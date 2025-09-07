„Miniszterelnök úr, ezt az autót épp most fotózta egy munkatársam az önök úgynevezett »polgári« piknikjén. Segítsen megérteni: hogyan fér össze ön szerint a polgári értékrenddel az, ha ehhez hasonló nemtelen támadásokkal próbálja újra és újra lejáratni a politikai ellenfeleit?

A darab mindig ugyanaz, csak a díszlet változik: egyszer a migráció támogatásával riogat, máskor háborúpártisággal, most aktuálisan épp adóemeléssel vádolja az ellenfeleit.

Hogy jön ön ahhoz, hogy a világos cáfolat ellenére továbbra is ön mondja meg, mit gondol az ellenfele a világról, a saját hazugságait tálalva a magyar nyilvánosság felé, mintha legalábbis tény volna? Ez jelentené önnél a polgári vitakultúrát?”

Nyitókép: Nemzeti Ellenállás Mozgalom Facebook-oldala