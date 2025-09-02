Ft
Aranyosi Péter liberális humorista Magyarország díj ellenzék rasszizmus Gulyás Márton cigányság baloldal

Megadták a módját: újabb díjat kapott a cigányozó Aranyosi Péter

2025. szeptember 02. 09:34

A humorista a VASTAPS gyűrű-díjat vehette át.

2025. szeptember 02. 09:34
null

Aranyosi Péter új díjat kapott – derül ki a humorista legújabb Facebook-bejegyzéséből.

Aranyosi a VASTAPS gyűrű-díjat vehette át.

Korábban a Mandiner is beszámolt a humorista rasszista kijelentéseiről. Például így nyilvánult meg, amikor az Erdély TV-nek adott interjút: „egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány, egy lovaskocsi… tehát tényleg meg lehet tébolyodni, hogy nincs autópálya, úgyhogy annyira nem a szívem csücske, hogy ide kell jönnöm”.

A Partizánban, Gulyás Márton műsorában pedig arról beszélt, hogy ha valaki a nyolcvanas években a miskolci Petőfi mozi első soraiban ült, biztosan tetves lett a film végére. Amikor Gulyás magyarázatot kért, a humorista így felelt:

Hát, mert ott csak a dakoták ültek, és mindenki tetves volt, hát ilyen egyszerű”.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

tomekjosef
2025. szeptember 02. 11:55
Semmi rosszat nem tett Aranyosi Péter csupán humoros formában mondta el a tényeket.
Válasz erre
0
0
titi77
2025. szeptember 02. 11:30
hát ez megin' ki a faszom? hol lehet megnézni, mert annyi tudok róla hogy szeret cigányozni. meg egyáltalán mi a rosseb a vastaps díj?
Válasz erre
0
0
NovaTerra
2025. szeptember 02. 11:26
Mit mondott a cigányokról?
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. szeptember 02. 11:19
Szégyen, mindkét félnek.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!