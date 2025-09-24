Ft
09. 24.
szerda
Vitályos Eszter Gulyás Gergely Kormányinfó

Megvan az időpont: fontos bejelentésekre készülhet a kormány

2025. szeptember 24. 15:29

Gulyás Gergely a közösségi oldalán jelzett.

2025. szeptember 24. 15:29
null

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy 

csütörtökön 9:30-kor tartják a következő Kormányinfót.

A sajtótájékoztatókon várhatóan szó lesz a jelentésről is, amelyet a kormány megbízásából készített Tuzson Bence a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatban. Mint kiderült, sem kiskorú sértett, sem politikus neve nem merült fel a Szőlő utcai ügyben, idegen titkosszolgálati szál viszont van. 

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI

oberennsinnen49
2025. szeptember 24. 15:36
