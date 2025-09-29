„Semjén Zsoltot és Rogán Antalt alaptalanul vádolták meg egy súlyos bűncselekménnyel, így alaposan leszerepeltek az ellenzék és a sajtó ebben részt vállaló képviselői. Ideje lenne tehát kijózanodni, de ez az óhaj a kormánypártokra is vonatkozik.

Megértem Semjén Zsolt indulatát, de nem szabad összekeverni a pedofíliát az LMBTQ közösséggel. Pedofil ugyanis szexuális orientációtól függetlenül bárhol előfordulhat. Másrészt sem „megtorlást”, sem összeesküvést nem érdemes kiállítani, mert az ilyen megjegyzések hajtják a Tisza táborába a bizonytalanokat és a fiatalokat. Éltünk negyven évet a folyamatos megtorlás rendszerében és azért harcoltuk ki a rendszerváltással a szabadságot, hogy az ilyesmi soha többé ne térjen vissza. Összeesküvést sem érdemes állandóan felfedezni öngerjesztő folyamatok mögött, mert tévútra visz minket. (Egyébként a negyven év orosz megszállás és kommunizmus nemcsak a folyamatos megtorlás légköréről emlékezetes, hanem az állandó imperialista összeesküvések elleni fantomharcról is.)

Káncz Csabának valóban nem kell tudnia, hogy a nála megrendelést leadó cég milyen titkosszolgálati háttérrel rendelkezik, mert erre például figyelmeztetni kellene őt például azon az ellenőrzésen, amin átesik, mint a Nemzetbiztonsági Bizottság szakértője. Jogászként pedig a leghatározottabban állítom, hogy mindig tévút kampányszerűen ötletelni a büntetőjogszabályokon. Nem a jogi szabályozással akad probléma Magyarországon, hanem a gyermekvédelmi intézményhálózat működik rosszul. (Ezt a kormány is felismerte a tavalyi botrány után, ezért szigorított és változtatott. Paradox módon így akadt fenn az ellenőrzésen az a Juhász Péter, aki a Szőlő utcai javítóintézetet vezette.) Lázár János okos ember, pontosan tudja, hogy sem a halálbüntetést visszaállítani, sem kémiai kasztrációt bevezetni nem lehet és nem szabad Magyarországon. Ezek a mondatok a Mi Hazánk szavazóinak szólnak.

Tehát azt javaslom, hogy próbálják meg a közélet szereplői az egymással szembeni gyanúsítások és vádak megfogalmazása előtt azt végig gondolni, amit a legutóbbi írásomban javasoltam: a politikai ellenfelem is a közös hazánk érdekét szolgálja, csak legfeljebb nem jól, nem okosan. Semmi rosszat nem feltételezek róla, amíg az ellenkezőjét nem látom bizonyítottnak. A közönség és a sajtó pedig lehetőleg ne azt ünnepelje és tüntesse ki a figyelmével, aki durvábban tudja gyalázni a másikat, hanem azokat, akik értelmes érvekkel igyekeznek meggyőzni a választókat.”

