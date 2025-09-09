Ft
09. 09.
kedd
Orbán Viktor elárulta, mit jelent a „kiskakas-politika"

Orbán Viktor elárulta, mit jelent a „kiskakas-politika”

2025. szeptember 09. 20:21

Három ismérvet sorolt fel.

2025. szeptember 09. 20:21
null

Kötcsén, a 24. polgári pikniken tartott beszédében Orbán Viktor élesen bírálta az ellenzéket, amelyet úgynevezett „kiskakas-politikával” jellemzett.

A miniszterelnök beszéde elején arra utalt, hogy az ellenzéki rendezvények és gyűlések korlátozott jelentőségűek:
Magyarország mégiscsak 93 ezer négyzetkilométer, és egyetlen alkalmas falu van ebben az országban, ahol a Tisza össze tud jönni és gyűlést tarthat a sajátjainak. Azon a helyen, ahol mindig mi vagyunk, és minden évben előre bejelentett időpontban találkozunk. 

Miért jönnek ide? Azért jönnek ide, mert amit mondanak, azt már senki sem hiszi el

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán szerint az ellenzéki politikának mára csak a konfliktus és a botrány maradt: „De ha idejönnek: akkor lesz feszültség, konfliktus, lesz balhé. Ez maradt nekik. Erre kell felkészülnünk. Ebből áll az ő politikájuk a következő hét hónapban.”

Ezt nevezte el a kormányfő „kiskakas-politikának”, amelynek három ismérvét is felsorolta: „A kiskakas-politika lényege, hogy ott kakaskodás van. Mellkidüllesztés, nagyotmondás. Fontos eleme, hogy ott mindig a kiskakas áll a világegyetem középpontjában. Azt gondolja, hogy ha nem kukorékol, akkor nem kel fel a Nap. De a legszebb a kiskakas-politikában a harmadik ismérve, 

ez pedig az, hogy a kiskakasból sohasem lesz nagykakas.

Nyitókép: képernyőfotó / OV Facebook-oldala

 

cserresznye
2025. szeptember 09. 20:45
Miniszterelnök úr! én még egy ismérvet hozzátennék. nem is tudom hogy írjam körbe: a kiskakas a maga szemétdombján "kakaskodik", és ebben a szemétdomb a hangsúlyos.
Búvár Kund
2025. szeptember 09. 20:36
Megkopasztják a kis japit, lehet még áprilisig sem kell várni! 😁
nogradi
2025. szeptember 09. 20:31
A kiskakas megszopatta a dagi császárt.
60pusztai-cirmos-lo
2025. szeptember 09. 20:26
hát ez elég vérszegény lett, kisgömböc.
