Németország nemzeti büszkesége döntött: olyat tesz Magyarországon, amire még nem volt példa a történelemben

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy Győr és az Audi három évtizedes sikertörténete folytatódik: az idei év végére a vállalat megdönti a foglalkoztatási rekordot, soha ennyien nem dolgoztak még az Audiban a városban. A győri üzem kiemelkedő teljesítménye ismét bizonyítja,

hogy Magyarország kulcsszereplővé vált az európai autóiparban.

A következő év tavaszán elindul az új generációs elektromotorok gyártása, amihez az Audi egy nagyszabású, másfél milliárd forintos képzési programot indít a kormány támogatásával. A program célja, hogy a győri dolgozók felkészülten léphessenek be a teljesen új autóipari korszakba, ezzel is biztosítva Magyarország vezető pozícióját a jövő autóiparában.

Emellett az Audi legújabb modelljét is jelentős győri részvétellel fogják gyártani, ami tovább erősíti a város és a vállalat közötti stratégiai együttműködést. A beruházások és a képzési programok újabb bizonyítékai annak, hogy Magyarország nem csupán befogadója, hanem aktív alakítója is az európai autóipari fejlődésnek.