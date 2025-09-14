„Felhévizy ezen a héten több olyan pletykát is hallott, ami arról szólt, hogy Magyar Pétert az utolsó pillanatban levehetik a sakktábláról és végül mással próbálkoznak leváltani kormányt. Természetesen ezek csak zuhanyhíradós, Facebook-infók, de ahogy mondani szokták, nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.

Ennek fényében különösen érdekes Selmeczi Gabriella fideszes országgyűlési képviselő felvetése a Zebra DPK-ban.

Egyre többen állítják, hogy Magyar Péter nem fogja bírni tavaszig a nyomást, és még a voksolás előtt összeomlik. A kormánypárti politikus szerint rejtély, hogy kit tennének meg Magyar Péter utódjának: az is lehet, hogy egy külföldről hazatérő bankárt, vagy inkább újabb szereplőválogatást tartanak a baloldalon.

Egyelőre nem lehet tudni, mi fog történni még a választásokig. Mindenesetre Magyar Péter nyári vesszőfutása egész biztos, hogy nem tetszik Brüsszelnek, hiszen ők kijelentették, hogy kormányváltást akarnak Magyarországon, azonban csillagok állása mást mutat.”