Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
09. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kövér László tárgyalás Magyarország Törökország tagság Orbán Viktor EU

Orbán Viktor a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökével tárgyalt

2025. szeptember 29. 19:59

„Az EU-nak talán még jobban szüksége van Törökországra, mint amennyire Törökországnak az EU-tagságra” – jelentette ki Kövér László, miután maga is tárgyalt az elnökkel.

2025. szeptember 29. 19:59
null

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta Númán Kurtulmust, a Török Nagy Nemzetgyűlés elnökét, aki hivatalos látogatást bonyolít Magyarországon – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A kormányfő mellett Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke szintén tárgyalt Kurtulmussal. Kövér a megbeszélést követően tett sajtónyilatkozatában úgy fogalmazott: 

az EU-nak talán még jobban szüksége van Törökországra, mint amennyire Törökországnak az EU-tagságra, 

akár az energiabiztonságról, akár az illegális migrációról, akár pedig a regionális biztonság kérdéseiről van szó”.

Évek óta húzódik a törökök EU-tagsága

Az Index még egy 2024-es cikkében arról írt, hogy az utóbbi 5-6 évben stabilan növekedett az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó és a szervezetről kedvező véleménnyel levő törökök száma. Törökországban 2017 óta 16 százalékkal nőtt a csatlakozást támogatók aránya, így ha az uniós tagság csak azon múlna, hogy a választópolgárok mit szeretnének,

a kis-ázsiai állam csatlakozna a szervezethez, ugyanis a lakosság 56 százaléka igennel szavazna egy erről szóló népszavazáson.

Ennek ellenére az országban mégis többségben vannak azok, akik az eredeti kérdésre, vagyis hogy milyen véleménnyel vannak az EU-ról, azt válaszolták, hogy inkább negatívval. 

Érdemes tudni, hogy Törökország már 1987 óta képtelen csatlakozni az Európai Unióhoz, ugyanis 

az ország nem felel meg a belépéshez szükséges koppenhágai kritériumoknak és az európai alapértékeknek.

Többek között az a baj Törökországgal, hogy nem egy „liberális demokrácia”: a hatalmi ágak valójában nincsenek megfelelően szétválasztva, és a kormány sok esetben üldözi a független médiát – írta a lap.

MTI/Mandiner

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
2025. szeptember 29. 20:22
Törökország jobban jár, ha megvárja, amíg összedől az EUrokolhoz-trágyadomb...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!