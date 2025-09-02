Nem akármilyen kiadvánnyal együtt terjesztik saját lapjukat Magyar Péterék

Egy Facebook-poszt buktatta le, hogy a Tisza Párt helyi újságját, a Sziget Hangot ugyanazzal a baloldali propagandakiadvánnyal együtt terjesztik, amely a 2022-es választások idején is aktívan szolgálta az ellenzék kampányát – írta meg a Magyar Nemzet.

A Nyomtass Te is! nevű lap és Magyar Péterék kiadványa egyszerre kerül a postaládákba, láthatóan ugyanazon aktivistahálózat munkájának köszönhetően.

A lebuktató fotót Laczó Norbert, a Talpra, magyarok! Tisza Közössége nevű Facebook-oldal egyik aktivistája osztotta meg, amelyen kezében tartotta a két lapot. A bejegyzés szerint több mint száz példányt szórtak szét Balatonlellén. Ez ismét igazolja:

a Tisza Párt mögött olyan baloldali körök állnak, amelyek korábban Soros György szervezeteinek támogatását élvezték.

A Magyar Nemzet emlékeztet: a Nyomtass Te is! 2017-ben indult, önkéntes aktivisták juttatják el országszerte a postaládákba. A kiadvány egyoldalúan kormánykritikus, és 2022-ben már az amerikai Action for Democracy (A4D) is beszállt a finanszírozásába: 55 ezer dollárral támogatta a lapot kiadó Demokrácia Műhely Egyesületet.

Ez a Nemzeti Információs Központ jelentése szerint több mint 18 millió forintnyi hozzájárulást jelentett.

Bajnai-hálózat a háttérben

A portál arra is felhívja a figyelmet, hogy nem ez az első alkalom, hogy a Tisza Párt és a baloldali aktivistahálózat útjai keresztezik egymást. A Magyar Nemzet korábban beszámolt arról, hogy a Nyomtass Te is! különszámokat készített a Tisza számára, és terjesztésében is részt vettek.

Magyar Péter maga is elismerte egy tavalyi fórumon, hogy egy civil szervezet 11–12 ezer aktivistát ajánlott fel nekik segítségként.

Lapunk már írt róla, hogy ez a szervezet nem más, mint a Bajnai Gordonhoz köthető 20K22, amely a 2022-es választásra toborzott tömegesen szavazatszámlálókat. A csoport több tagja nyíltan vállalta, hogy együtt dolgozott Magyarékkal a 2024-es kampány során is.

A mostani közös lapterjesztés azt jelzi, hogy a Tisza Párt mögött ismét az a baloldali hálózat állhat, amely a 2022-es választásokon is mozgósított.

Ráadásul a szervezők már a látszatra sem adnak: ugyanabból a kézből osztják Magyar Péter újságját és a Soros-támogatású Nyomtass Te is! kiadványt.

Nyitókép: Facebook