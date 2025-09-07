Nem tetszettek Magyar Péteréknek a TV2 kérdései, gyorsan jöttek is az aktivisták és arrébb rakták a riportert

Az esetről természetesen videó is készült, amelyen tisztán látható, amint a riporter megpróbál kérdést feltenni az EP-képviselőnek, ám jön egy tiszás mellényben lévő aktivista, aki testével akadályozta az újságírót a munkájában.

„Ez nemcsak a sajtószabadság arculcsapása, hanem egyértelmű jele annak, hogy Magyar környezetében a hatalomgyakorlás az erőszakra és a megfélemlítésre épül” – írta az eset kapcsán a TV2, majd hozzátették,

a helyzet különösen abszurd, hiszen a riporter éppen a sajtószabadságról kérdezte Magyar Pétert.

Nyitókép: Képernyőmentés