Megvan az időpont: fontos bejelentésekre készülhet a kormány

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy

csütörtökön 9:30-kor tartják a következő Kormányinfót.

A sajtótájékoztatókon várhatóan szó lesz a jelentésről is, amelyet a kormány megbízásából készített Tuzson Bence a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatban. Mint kiderült, sem kiskorú sértett, sem politikus neve nem merült fel a Szőlő utcai ügyben, idegen titkosszolgálati szál viszont van.