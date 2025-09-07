Ft
09. 07.
vasárnap
Nemzeti Ellenállás Mozgalom autó ellenfél Magyar Péter értékrend Orbán Viktor Kötcse miniszterelnök

Miniszterelnök úr, hogyan fér össze ön szerint a polgári értékrenddel az, ha ehhez hasonló nemtelen támadásokkal próbálja újra és újra lejáratni a politikai ellenfeleit?

2025. szeptember 07. 17:02

A darab mindig ugyanaz, csak a díszlet változik: egyszer a migráció támogatásával riogat, máskor háborúpártisággal, most aktuálisan épp adóemeléssel vádolja az ellenfeleit.

2025. szeptember 07. 17:02
Fekete-Győr András
Fekete-Győr András
Facebook

„Miniszterelnök úr, ezt az autót épp most fotózta egy munkatársam az önök úgynevezett »polgári« piknikjén. Segítsen megérteni: hogyan fér össze ön szerint a polgári értékrenddel az, ha ehhez hasonló nemtelen támadásokkal próbálja újra és újra lejáratni a politikai ellenfeleit?

A darab mindig ugyanaz, csak a díszlet változik: egyszer a migráció támogatásával riogat, máskor háborúpártisággal, most aktuálisan épp adóemeléssel vádolja az ellenfeleit.

Hogy jön ön ahhoz, hogy a világos cáfolat ellenére továbbra is ön mondja meg, mit gondol az ellenfele a világról, a saját hazugságait tálalva a magyar nyilvánosság felé, mintha legalábbis tény volna? Ez jelentené önnél a polgári vitakultúrát?”

Nyitókép: Nemzeti Ellenállás Mozgalom Facebook-oldala

Kanmacska
2025. szeptember 07. 18:56
Fegyőr, veled szemben nem kell érvelni, te ugyanis korlátolt hülye vagy.
Takagi
2025. szeptember 07. 18:53 Szerkesztve
Te gyökér hazaáruló, ez a NEM mozgalom projektje. Te, te nagyon hülye.
Búvár Kund
2025. szeptember 07. 18:47
Jaaj, elég a képet meglátni, és nem mondok semmit .Egy "villamosmérnökkel" inkább nem vitatkozom.... 😁😂😁😂
wasserwoman
2025. szeptember 07. 18:31
ha megszólal röhögnöm kell, Fegya és az éleslátás
