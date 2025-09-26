Ft
09. 26.
péntek
Márki-Zay Péter rágalmaz hazugság választás 2022

Pletykák, alaptalan vádak, sejtetések – Márki-Zay Péter régi receptjét kapták elő most is a baloldalon

2025. szeptember 26. 07:32

A baloldali kampány régi módszereket idéz: Márki-Zay Péter a 2022-es választások idején alaptalan vádakkal, pletykákkal és megalapozatlan sejtetésekkel próbálta támadni a kormányt. Márki-Zay állításait mindenféle bizonyíték nélkül tette, így hitelességét elveszítve súlyos vereséget szenvedett. Teljesen hasonló utat követ most a DK-Tisza tandem is.

2025. szeptember 26. 07:32
Márki-Zay Magyar
Kovács András
Kovács András

Elképesztő aljas, és szervezett kampánnyal próbálja a baloldali-tiszás megmondósereg ellehetetleníteni a kormány munkáját egy teljesen alaptalan álhírrel. Miután csúfosan megbuktak, persze megpróbálják tovább magyarázni a bizonyítványukat, de csak szánalmas erőlködésre futja a részükről. Márki-Zay Péter szinte teljesen hasonló módon kampányolt 2021-22-ben. Most visszaidézzük ennek pontos részleteit. 

Márki-Zay
Márki-Zay Péter egyetlen alantas sejtetését sem tudta bizonyítani a 2022-es kampányban

Márki-Zay 2021. október 8-án adott interjút a drogok legalizációja mellett kiálló Juhász Péternek. Ebben többek között erről beszélt: „Azt is tudjuk, hogy a fél kormány meleg. Pontosan tudom. Nem én fogom őket leleplezni, valaki más megteszi... Éppen ezért, bár tudom, kik a melegek, tudom, ki a fiúbarátja az egyiknek, például, a kormányban, az egyik legfontosabb miniszternek a fiúbarátjának a nevét is ismerem, én nem fogom ezt nyilvánosságra hozni. Anonim módon elmondhatom, hogy az egyik legfontosabb és leghomofóbabb kereszténydemokrata politikus meleg. Anonim módon elmondhatom. Ha majd ő kiáll vele és elmondja, vagy ha majd lebukik, mint Szájer József, akkor mindenki más is tudni fogja. Addig csak én mondom neked, anomim módon.”

Márki-Zay természetesen semmilyen bizonyítékkal nem támasztotta alá állításait. Persze ezt jelezte is az interjúban, hogy neki semmilyen bizonyítéka nincsen. 

Folyamatosan b.zizott Márki-Zay

A fenti kijelentések persze nem voltak előzmények nélküliek. Márki a meglehetősen gusztustalan kampányát egyébként még 2021. május 15-én Békéscsabán kezdte. Ott akkor ezt mondta: „Ha véletlenül egy fideszes politikus elgázolja a szerettüket, vagy ne adj' Isten egy aberrált fideszes politikus megerőszakolja valamelyik hozzátartozójukat, önöknek semmi esélyük nincs, hogy a bíróságon ezt a fideszes politikust elítéljék.”
2021. augusztus 11-én Budapesten Márki-Zay ezt mondta: Szerinte bizonyított, hogy a legtöbb meleg a Fideszben van, „sokan mondják, hogy a fél kormány érintett ebben a kérdésben”.

2021. december 5-én pedig azt mondta: Mi egy olyan Magyarországot szeretnénk, ahol még a fideszes politikusok is nyíltan felvállalhatják homoszexualitásukat, mert abban nincsen semmi szégyen. 

A b.zizós kampányra 2022 elején tett rá még egy lapáttal Márki-Zay. 

  • 2022. január 9-én azt mondta: A fideszes politikusokban is a tolvajlást, a becstelenséget, a hazaárulást szoktam kifogásolni, és nem azt, hogy például melegek vagy éppenséggel zsidók, mert a Fideszben van néhány zsidó is, bár elég kevés. 
  • Egy nappal később eme kijelentése miatt is magyarázkodnia kellett az ATV Egyenes beszéd című műsorában, de természetesen akkor sem nevezte meg, kikre gondolt. 

Csúnyán besült a csodafegyver!

2022. február 12-én Márki-Zay arról beszélt Csurgón: A kormányban most három meleg miniszternek a botrányát készíti elő egy blog. Az egyesült ellenzék közös kormányfőjelöltje a Telexnek megerősítette: tudni véli, hogy valóban kijön három kormánytagot érintő információ, amely szerinte azért fontos, mert megmutatja, hogy a Fidesz álságos politikát folytat. „A kormány melegellenes gyűlölet kampányt folytat, összemossa a homoszexuálitást a pedofíliával” – az a kormány, mondja az ellenzéki kormányfőjelölt, amelyiknek több meleg tagja is van. Elmondta, hogy tudomása van konkrét nevekről, többről is, de ezeket nyilvánosan nem közölheti.

2022. március 16-án Márki-Zay már azt mondta, hogy „ha eddig nem állt elő a felvételekkel Az ördög ügyvédje, az április 3-i választásig már nem is fog. „Akárki is volt az, (…) időközben úgy gondolta, hogy ezt mégsem használja fel” – fogalmazott a hódmezővásárhelyi polgármester, és arra is utalt, hogy szerinte az oldal mögött álló párt vezetésében határozhattak úgy, hogy nem hozzák ki a videót. Erkölcsi megfontolásból dönthettek így, vagy valamilyen üzletet kötött valaki – tette hozzá.”

Ugyanezen témáról március 22-én azt nyilatkozta, „Sok olyan ügyről tudunk, ahol a Fidesz és valamely ellenzéki párt vagy politikus paktumot kötött, ebben semmi meglepő nincs. Lehet, hogy most az ördög ügyvédjével is ez történt. A Fidesz és a szocialisták úgy tűnik, sok esetben együtt loptak. Nem tudom kik a korrupt árulók az ellenzékben, nem az én dolgom ezt felderíteni, ezért kell az európai ügyészség, és ezért kellenek a független újságírók.”

Márki-Zay a kampány hajrájában még egy lapáttal rátett. 2022. március 29-én a Széll Kálmán téren azt mondta, „...teljes pályája mutatja azt, ha éppenséggel ebből tudna lopni, Orbán Viktor büszke pedofil lenne.”

Mivel Márky-Zay egyetlen konkrétummal sem tudott előállni a bejelentéseivel kapcsolatban, így a választás napjára teljesen hiteltelen lett, és a voksolást el is vesztette. Akkori állításait amai napig egyetlen egyszer sem bizonyította. 

Nyitókép: Facebook/Márki-Zay Péter

