Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
09. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna államhatár közlemény Belügyminisztérium drón Magyar Honvédség

Itt a Honvédség válasza: visszautasítják, hogy drónjaik megsértették Ukrajna légterét

2025. szeptember 27. 17:01

Állításukat térképekkel is alá támasztották.

2025. szeptember 27. 17:01
null

A Magyar Honvédség (MH) visszautasítja azt az állítást, hogy drónjai megsértették Ukrajna légterét – írta a Honvéd Vezérkar a honvedelem.hu oldalon megjelent közleményében szombaton.

Úgy fogalmaztak, hogy a Magyar Honvédség és a Belügyminisztérium szorosan, a nap 24 órájában, forró drót jelleggel együttműködik az ukrán társszervekkel. Ha bármely fél határ menti repülést hajt végre, erről kölcsönösen értesítik egymást. Ebből adódóan 

elő sem fordulhat olyan, hogy bejelentés nélkül történik határ menti repülés.

Az ukrán vezérkar által a közösségi médiában közölt képek nem tartalmaznak szakmai részleteket, nincs rajtuk semmilyen repülési adat, mint a sebesség, vagy a magasság – tették hozzá.

Hangsúlyozták, hogy 2025. szeptember 26-án semmilyen repülési tevékenységet nem folytatott sem a Belügyminisztérium, sem a Magyar Honvédség a képeken hivatkozott területeken.

Ezt is ajánljuk a témában

Térképrészleteket is közzétettek

A közlemény két térképrészletet is tartalmaz. Azt írták, hogy az egyik képen egy, az államhatárt feltételezetten kétszer is megsértő légijármű útvonala látható a magyarországi Tiszaszentmárton és az ukrajnai Szalóka között. A térségben a Tisza folyó egyértelmű tájékozódási referencia a repülést vagy drónozást végző szakszemélyzet számára. 2025. szeptember 26-án semmilyen repülési tevékenységet nem folytattak ott a magyar szervek – írták.

A második képen egy Ungvár közelében állítólag szintén szeptember 26-án végrehajtott repülési útvonal látható. 

Kizárt annak lehetősége, hogy bárki Magyarország területéről kiindulva észrevétlenül berepüljön minimum 20 kilométerre a közös államhatártól Ukrajna mélységbe.

A Magyar Honvédségnek nincs is tudomása ilyen repülésről.

Emlékeztettek arra is, hogy a magyar rendvédelmi szervek rendszeresen ellenőrzik a magyar-ukrán államhatárt a magyar oldalon, amely egyben a NATO és az Európai Unió külső határa. A határvédelemhez szükséges járőrözésről az ukrán fél folyamatosan tájékoztatást kap - olvasható az vezérkar közleményben.

Reagált az ÉKM is

A Telex a történtek kapcsán kérdésekkel fordult a Lázár János vezette minisztériumhoz. Rövid időn belül választ is kaptak a tárcától, melyben úgy fogalmaztak: 

az Építési és Közlekedési Minisztérium légiközlekedési hatóságához nem érkezett bejelentés polgári pilóta nélküli légijárművel kapcsolatban esetleges légiközlekedési szabály megsértéséről a jelzett időszakban a jelzett területen,

 ami okot adna közigazgatási hatósági eljárás megindításra” – idézte a minisztérium válaszát a lap.

MTI/Mandiner

Nyitókép: Magyar Honvédség Facebook-oldala

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
recipracio-2
2025. szeptember 27. 19:08
lavrov elvtárs és putler führer generralisszimusz valószínűleg nem örülnek az elbaltázott akciónak. Tehát, a Magyar Honvédség szerint sem ők, sem a BM nem repült ott és akkor drónnal. De bemutattak egy térképet, amin bejelölték az ismeretlen repülő eszköz útvonalát, ami magyar területet és ukrán területet is érintett. Akkor nekem már csak egy kérdésem van. Hol volt a honvédség, amikor most meg az ukránoktól kell megtudnunk, hogy drónok repkednek az országhatáron át, és azt sem tudják, hogy ki reptette és miért. Nem kellene egy kissé jobban figyelni a keleti határunkra, hamár háborús vészhelyzet van és ha valamerről, akkor kelet felől a legvalószínűbb, hogy berepül valamilyen eszköz? A Horvátországban leesett drón nem volt elég figyelmeztetés? De egyesek -szerintük- a Zsolti bácsival veszélyeztetik az ország biztonságát. A drónok nem. Milyen viccesek ezek a fiúk: Bíróúr Én ártatlan vagyok
Válasz erre
0
0
recipracio-2
2025. szeptember 27. 19:05
Az ukrán hadsereg vezérkarának hivatalos közleménye 2025. szeptember 26-án péntek este 9 óra előtt néhány perccel: “Az ukrán radar 2025. szeptember 26-án reggel egy drónt észlelt, amely különböző magasságokban repült az ukrajnai Kárpátalja régió feletti légtérben. Az objektum kétszer is megsértette Ukrajna államhatárát a magyar oldalról. A potenciális fenyegetés semlegesítése érdekében az ukrán honvédő hadsereg drónhadosztályának "Chaklun-KM" típusú járőr-drónokkal monitorozzák az Ungvár járás feletti légteret. A határsértés szemléltetésére számos vizuális bizonyítékot teszünk közzé a drón észleléséről. az orbáni maffiaállam megkezdte a terelő és átkeretező hadműveletet egy “Zsolti bácsi” személyhez kötött, független forrásból egyelőre meg nem erősített híresztelésről.
Válasz erre
0
0
recipracio-2
2025. szeptember 27. 19:03
A Honvédség,aki ott sem volt....höhöö..Felvételekkel cáfolja Ukrajna Szijjártó Péter és Orbán Balázs tagadó állítását - Kijiv két alkalommal is rögzített magyar drónmozgást légterében Szijjártó szokás szerint hazudik, az ukrán hadsereg vizuális bizonyítékokkal erősíti meg délutáni állítását a magyarországi származású és Ukrajna légterébe berepülő drónokról, és ezzel cáfolja az orbáni maffiaállam "külügyminisztere", Szijjártó Péter és szélsőjobboldali-trumpista ideológusa, Orbán Balázs hamis állítását.
Válasz erre
0
0
recipracio-2
2025. szeptember 27. 18:59
Pár éve az országon átrepült egy drón, a horvátoknál zuhant le..Amikor Paks felett repült àt az orosz drón, azt is lemaradtak, mert nem vették észre. A magyar honvédség hazafiatlanul hagyta, hogy ellopják az autónak a katalizátorát, a repülők részegységét. Ennyit a hazafiságról. A honvédségnek fogalma sem volt róla, honnan tudnák mi történt most höhöö..A Honvédség olyan mint a tangabugyi kis területet véd azt is sokszor sikeretelenül😅 Fogalmuk sincs merre vannak arccal előre! Akkor esetleg az oroszok kavarnak hamis zászlós akcióval. Figyelmeztetés, hogy a vazallus se élvez védettséget, pláne ha táncikálni próbá
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!