Orbán Viktor elárulta, mit jelent a „kiskakas-politika”

Az elmúlt évek legszebb góljai és védései: ezzel a videóval hangolódott Orbán Viktor a portugálok elleni mérkőzésre
Rövid videóval igyekezett emelni – az egyébként is pazar – hangulatot a miniszterelnök a kedd esti találkozó előtt.
Három ismérvet sorolt fel.
Kötcsén, a 24. polgári pikniken tartott beszédében Orbán Viktor élesen bírálta az ellenzéket, amelyet úgynevezett „kiskakas-politikával” jellemzett.
A miniszterelnök beszéde elején arra utalt, hogy az ellenzéki rendezvények és gyűlések korlátozott jelentőségűek:
„Magyarország mégiscsak 93 ezer négyzetkilométer, és egyetlen alkalmas falu van ebben az országban, ahol a Tisza össze tud jönni és gyűlést tarthat a sajátjainak. Azon a helyen, ahol mindig mi vagyunk, és minden évben előre bejelentett időpontban találkozunk.
Miért jönnek ide? Azért jönnek ide, mert amit mondanak, azt már senki sem hiszi el”
– fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán szerint az ellenzéki politikának mára csak a konfliktus és a botrány maradt: „De ha idejönnek: akkor lesz feszültség, konfliktus, lesz balhé. Ez maradt nekik. Erre kell felkészülnünk. Ebből áll az ő politikájuk a következő hét hónapban.”
Ezt nevezte el a kormányfő „kiskakas-politikának”, amelynek három ismérvét is felsorolta: „A kiskakas-politika lényege, hogy ott kakaskodás van. Mellkidüllesztés, nagyotmondás. Fontos eleme, hogy ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában. Azt gondolja, hogy ha nem kukorékol, akkor nem kel fel a Nap. De a legszebb a kiskakas-politikában a harmadik ismérve,
ez pedig az, hogy a kiskakasból sohasem lesz nagykakas.”
Nyitókép: képernyőfotó / OV Facebook-oldala