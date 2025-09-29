Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
09. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország bűncselekmény Fodor Gábor Rogán Antal Semjén Zsolt sajtó

Ne a gyalázkodókra figyeljünk, hanem az érvelőkre

2025. szeptember 29. 06:57

Érdemes lenne megállni a hazai közélet szereplőinek, venni egy nagy levegőt és elgondolkozni azon, hogy hosszú távon hasznunkra válik-e az, ha ilyen szinten zajlik tovább a kampány.

2025. szeptember 29. 06:57
null
Fodor Gábor
Fodor Gábor
Index

„Semjén Zsoltot és Rogán Antalt alaptalanul vádolták meg egy súlyos bűncselekménnyel, így alaposan leszerepeltek az ellenzék és a sajtó ebben részt vállaló képviselői. Ideje lenne tehát kijózanodni, de ez az óhaj a kormánypártokra is vonatkozik.

Megértem Semjén Zsolt indulatát, de nem szabad összekeverni a pedofíliát az LMBTQ közösséggel. Pedofil ugyanis szexuális orientációtól függetlenül bárhol előfordulhat. Másrészt sem „megtorlást”, sem összeesküvést nem érdemes kiállítani, mert az ilyen megjegyzések hajtják a Tisza táborába a bizonytalanokat és a fiatalokat. Éltünk negyven évet a folyamatos megtorlás rendszerében és azért harcoltuk ki a rendszerváltással a szabadságot, hogy az ilyesmi soha többé ne térjen vissza. Összeesküvést sem érdemes állandóan felfedezni öngerjesztő folyamatok mögött, mert tévútra visz minket. (Egyébként a negyven év orosz megszállás és kommunizmus nemcsak a folyamatos megtorlás légköréről emlékezetes, hanem az állandó imperialista összeesküvések elleni fantomharcról is.)

Káncz Csabának valóban nem kell tudnia, hogy a nála megrendelést leadó cég milyen titkosszolgálati háttérrel rendelkezik, mert erre például figyelmeztetni kellene őt például azon az ellenőrzésen, amin átesik, mint a Nemzetbiztonsági Bizottság szakértője. Jogászként pedig a leghatározottabban állítom, hogy mindig tévút kampányszerűen ötletelni a büntetőjogszabályokon. Nem a jogi szabályozással akad probléma Magyarországon, hanem a gyermekvédelmi intézményhálózat működik rosszul. (Ezt a kormány is felismerte a tavalyi botrány után, ezért szigorított és változtatott. Paradox módon így akadt fenn az ellenőrzésen az a Juhász Péter, aki a Szőlő utcai javítóintézetet vezette.) Lázár János okos ember, pontosan tudja, hogy sem a halálbüntetést visszaállítani, sem kémiai kasztrációt bevezetni nem lehet és nem szabad Magyarországon. Ezek a mondatok a Mi Hazánk szavazóinak szólnak.

Tehát azt javaslom, hogy próbálják meg a közélet szereplői az egymással szembeni gyanúsítások és vádak megfogalmazása előtt azt végig gondolni, amit a legutóbbi írásomban javasoltam: a politikai ellenfelem is a közös hazánk érdekét szolgálja, csak legfeljebb nem jól, nem okosan. Semmi rosszat nem feltételezek róla, amíg az ellenkezőjét nem látom bizonyítottnak. A közönség és a sajtó pedig lehetőleg ne azt ünnepelje és tüntesse ki a figyelmével, aki durvábban tudja gyalázni a másikat, hanem azokat, akik értelmes érvekkel igyekeznek meggyőzni a választókat.”

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
k
2025. szeptember 29. 08:26
Hazánk 500 éve gyarmat, és természetes mindennapos az olyan "összeesküvés" hogy a hasznot húzó gyarmatosító összeesküszik a júdás-pénz által a hazaárulókkal. Tehát ha köd van, nem kell arról magyarázkodni, hogy "á dehogy van köd , mert nincs köd". Hazánkban most is mindennapos gyakorlat a ROSSZINDULATÚ hazaáruló összeesküvés , és napnál világosabb hogy útban van a patrióta FIDESZ függetlenségi törekvése. A liberális ellenzéknek le kell szoknia a "KÖDÖSÍTÉSRŐL" , és ha azt akarja hogy komolyan vegyék akkor beszéljenek világosan és igazságosan.
Válasz erre
0
0
elfújta az ellenszél
2025. szeptember 29. 08:19
"Pedofil ugyanis szexuális orientációtól függetlenül bárhol előfordulhat" Buziknál egy nagyságrenddel valószínűbb hogy pedofilok, Fodorgabi ezt igazán tudhatná.
Válasz erre
0
0
k
•••
2025. szeptember 29. 08:12 Szerkesztve
kimirszen 2025. szeptember 29. 07:51 Teljesen mindegy hogy "hogy lett buzi Orbán Gáspár vagy Szájer Jozefina". Az LMBTQ egy aberrált nemnormális gyakorlat, ami normális embereknél nincs. A zsidó- keresztény Tíz Parancs bűnnek tekinti az LMBTQ-t , és nem ok nélkül , MERT az LMBTQ impotens és így egy nemzet halálát okozza.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. szeptember 29. 08:03
Fodor szokás szerint így is, meg úgyis beszél. Tehát mellébeszél.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!