09. 21.
vasárnap
Azahriah rendezvény frontember Beatrice zenész Krúbi rapper színpad Nagy Feró

Nagy Feró elárulta, elmenne-e Azahriah vagy Krúbi koncertjére (VIDEÓ)

2025. szeptember 21. 18:44

A Beatrice frontembere a Mandinernek adott interjújában most sem rejtette véka alá a véleményét fiatal zenésztársaival kapcsolatban.

2025. szeptember 21. 18:44
null

Nagy sikernek bizonyult a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozója szombaton: teljesen megtelt a PappLászló Sportaréna.

A politikusok mellett zenészek és sportolók is tiszteletüket tették a rendezvényen. Többek között jelen volt Nagy Feró, a Beatrice frontembere, akit Lentulai Krisztián műsorvezetőnk arról kérdezett a helyszíni stúdióban, hogy ha lenne jegye, elmenne-e egy Azahriah vagy Krúbi koncertre.

Nagy Feró erre azt felelte, „hátha ingyen van, akkor azért mennék el, hogy tudjak utálkozni”

A Kossuth-díjas előadó azzal folytatta, hogy véleménye szerint ezeket mindig kritikus szemmel kell nézni. 

Az már nem tetszik nekem, hogy ezek (a koncertek – szerk.) politikai akciók már”

– szögezte le a zenész.

Nem először szólt be Azahriahnak

Emlékezetes, hogy Nagy Feró nem először illette kritikus szavakkal a fiatal előadót, Azahriah-t. A Beatrice frontembere júliusban a Patrióta YouTube-csatornának adott interjújában azt kérdezte a rapper nevének említésekor, hogy

Azahriah, nem Izaura?”

Mindez azután történt, hogy a fiatal előadó burkoltan lehülyézte a fideszeseket.

Majd a Szent István Napi ünnepsorozat nyitónapján, a Retro Tabánban adott koncertjekor a színpadon állva azt a kijelentést tette, hogy „Azahriah, olyan, mint a malária”.

Mint az legutóbb Győrben, az MCC rendezvényén kiderült, még egy dal is született már hasonló címmel. Ugyancsak ezen a rendezvényen nevezte Majkát is „elrettentő példának”. A zenész szerint az ózdi származású előadó ugyanis csak a pénz miatt űzi a rapper szakmát.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

tikkadt-szocske
2025. szeptember 21. 19:56
A medve nem játék, a sör nem ital, az EU nem ország, a rap nem zene.
Válasz erre
0
0
pot_ember
2025. szeptember 21. 19:22
Én Azahriha-hoz alulképzetlen hülye vagyok, igy hát nem hallgatom, véleményem sincs. Szerencsére gyerekeimet sem képeztem túl így ők sem nagyon kedvelik ezt a tehetséges mindenttudó előadót.
Válasz erre
5
0
zsugabubus-2
2025. szeptember 21. 19:11
Oké, de most azért nehogy a Nagyferó legyen az önkéntes mérvadó. Nem sok amit fel tud mutatni, 30 éve konkréten semmit sem..
Válasz erre
0
9
pemahe
2025. szeptember 21. 18:47
Inkább azt mondja már meg, hogy a picsába elhúzna-e... kb úgy végleg... (sajnos az ufók_nak se kellett, de még így is jó a Fideszes trágyadombba erjesztőnek....
Válasz erre
0
10
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!