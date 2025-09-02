Megadták a módját: újabb díjat kapott a cigányozó Aranyosi Péter

Aranyosi Péter új díjat kapott – derül ki a humorista legújabb Facebook-bejegyzéséből.

Aranyosi a VASTAPS gyűrű-díjat vehette át.

Korábban a Mandiner is beszámolt a humorista rasszista kijelentéseiről. Például így nyilvánult meg, amikor az Erdély TV-nek adott interjút: „egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány, egy lovaskocsi… tehát tényleg meg lehet tébolyodni, hogy nincs autópálya, úgyhogy annyira nem a szívem csücske, hogy ide kell jönnöm”.

A Partizánban, Gulyás Márton műsorában pedig arról beszélt, hogy ha valaki a nyolcvanas években a miskolci Petőfi mozi első soraiban ült, biztosan tetves lett a film végére. Amikor Gulyás magyarázatot kért, a humorista így felelt: