Megvan az időpont: fontos bejelentésekre készülhet a kormány

Gulyás Gergely a közösségi oldalán jelzett.
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy
csütörtökön 9:30-kor tartják a következő Kormányinfót.
A sajtótájékoztatókon várhatóan szó lesz a jelentésről is, amelyet a kormány megbízásából készített Tuzson Bence a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatban. Mint kiderült, sem kiskorú sértett, sem politikus neve nem merült fel a Szőlő utcai ügyben, idegen titkosszolgálati szál viszont van.
