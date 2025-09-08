Ft
09. 08.
hétfő
Ők tényleg meg akarnak majd minket ölni?

2025. szeptember 08. 08:54

Vért és halált követelnek, csak azért, mert nem értenek egyet a politikai nézeteinkkel.

2025. szeptember 08. 08:54
Dezse Balázs
Dezse Balázs
Pesti Srácok

„Akasztanak a színpadon, ennek páran örülnek, Kötcsén meg lincshangulat van, ahol leköpik a PS újságíróját. Jól látszik Krúbi koncertjéből, meg Magyar Péterék performanszából, hogy ez már rég nem arról szól, hogy mennyi lesz az Euró, vagy lesz-e 13. havi nyugdíj jövőre, de még csak nem is arról, hogy oktatás-egészségügy. Ez arról szól, hogy egyesek vért akarnak, és nem nyugszanak, amíg meg nem kapják. A normális magyaroknak meg főleg arról szól, hogy újra akarják-e az emberek a véres kommunizmust, meg a fekte autót éjszakánként.

Kezdjük korábbról! Jakab Péter meghirdette 2022 körül, hogy a fideszesek az irodája előtt fogják várni a sorsukat, egyértelműen utalva a náci-kommunista módszerekre. Aztán egy pillanatra félre néztünk, és hirtelen eljutottunk Magyar Péterékhez, és az út a börtönbe programhoz, majd nem sokkal később Majka fejbelőtt egy fiktív miniszterelnököt a színpadon.

Erre rálicitált Krúbi, akiről a legtöbben nem is tudják, kicsoda, de ő Orbánt akasztaná, Kötcsén pedig leköpködték a kollégáinkat, csak úgy, mert lehetett.

Minden évben elmondjuk, hogy az adott választás a legfontosabb, de most valóban így van. Ez ugyanis idén nem arról szól, hogy ki milyen politikai üzenetet fogalmaz meg, mi lesz a családokkal és a gazdasággal, hanem arról, hogy egy vért akaró elmebeteg kisebbség, egy embereket akasztani vágyó szekta hatalomra kerül-e. Zárójelben: volt már ilyen, és akkor is embereket vittek el meghalni csak azért, mert többet dolgoztak, esetleg tehetségesebbnek születtek, és emiatt nagyobb vagyonuk volt, mint másoknak.

Ugyanez történik manapság is: milyen táskája van Rogán feleségének, milyen birtoka van Mészárosnak... ismerjük. És mindezt el kell venni, mert NER-vagyon, lopták, de ha már itt tartunk nézzük meg, hogy a szomszéd feleségének milyen cipője van, biztosan azt is lopta, ha drága. Ha pedig olyan fizetésből vette, amit akkor kapott, amikor éppen Orbán Viktor volt a minizsterelnök, akkor nevezhessük azt is NER-vagyonnak. Meg persze azt a házat/lakást is, amit a Fidesz által megteremtett valmelyik lehetőség segítségével vett.”

Nyitókép: képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

survivor
2025. szeptember 08. 11:55
ki fi "Erről nem beszélek, mert akkor megbukunk."
survivor
2025. szeptember 08. 11:54 Szerkesztve
kiábfi "Választást kell nyerni, aztán mindent lehet."
survivor
2025. szeptember 08. 11:54
Polos vagyona honnan van ? Csak nem a NERből ?
kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 08. 11:49 Szerkesztve
Mindig az ellenkezőjét kell érteni annak, amit ezek a ruszkiszopó szarok írnak. Provokálni, ordibálni, köpködni, agresszívan viselkedni a fideszes csőcselék szokott, elég csak visszanézni a Tisza országjárásos videókat a habzó szájú, "ruszkibérenc" rendbontókkal... A TISZA eseményeken kulturált közönség, normális hangulat, érdemi beszéd zajlik. De hát mit is várunk attól a párttól, aminek legfőbb bázisa a 60+ és a max 8 általánossal rendelkező, tanulatlan réteg? Óriási a kontraszt.
