09. 14.
vasárnap
Brüsszel Magyar Péter országgyűlési választások Selmeczi Gabriella

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

2025. szeptember 14. 06:17

Túl lett pumpálva a lufi.

2025. szeptember 14. 06:17
null
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„Felhévizy ezen a héten több olyan pletykát is hallott, ami arról szólt, hogy Magyar Pétert az utolsó pillanatban levehetik a sakktábláról és végül mással próbálkoznak leváltani kormányt. Természetesen ezek csak zuhanyhíradós, Facebook-infók, de ahogy mondani szokták, nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.

Ennek fényében különösen érdekes Selmeczi Gabriella fideszes országgyűlési képviselő felvetése a Zebra DPK-ban.

Egyre többen állítják, hogy Magyar Péter nem fogja bírni tavaszig a nyomást, és még a voksolás előtt összeomlik. A kormánypárti politikus szerint rejtély, hogy kit tennének meg Magyar Péter utódjának: az is lehet, hogy egy külföldről hazatérő bankárt, vagy inkább újabb szereplőválogatást tartanak a baloldalon.

Egyelőre nem lehet tudni, mi fog történni még a választásokig. Mindenesetre Magyar Péter nyári vesszőfutása egész biztos, hogy nem tetszik Brüsszelnek, hiszen ők kijelentették, hogy kormányváltást akarnak Magyarországon, azonban csillagok állása mást mutat.”

Nyitókép: Facebook

states-2
2025. szeptember 14. 07:48
És akkor arról még nem is értesült a Gazda, hogy a messiásuk szerint Pápa városa Győr-Sopron megyében van, és a hallgatósága világosította fel, hogy nem. A pszichopata pedig égett, mint a rongy, nem először derült ki ugyanis, hogy a pojáca földrajzi ismeretei nem érik el a 8 általánost végzőkét sem.
balbako_
2025. szeptember 14. 07:21
Ezen már én is gondolkoztam. Bajnain keresztül választották ki a Szarost és rajta keresztül pénzelik. Az nem valószínű hogy ő maga beállna, de valaki a környezetéből, mert a Szaros kipukkant.
Zilizi Gábor
2025. szeptember 14. 07:01
Hogy lehetne őt leváltani úgy hogy még hasznos is legyen? Egy filmben hallottam: Attól még hogy hulla hasznos lehet. Nem kivanom a halálát de a baloldaliaktol és ezektől a háború párti bandától mindent is eltudok képzelni. Szerintem magyar államnak a legjobban kéne vigyazni Magyar Péterre...
