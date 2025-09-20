Demjén, Pataky, Nyerges – óriási nevek az első DPK nagygyűlésen

„A következő találkozásunk lehetne egy új Békemenet október 23-án” – fontos bejelentésekkel készült Orbán Viktor
Óriási ováció fogadta a színpadon a magyar miniszterelnököt.
Nem volt hiány a hírességekből a mai nagygyűlésen.
Az első Digitális Polgári Körök nagygyűlésén számos ismert személyiség is megjelent.
A közönség Demjén Ferenc legendás énekest élőben hallhatta,
de fellépett Pataky Attila, az Edda frontembere is. A rendezvényen jelen volt továbbá Nyerges Attila, az Ismerős Arcok énekese, Bán János színművész, valamint Kulcsár Edina modell is.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád
Ezt is ajánljuk a témában
Óriási ováció fogadta a színpadon a magyar miniszterelnököt.