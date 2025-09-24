A taxisok blokádja estére sem oszlott fel: ezúttal az Erzsébet híd forgalmát állták el a sárga autók

Ostrom alatt a Városháza: hatalmas tüntetésbe kezdtek a taxisok a főváros vezetése ellen (FOTÓK)
Tarifaemelést és létszámstopot követelnek a taxisok.
A rendőrség azonnal megkezdte az intézkedést, felszólították a járműveket a továbbhaladásra.
Mint ahogy arról már lapunk is beszámolt, szerdán egész nap blokádokat tartottak a taxisok Budapesten.
Ezt is ajánljuk a témában
Tarifaemelést és létszámstopot követelnek a taxisok.
A tüntetés apropója az volt, hogy a városvezetés több, a tevékenységüket szabályozó rendelet módosításáról nem egyeztetett velük, továbbá nem teljesítette sem a tarifaemelésre, sem a létszámstop bevezetésére vonatkozó követeléseiket.
A blokád este is folytatódott.
Este hétkor a taxisok az Erzsébet híd budai oldalán, a buszsávban több autóval akadályozták a forgalmat.
A rendőrség azonnal megkezdte az intézkedést, felszólították a járműveket a továbbhaladásra.
A rendőrség már egyébként napközben igyekezett megfékezni a kialakulú helyzetet a város minden pontján azzal, hogy trailekre kezdte pakolni a taxikat.
Nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI
***