állítani Oroszország „méltó” helyét a világhatalmak sorában, az Egyesült Államokkal egyenrangúan.

Csak közben szerinte „csúcstalálkozókkal és pulóverekkel nem lesz Oroszországból szuperhatalom. Ehhez hiteles erődemonstráció kellene”, amit nem sikerült Ukrajnában összehozni.

„A háborúnak Ukrajnában ezt kellett volna biztosítania, ám ehelyett Oroszország lassú hanyatlásának bemutatójává vált – nem a nemzeti újjászületés katalizátorává, hanem az önpusztítás esetpéldájává” – fogalmazott a szerző.

„Moszkva hatalmas erőforrásokat, emberanyagot és politikai akaratot fordított a szomszédos ország lerohanására. Katonai értelemben ugyan sikerült elkerülnie a vereséget, sőt, talán az attríciós győzelem felé halad a Donbászban. De még ha megszilárdítja is területi hódításait, és kívül tartja Ukrajnát a NATO-n, akkor is csak pirruszi győzelmet arat: néhány szétbombázott négyzetkilométerért zálogosítja el jövőjét. Más szóval, Oroszország valójában elveszíti a háborút – nem Ukrajnával szemben, hanem mindenki mással szemben.”