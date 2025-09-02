Megadták a módját: újabb díjat kapott a cigányozó Aranyosi Péter

Újabb cigányozáson kapták Aranyosi Pétert – a kispesti frakcióvezető felszólította, hogy adja vissza a kitüntetését
Dódity Gabriella szerint szégyenletes, amit a humorista mondott.
A humorista a VASTAPS gyűrű-díjat vehette át.
Aranyosi Péter új díjat kapott – derül ki a humorista legújabb Facebook-bejegyzéséből.
Aranyosi a VASTAPS gyűrű-díjat vehette át.
Korábban a Mandiner is beszámolt a humorista rasszista kijelentéseiről. Például így nyilvánult meg, amikor az Erdély TV-nek adott interjút: „egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány, egy lovaskocsi… tehát tényleg meg lehet tébolyodni, hogy nincs autópálya, úgyhogy annyira nem a szívem csücske, hogy ide kell jönnöm”.
A Partizánban, Gulyás Márton műsorában pedig arról beszélt, hogy ha valaki a nyolcvanas években a miskolci Petőfi mozi első soraiban ült, biztosan tetves lett a film végére. Amikor Gulyás magyarázatot kért, a humorista így felelt:
Hát, mert ott csak a dakoták ültek, és mindenki tetves volt, hát ilyen egyszerű”.
Ezt is ajánljuk a témában
Dódity Gabriella szerint szégyenletes, amit a humorista mondott.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd