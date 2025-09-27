Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Zelenszkijnek

Itt a Honvédség válasza: visszautasítják, hogy drónjaik megsértették Ukrajna légterét
Állításukat térképekkel is alá támasztották.
Minden tisztelettel, hagyja abba a zaklatásunkat – írta Orbán Viktor kormányfő az X-en Zelenszkijnek. Orbán Viktor a két ország közötti drónvitára reagált.
Magyarország a NATO és az EU tagja. Ukrajna már régen összeomlott volna e két szervezet támogatása nélkül – írta Orbán Viktor miniszterelnök az X-en. Zelenszkij elnök úr, minden tisztelettel, hagyja abba a zaklatásunkat! – tette hozzá a kormányfő.
Mint arról korábban beszámoltunk, a Magyar Honvédség (MH) visszautasítja azt az állítást, hogy drónjai megsértették Ukrajna légterét – írta a Honvéd Vezérkar a honvedelem.hu oldalon megjelent közleményében szombaton.
Úgy fogalmaztak, hogy a Magyar Honvédség és a Belügyminisztérium szorosan, a nap 24 órájában, forró drót jelleggel együttműködik az ukrán társszervekkel. Ha bármely fél határ menti repülést hajt végre, erről kölcsönösen értesítik egymást. Ebből adódóan
elő sem fordulhat olyan, hogy bejelentés nélkül történik határ menti repülés.
Az ukrán vezérkar által a közösségi médiában közölt képek nem tartalmaznak szakmai részleteket, nincs rajtuk semmilyen repülési adat, mint a sebesség, vagy a magasság – tették hozzá.
Hangsúlyozták, hogy 2025. szeptember 26-án semmilyen repülési tevékenységet nem folytatott sem a Belügyminisztérium, sem a Magyar Honvédség a képeken hivatkozott területeken.
A Telex a történtek kapcsán kérdésekkel fordult a Lázár János vezette minisztériumhoz. Rövid időn belül választ is kaptak a tárcától, melyben úgy fogalmaztak:
az Építési és Közlekedési Minisztérium légiközlekedési hatóságához nem érkezett bejelentés polgári pilóta nélküli légijárművel kapcsolatban esetleges légiközlekedési szabály megsértéséről a jelzett időszakban a jelzett területen,
ami okot adna közigazgatási hatósági eljárás megindításra” – idézte a minisztérium válaszát a lap.
