Nyolc éve keresték egész Európában, végül egy fülöpjakabi tanyán kapták el a csalót (VIDEÓ)

Újabb politikus lett merénylet áldozata – a Magyarországon is durvuló közbeszéd komoly veszélyeket rejt magában
Nem csitul a politikai erőszak Európában.
Az 54 éves férfi ellen európai szintű elfogatóparancs volt érvényben.
Fülöpjakabon, egy tanyán bukkantak rá az 54 éves férfira, akire európai szintű elfogatóparancs volt érvényben – számolt be a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség.
A férfit nyolc éve körözték.
A férfi ellen először a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság adott ki körözést 2017-ben bírósági végrehajtás akadályoztatása miatt, majd 2018-ban újra, ugyanezért. Ezen felül a Kecskeméti Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja költségvetési csalás bűntette miatt egész európára kiterjedő elfogatóparancsot bocsátott ki ellene.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem csitul a politikai erőszak Európában.
A férfi eddig külföldön tartózkodott, de a rendőrök információt szereztek arról, hogy Fülöpjakabon bujkál. A nyomozók ezután akciót szerveztek és el is fogták.
Níyitókép: Facebook / Bács-Kiskun vármegyei rendőrség
***