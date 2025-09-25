Ft
09. 25.
csütörtök
Nyolc éve keresték egész Európában, végül egy fülöpjakabi tanyán kapták el a csalót (VIDEÓ)

2025. szeptember 25. 14:13

Az 54 éves férfi ellen európai szintű elfogatóparancs volt érvényben.

2025. szeptember 25. 14:13
null

Fülöpjakabon, egy tanyán bukkantak rá az 54 éves férfira, akire európai szintű elfogatóparancs volt érvényben – számolt be a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség.

A férfit nyolc éve körözték.

A férfi ellen először a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság adott ki körözést 2017-ben bírósági végrehajtás akadályoztatása miatt, majd 2018-ban újra, ugyanezért. Ezen felül a Kecskeméti Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja költségvetési csalás bűntette miatt egész európára kiterjedő elfogatóparancsot bocsátott ki ellene.

A férfi eddig külföldön tartózkodott, de a rendőrök információt szereztek arról, hogy Fülöpjakabon bujkál. A nyomozók ezután akciót szerveztek és el is fogták.

hlaci83
2025. szeptember 25. 14:42
Az EP-ben kellett volna elbújnia.
