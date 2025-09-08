„Akasztanak a színpadon, ennek páran örülnek, Kötcsén meg lincshangulat van, ahol leköpik a PS újságíróját. Jól látszik Krúbi koncertjéből, meg Magyar Péterék performanszából, hogy ez már rég nem arról szól, hogy mennyi lesz az Euró, vagy lesz-e 13. havi nyugdíj jövőre, de még csak nem is arról, hogy oktatás-egészségügy. Ez arról szól, hogy egyesek vért akarnak, és nem nyugszanak, amíg meg nem kapják. A normális magyaroknak meg főleg arról szól, hogy újra akarják-e az emberek a véres kommunizmust, meg a fekte autót éjszakánként.

Kezdjük korábbról! Jakab Péter meghirdette 2022 körül, hogy a fideszesek az irodája előtt fogják várni a sorsukat, egyértelműen utalva a náci-kommunista módszerekre. Aztán egy pillanatra félre néztünk, és hirtelen eljutottunk Magyar Péterékhez, és az út a börtönbe programhoz, majd nem sokkal később Majka fejbelőtt egy fiktív miniszterelnököt a színpadon.