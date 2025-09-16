Ft
Azahriah MCC Nagy Feró Majka

Több zenésztársát is kemény szavakkal illette Nagy Feró: Majka csak a pénzért rappel, Azahriah pedig olyan, mint a malária

2025. szeptember 16. 18:53

Nagy Feró a győri Mathias Corvinus Collegium vendégeként beszélt a magyar rock múltjáról és jelenéről, nem kímélve a mai zeneipar ismert szereplőit sem.

2025. szeptember 16. 18:53
null

A győri Mathias Corvinus Collegium vendége volt hétvégén Nagy Feró. A zenész az előadáson a saját és a magyar rock  múltjáról is beszélt és még egy rögtönzött koncerttel is készült – számolt be a Győr +

Szó esett a magyar zeneipar jelenéről is, amivel kapcsolatban Feró elrettentő példaként mutatott rá Majkára és Azahriahra is.

A rocklegenda szerint Majka csupán a pénz miatt űzi a rapper szakmát, Azahriahról pedig dalt is írt a Beatrice énekese, „Azahriah terjed, mint a malária” címmel.

A nemzet csótánya úgy fogalmazott, hogy sokan csak divatból választják a rap zsánert. Nagy Feró szerint Majka is Beatricén és Pokolgépen nevelkedett, „és látod, mi lett belőle. Rapper”. Kiemelte, hogy ebben valószínűleg közrejátszott a pénz is. 

Az más kérdés, hogy ha nem csinálnak ezek a srácok valami maradandót, akkor azért sajnálom őket, mert akkor az van, hogy jó volt ez az egész, jól éreztük magunkat, volt pénzünk, aztán le van sz*rva mindenki”

– fogalmazott az énekes.

Nagy Feró elárulta azt is, hogy megújult a Beatrice zenekar. „A régi tagoktól megszabadultam, mert nem úgy működött a zenekar, ahogy én szeretném” – fogalmazott. Kiemelte azt is, hogy új album készül, amiről már el is árulta az egyik szám címét, amely pont az MVM Domeban fellépni készülő Azahriahról szól és az „Azahriah terjed, mint a malária” címet viseli.

Nyitókép: Lakatos Péter / MTI

***

 

