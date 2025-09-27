Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek

Magyarország a NATO és az EU tagja. Ukrajna már régen összeomlott volna e két szervezet támogatása nélkül – írta Orbán Viktor miniszterelnök az X-en. Zelenszkij elnök úr, minden tisztelettel, hagyja abba a zaklatásunkat! – tette hozzá a kormányfő.

Hungary is a member of NATO and the EU. Ukraine would have collapsed long ago without the support of these two organisations. President @ZelenskyyUa , with all due respect, stop harassing us! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 27, 2025

Mint arról korábban beszámoltunk, a Magyar Honvédség (MH) visszautasítja azt az állítást, hogy drónjai megsértették Ukrajna légterét – írta a Honvéd Vezérkar a honvedelem.hu oldalon megjelent közleményében szombaton.