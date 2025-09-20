Ft
pataky attila Demjén Ferenc Nyerges Attila Kulcsár Edina

Demjén, Pataky, Nyerges – óriási nevek az első DPK nagygyűlésen

2025. szeptember 20. 23:00

Nem volt hiány a hírességekből a mai nagygyűlésen.

2025. szeptember 20. 23:00
null

Az első Digitális Polgári Körök nagygyűlésén számos ismert személyiség is megjelent.

 A közönség Demjén Ferenc legendás énekest élőben hallhatta,

de fellépett Pataky Attila, az Edda frontembere is. A rendezvényen jelen volt továbbá Nyerges Attila, az Ismerős Arcok énekese, Bán János színművész, valamint Kulcsár Edina modell is.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

Összesen 4 komment

fortissima
2025. szeptember 20. 23:41
Zoltán Erika?
Titi
2025. szeptember 20. 23:32
Szegény Müszike, az összeröffenéseire csak a nadrágba betűrt inges pasik,térdnadrágos, papucsos, friss frizurás, bizsukba burkolt hülye picsák kíváncsiak. Nem csoda, hogy őrjöng a messiás. Neki csak a prolik jutottak, Orbánnak az ország krémje! A nyomorult hazaáruló, brüsszeli csavargók lekötelezettje a nyúzott béka pofájával, a kappanhangjával elmehet az édesanyja bús pi..ájába, mert hiába majmolja Orbánt, soha, még a lába nyomába sem érhet. Mint ahogy nem számítanak a macskajancsi ájult hívei, mert csak a gyűlölet számít a körükben. Képtelenek gondolkodni, de ha véletlenül nyerne ez a sehonnai, a hívei lennének legjobban meglepve, hogy a szájhőscincér brüsszeli kitartott qrva úgy vágná át őket, mint annak a rendje. De mi hiába beszélünk, a szektások úgy néznek erre a sz@rjankóra, mint az Istenre. De az Istenük jövőre borul, mert szerencsére többen vagyunk normálisak, mint ennek az elmeháborodottnak az imádói. Müszike, jövőre vigyorgó!
massivement5
2025. szeptember 20. 23:30
" ingyenélő felügyelőbizottsági pozíció" Ilyeneket osztogatnak tehát a Fideszben noname kádereknek, legalább szépen megvallja a bites nyalonc. MP nem a pénz miatt lépett le... A lényeg, hogy vége legyen és vége is lesz a Fidesznek idővel, a nemzet szégyenei lettetek.
pemahe
2025. szeptember 20. 23:18
Elmebeteg Rózsi megvan Pösze Patak szintén de a többi ki a faszom? (nyerges-bán stb)
