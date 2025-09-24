Nem titkolózhatnak tovább Nyugaton: mindent megváltoztatott Orbán Európában

A The Economist könyvajánlója hat művet mutat be, amelyek segítenek megérteni az európai radikális jobboldal felemelkedését. A cikk kiemelten foglalkozik Paul Lendvai „Orbán, Európa új erős embere” című könyvével, amely részletesen elemzi Orbán Viktor magyar miniszterelnök pályáját és politikáját.

Lendvai szerint Orbán a nemzeti szuverenitás védelmére hivatkozva folytat állandó küzdelmet a nemzetközi intézményekkel szemben, amit a radikális jobboldal önmeghatározásaként értékel.

A cikk hangsúlyozza, hogy Fidesz – Magyarország vezető pártjaként – központi szerepet játszik Európa kemény jobboldali mozgalmában.

Az ajánlott kötetek szerzői között megtalálható Yoram Hazony (a nacionalista konzervativizmus ideológusa), Cas Mudde (politológus), Alexander Dugin (orosz gondolkodó) és Douglas Murray (brit publicista);