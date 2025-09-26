Pletykák, alaptalan vádak, sejtetések – Márki-Zay Péter régi receptjét kapták elő most is a baloldalon

Márki-Zay természetesen semmilyen bizonyítékkal nem támasztotta alá állításait. Persze ezt jelezte is az interjúban, hogy neki semmilyen bizonyítéka nincsen.

Folyamatosan b.zizott Márki-Zay

A fenti kijelentések persze nem voltak előzmények nélküliek. Márki a meglehetősen gusztustalan kampányát egyébként még 2021. május 15-én Békéscsabán kezdte. Ott akkor ezt mondta: „Ha véletlenül egy fideszes politikus elgázolja a szerettüket, vagy ne adj' Isten egy aberrált fideszes politikus megerőszakolja valamelyik hozzátartozójukat, önöknek semmi esélyük nincs, hogy a bíróságon ezt a fideszes politikust elítéljék.”

2021. augusztus 11-én Budapesten Márki-Zay ezt mondta: Szerinte bizonyított, hogy a legtöbb meleg a Fideszben van, „sokan mondják, hogy a fél kormány érintett ebben a kérdésben”.

2021. december 5-én pedig azt mondta: Mi egy olyan Magyarországot szeretnénk, ahol még a fideszes politikusok is nyíltan felvállalhatják homoszexualitásukat, mert abban nincsen semmi szégyen.