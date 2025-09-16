Több zenésztársát is kemény szavakkal illette Nagy Feró: Majka csak a pénzért rappel, Azahriah pedig olyan, mint a malária

Szó esett a magyar zeneipar jelenéről is, amivel kapcsolatban Feró elrettentő példaként mutatott rá Majkára és Azahriahra is.

A rocklegenda szerint Majka csupán a pénz miatt űzi a rapper szakmát, Azahriahról pedig dalt is írt a Beatrice énekese, „Azahriah terjed, mint a malária” címmel.

A nemzet csótánya úgy fogalmazott, hogy sokan csak divatból választják a rap zsánert. Nagy Feró szerint Majka is Beatricén és Pokolgépen nevelkedett, „és látod, mi lett belőle. Rapper”. Kiemelte, hogy ebben valószínűleg közrejátszott a pénz is.