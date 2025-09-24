Ft
Európa konzervativizmus Magyarország Paul Lendvai jobboldal Fidesz Orbán Viktor Európai Unió

Nem titkolózhatnak tovább Nyugaton: mindent megváltoztatott Orbán Európában

2025. szeptember 24. 19:54

A The Economist szerint a Fidesz központi szerepet játszik Európa jobboldali mozgalmában.

2025. szeptember 24. 19:54
null

A The Economist könyvajánlója hat művet mutat be, amelyek segítenek megérteni az európai radikális jobboldal felemelkedését. A cikk kiemelten foglalkozik Paul Lendvai „Orbán, Európa új erős embere” című könyvével, amely részletesen elemzi Orbán Viktor magyar miniszterelnök pályáját és politikáját.

Lendvai szerint Orbán a nemzeti szuverenitás védelmére hivatkozva folytat állandó küzdelmet a nemzetközi intézményekkel szemben, amit a radikális jobboldal önmeghatározásaként értékel.

A cikk hangsúlyozza, hogy Fidesz – Magyarország vezető pártjaként – központi szerepet játszik Európa kemény jobboldali mozgalmában.

Az ajánlott kötetek szerzői között megtalálható Yoram Hazony (a nacionalista konzervativizmus ideológusa), Cas Mudde (politológus), Alexander Dugin (orosz gondolkodó) és Douglas Murray (brit publicista);

mindannyian eltérő nézőpontból vizsgálják az identitáspolitika, migráció és globalizáció kérdéseit.

