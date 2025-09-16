Ft
Orbán Viktor kemény üzenetet fogalmazott meg Szekszárdon: Nyugat-Európa gazdagabb, de nem élhetőbb

2025. szeptember 16. 17:19

Orbán Viktor szerint Magyarország előtt két út áll: vagy követi a nyugati országokat, ahol a migráció szerinte biztonsági problémákat okozott, vagy a saját, magyar utat járja.

2025. szeptember 16. 17:19
null

„Ha engedik, hogy még kormányozzuk, akkor Magyarország újra nagy és gazdag ország lesz” – fogalmazott Orbán Viktor a szekszárdi Sipos Márton Sportuszoda ünnepélyes átadásán. 

A kormányfő kiemelte, hogy jövő tavasszal két út áll majd a magyarok előtt a parlamenti választáson.

Ezt azzal indokolta, hogy Magyarországtól nyugatra a helyzet jelentősen megváltozott. Lehet, hogy ezek az országok még gazdagabbak nálunk, magyarázta Orbán Viktor, viszont azt már nem lehet kijelenteni, hogy ott jobb lenne az élet. Nyugat-Európa a migráció miatt már nem biztonságos. 

Vagy mi is velük megyünk, vagy a saját, magyar utunkat fogjuk járni”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Ezen felül Orbán Viktor méltatta Szekszárdot és a város polgárait, ugyanis a város lakói a 2022-es és a 2024-es választásokon is bizalmat szavaztak a Fidesz kormánynak, többen szavaztak a kormánypártra Szekszárdon, mint az azt megelőző években valaha.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

***

 

elégia
2025. szeptember 16. 17:50
Orbán Viktor egyértelműen beszél. Nyugaton lehet, hogy gazdagabbak, de az élet nem biztonságos. Nálunk ma már mindenkinek van munkája, és aki dolgozik, normálisan meg tud élni belőle. Én éhező, nyomorgó embert nem látok az utcán. Aki mást mond, az hiteltelen.
bondavary
2025. szeptember 16. 17:41
Majd lejjebb száll a nyugat eddigi jóléte, ha az USA visszavonulása után fegyverekre kell költeni, miközben Ukrajnát is el akarja tartani, ha a nagy cégek olyan helyet keresnek, ahol gazdaságosabban termelhetnek, ha az így keletkező munkanélkülieknek a migránsokkal kell megosztani a szociális hálót. A nyugat közelíteni fog a mi életszínvonalunkhoz. Mindez azért, mert a nagy jólét elhülyítette őket és bármit be lehetett adni nekik.
auditorium
2025. szeptember 16. 17:39
Jàrja csak a magyar utat, de csöndben. Más EU-tagország is ezt teszi, de nem mondja...
nogradi
2025. szeptember 16. 17:36
„Megújult a Budapesti Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet koraszülött-intenzív osztálya” – büszkélkedett el a napokban 0rbán. De van itt egy kis trükk: a felújítás több mint öt évvel ezelőtt, még 2020-ban készült el
