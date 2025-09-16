Orbán Viktor kemény üzenetet fogalmazott meg Szekszárdon: Nyugat-Európa gazdagabb, de nem élhetőbb

Teljesen kiakadt Orbán Viktor: Fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben
„Magyarország maradjon a béke szigete!” – jelentette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerint Magyarország előtt két út áll: vagy követi a nyugati országokat, ahol a migráció szerinte biztonsági problémákat okozott, vagy a saját, magyar utat járja.
„Ha engedik, hogy még kormányozzuk, akkor Magyarország újra nagy és gazdag ország lesz” – fogalmazott Orbán Viktor a szekszárdi Sipos Márton Sportuszoda ünnepélyes átadásán.
A kormányfő kiemelte, hogy jövő tavasszal két út áll majd a magyarok előtt a parlamenti választáson.
Ezt is ajánljuk a témában
„Magyarország maradjon a béke szigete!” – jelentette ki a miniszterelnök.
Ezt azzal indokolta, hogy Magyarországtól nyugatra a helyzet jelentősen megváltozott. Lehet, hogy ezek az országok még gazdagabbak nálunk, magyarázta Orbán Viktor, viszont azt már nem lehet kijelenteni, hogy ott jobb lenne az élet. Nyugat-Európa a migráció miatt már nem biztonságos.
Vagy mi is velük megyünk, vagy a saját, magyar utunkat fogjuk járni”
– fogalmazott a miniszterelnök.
Ezen felül Orbán Viktor méltatta Szekszárdot és a város polgárait, ugyanis a város lakói a 2022-es és a 2024-es választásokon is bizalmat szavaztak a Fidesz kormánynak, többen szavaztak a kormánypártra Szekszárdon, mint az azt megelőző években valaha.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor
***