Meglepetés a kutakon: így változnak az üzemanyagárak szombaton

Gigabejelentést tett a Mol: új kőolajlelőhelyet találtak Magyarországon
Az új lelőhely jelentősen hozzájárul hazánk ellátásbiztonságához.
Jó hír érkezett az autósoknak.
Szeptember 13-án, szombaton mérséklődnek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A benzin bruttó 2, míg a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe. Amennyiben a kutak követik a változást, a kiskereskedelmi árakban is érezhető lesz a csökkenés.
Pénteken, szeptember 12-én a 95-ös benzin literenként 590 forintba, a gázolaj pedig 591 forintba került a hazai töltőállomásokon.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay