Orbán Viktor elárulta, mit jelent a „kiskakas-politika”

Kötcsén, a 24. polgári pikniken tartott beszédében Orbán Viktor élesen bírálta az ellenzéket, amelyet úgynevezett „kiskakas-politikával” jellemzett.

A miniszterelnök beszéde elején arra utalt, hogy az ellenzéki rendezvények és gyűlések korlátozott jelentőségűek:

„Magyarország mégiscsak 93 ezer négyzetkilométer, és egyetlen alkalmas falu van ebben az országban, ahol a Tisza össze tud jönni és gyűlést tarthat a sajátjainak. Azon a helyen, ahol mindig mi vagyunk, és minden évben előre bejelentett időpontban találkozunk.

Miért jönnek ide? Azért jönnek ide, mert amit mondanak, azt már senki sem hiszi el”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán szerint az ellenzéki politikának mára csak a konfliktus és a botrány maradt: „De ha idejönnek: akkor lesz feszültség, konfliktus, lesz balhé. Ez maradt nekik. Erre kell felkészülnünk. Ebből áll az ő politikájuk a következő hét hónapban.”