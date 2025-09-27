Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
09. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Volodimir Zelesznkij Magyarország Ukrajna Orbán Viktor

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek

2025. szeptember 27. 18:36

Minden tisztelettel, hagyja abba a zaklatásunkat – írta Orbán Viktor kormányfő az X-en Zelenszkijnek. Orbán Viktor a két ország közötti drónvitára reagált.

2025. szeptember 27. 18:36
null

Magyarország a NATO és az EU tagja. Ukrajna már régen összeomlott volna e két szervezet támogatása nélkül – írta Orbán Viktor miniszterelnök az X-en. Zelenszkij elnök úr, minden tisztelettel, hagyja abba a zaklatásunkat! – tette hozzá a kormányfő. 

Mint arról korábban beszámoltunk, a Magyar Honvédség (MH) visszautasítja azt az állítást, hogy drónjai megsértették Ukrajna légterét – írta a Honvéd Vezérkar a honvedelem.hu oldalon megjelent közleményében szombaton.

Ezt is ajánljuk a témában

Úgy fogalmaztak, hogy a Magyar Honvédség és a Belügyminisztérium szorosan, a nap 24 órájában, forró drót jelleggel együttműködik az ukrán társszervekkel. Ha bármely fél határ menti repülést hajt végre, erről kölcsönösen értesítik egymást. Ebből adódóan 

elő sem fordulhat olyan, hogy bejelentés nélkül történik határ menti repülés.

Az ukrán vezérkar által a közösségi médiában közölt képek nem tartalmaznak szakmai részleteket, nincs rajtuk semmilyen repülési adat, mint a sebesség, vagy a magasság – tették hozzá.

Hangsúlyozták, hogy 2025. szeptember 26-án semmilyen repülési tevékenységet nem folytatott sem a Belügyminisztérium, sem a Magyar Honvédség a képeken hivatkozott területeken.

A Telex a történtek kapcsán kérdésekkel fordult a Lázár János vezette minisztériumhoz. Rövid időn belül választ is kaptak a tárcától, melyben úgy fogalmaztak: 

az Építési és Közlekedési Minisztérium légiközlekedési hatóságához nem érkezett bejelentés polgári pilóta nélküli légijárművel kapcsolatban esetleges légiközlekedési szabály megsértéséről a jelzett időszakban a jelzett területen,

ami okot adna közigazgatási hatósági eljárás megindításra” – idézte a minisztérium válaszát a lap.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Vasalo
2025. szeptember 27. 19:03
👍👍👍👍👍👍
Válasz erre
1
0
Arisztokrata
2025. szeptember 27. 19:02
Ez több mint zaklatás. Ez terrorizmus.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. szeptember 27. 18:51
Ez tárgyalás!
Válasz erre
0
0
pemahe
2025. szeptember 27. 18:48
Hyppo drónt Kabos Gyula neje fogadta fel .... (nem kémnek, lakájnak kb 1931.ben)
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!