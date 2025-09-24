Ft
budai autó Erzsébet híd taxis blokád

A taxisok blokádja estére sem oszlott fel: ezúttal az Erzsébet híd forgalmát állták el a sárga autók

2025. szeptember 24. 21:29

A rendőrség azonnal megkezdte az intézkedést, felszólították a járműveket a továbbhaladásra.

2025. szeptember 24. 21:29
null

Mint ahogy arról már lapunk is beszámolt, szerdán egész nap blokádokat tartottak a taxisok Budapesten.

A tüntetés apropója az volt, hogy  a városvezetés több, a tevékenységüket szabályozó rendelet módosításáról nem egyeztetett velük, továbbá nem teljesítette sem a tarifaemelésre, sem a létszámstop bevezetésére vonatkozó követeléseiket. 

A blokád este is folytatódott.

Este hétkor a taxisok az Erzsébet híd budai oldalán, a buszsávban több autóval akadályozták a forgalmat.

A rendőrség azonnal megkezdte az intézkedést, felszólították a járműveket a továbbhaladásra.

A rendőrség már egyébként napközben igyekezett megfékezni a kialakulú helyzetet a város minden pontján azzal, hogy trailekre kezdte pakolni a taxikat. 

 

Nyitókép: Bodnár Boglárka / MTI

***

 

 

 

Gubbio
2025. szeptember 24. 23:07
Most blokádoznak, de annak idején Karácsonyra szavaztak.
1
0
regi-nyarakon21
2025. szeptember 24. 22:49
A taxis blokád szervezők új generációja megint meg akarja bénítani a hétköznapokat. Nekik annál jobb, minél rosszabb a magyaroknak
0
0
Cogito ergo sum
•••
2025. szeptember 24. 22:01 Szerkesztve
1990 októbere nekem még meg van. Már egy emberöltőnyi idő. Se Göncz se Szadesz de az unokák mozgolódnak, de nem Karó Geri a fő célpont, mert itt is egy külhoni titkosszolgálati akciót gyanítok, mert akkor is volt. Ez egy destabilizációs próbálkozás.
1
0
westend
2025. szeptember 24. 21:57
anno (nem túl rég) a hadházi-lódoktor + ny0mentum csürhét hagyták a hidakat lezárni. Akkor most hogy van ez?
1
0
