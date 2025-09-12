Ft
Ft
23°C
15°C
Ft
Ft
23°C
15°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
győr Magyarország Audi Szijjártó Péter

Németország nemzeti büszkesége döntött: olyat tesz Magyarországon, amire még nem volt példa a történelemben

2025. szeptember 12. 11:22

Hatalmas hírt jelentett be Szijjártó Péter.

2025. szeptember 12. 11:22
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon jelentette be, hogy Győr és az Audi három évtizedes sikertörténete folytatódik: az idei év végére a vállalat megdönti a foglalkoztatási rekordot, soha ennyien nem dolgoztak még az Audiban a városban. A győri üzem kiemelkedő teljesítménye ismét bizonyítja, 

hogy Magyarország kulcsszereplővé vált az európai autóiparban.

A következő év tavaszán elindul az új generációs elektromotorok gyártása, amihez az Audi egy nagyszabású, másfél milliárd forintos képzési programot indít a kormány támogatásával. A program célja, hogy a győri dolgozók felkészülten léphessenek be a teljesen új autóipari korszakba, ezzel is biztosítva Magyarország vezető pozícióját a jövő autóiparában.

Emellett az Audi legújabb modelljét is jelentős győri részvétellel fogják gyártani, ami tovább erősíti a város és a vállalat közötti stratégiai együttműködést. A beruházások és a képzési programok újabb bizonyítékai annak, hogy Magyarország nem csupán befogadója, hanem aktív alakítója is az európai autóipari fejlődésnek.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
altercat1
2025. szeptember 12. 14:19
Látod, ursula, véber és merc?! Ha-ha-ha-ha... Csak így tovább!
Válasz erre
0
0
diodoro3
2025. szeptember 12. 13:57
Ez van amikor a kormany nem az ukrajnai nacikra, meg a perverziora kolti a penzeket, hanem oktatasba es iparba fektet.
Válasz erre
3
0
csigabus
2025. szeptember 12. 13:51
Ez a Péter nem az a hülye Péter,hanem miniszter!!
Válasz erre
3
0
Chekke-Faint
2025. szeptember 12. 12:43
No de hol van most -kimirszen- kommentelőnk aki azt bizonygatta, hogy roncsatuóbó lehet csak újat gyártani? ..DDD
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!