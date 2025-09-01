Ft
RTL Magyarország Kolosi Péter zsűri zenész rapper Majka X-Faktor csatorna mentor RTL

Megpecsételte Majka sorsát az RTL: személyesen a csatorna vezérigazgató-helyettese árulta el a részleteket

2025. szeptember 01. 12:27

„Majka Magyarország egyik legautonómabb és legsikeresebb előadója” – mondta Kolosi Péter.

2025. szeptember 01. 12:27
null

Kolosi Péter, az RTL Magyarország tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese interjút adott a Médiapiacnak.

A beszélgetés során szóba került az RTL őszi műsorkínálata is, de még Majka is a témák között szerepelt. Kolosi Péter szerint „Majka Magyarország egyik legautonómabb és legsikeresebb előadója...

Éppen ezért teljesen magától értetődő volt, hogy az X-Faktor mentorcsapatába hívjuk:

ő az egyik legsikeresebb hazai zenész, az X-Faktor pedig a legnézettebb zenei tehetségkutató. Ez a párosítás számunkra kulcsfontosságú. Ugyanakkor legalább ennyire fontos, hogy Majka megőrizze autonóm, önálló személyiségét, mert éppen a függetlensége és tehetsége az, ami a sikerének alapja”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

londonbaby
•••
2025. szeptember 01. 14:32 Szerkesztve
a ZENÉSZ ÚRIEMBER :)))) na jó ez csak vicc.. . Úgy látszik neki játszik a legjobban oboán a zenész úr... kolosi petyabácsinak petyabácsi meg...TÁROGATÓZIK neki . jó kis oboa tárogató zenész brigád... :)))) . azért arra kíváncsi vagyok ki lesz a harmadik aki beáll közéjük furulyázni :)))) az a noa paraszt vagy ki a fasz szerintem beleillene a trióba
Válasz erre
2
0
makapaka2
2025. szeptember 01. 14:16
Majka egy gerinctelen, csürhe hergelővé vált.
Válasz erre
5
0
Dixtroy
2025. szeptember 01. 14:07
"Ugyanakkor legalább ennyire fontos, hogy Majka megőrizze autonóm, önálló személyiségét, mert éppen a függetlensége és tehetsége az, ami a sikerének alapja" Nem semmi idegei vannak, hogy ezt hahotázás nélkül végigmondta.
Válasz erre
6
0
jostothu
2025. szeptember 01. 13:54
Ami ezt a Majorost, ezt az ózdi prolit illeti, méltó képviselője ennek a civilizálatlan tahó csürhének.
Válasz erre
9
0
