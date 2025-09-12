Meglepetés a kutakon: így változnak az üzemanyagárak szombaton

Szeptember 13-án, szombaton mérséklődnek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A benzin bruttó 2, míg a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe. Amennyiben a kutak követik a változást, a kiskereskedelmi árakban is érezhető lesz a csökkenés.

Pénteken, szeptember 12-én a 95-ös benzin literenként 590 forintba, a gázolaj pedig 591 forintba került a hazai töltőállomásokon.