Nagy Feró elárulta, elmenne-e Azahriah vagy Krúbi koncertjére (VIDEÓ)

Nagy sikernek bizonyult a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozója szombaton: teljesen megtelt a PappLászló Sportaréna.

A politikusok mellett zenészek és sportolók is tiszteletüket tették a rendezvényen. Többek között jelen volt Nagy Feró, a Beatrice frontembere, akit Lentulai Krisztián műsorvezetőnk arról kérdezett a helyszíni stúdióban, hogy ha lenne jegye, elmenne-e egy Azahriah vagy Krúbi koncertre.

Nagy Feró erre azt felelte, „hátha ingyen van, akkor azért mennék el, hogy tudjak utálkozni”.

A Kossuth-díjas előadó azzal folytatta, hogy véleménye szerint ezeket mindig kritikus szemmel kell nézni.