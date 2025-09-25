Nincs megegyezés: újabb taxisblokád jöhet a fővárosban

Szeptember 24-én, szerdán több helyszínen tartottak demonstrációt a taxisok, akik a számukra elfogadhatatlan rendeletmódosítás ellen tiltakoztak. A tüntetés központi helyszíne a Városháza és a Hősök tere volt, de az Andrássy úton és a Margit hídon is lassították a forgalmat.

A taxisok szerint a tervezet nem oldja meg a legfontosabb problémákat: nem emeli a tarifákat, nem szab korlátot a létszámra, és nem lép fel hatékonyan az illegális fuvarozással szemben. Ugyanakkor a legálisan működő taxisok helyzetét még inkább megnehezítené.

Több résztvevő az Indexnek elmondta:

ha nem sikerül megállapodásra jutni a főváros vezetésével, akár az egész város blokádját is kilátásba helyezik.

A rendőrség a forgalmat akadályozó járművek sofőrjeivel szemben intézkedett, több autót elszállítottak. A demonstráció célja az volt, hogy a közvélemény és a döntéshozók figyelmét ráirányítsák a vitatott rendeletre, és elérjék, hogy a Fővárosi Közgyűlés a jelenlegi formájában ne fogadja el a módosítást.