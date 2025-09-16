Már a Tisza-párti felmérések sem titkolják: Magyar Péterék lendületet vesztettek

A neki drukkolók és dolgozók azt kapják Magyar Pétertől jutalmul, amit az ellenfelei büntetésül
Mit művelne ez az ember a miniszterelnöki székben.
A pártvezér országjárása is csúfos kudarc volt.
„Beszédes jelenet volt a minap az ATV-ben, amikor a Tiszát támogató Hann Endre, a Medián vezetője zavarodottan a saját számait is összekeverve arról beszélt, hogy a Tisza támogatottsága megtorpant, a Fidesz vezet” – kezdte keddi Facebook-bejegyzését Deák Dániel, aki szerint mindez azt jelzi, hogy a Tisza számára készített valódi felmérésekben is érzékelik:
a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte.
Az elemző úgy látja: az adóemelési terveik kiszivárgása és Tarr Zoltán önleleplező nyilatkozatai pedig csak tovább rontottak a helyzeten; a Tisza érezhetően elvesztette a lendületét. Ezt pedig már a Tiszát támogató kutatócégek sem tudják leplezni.
Deák Dániel a 2024-es EP-választásra az egyik legpontosabb előrejelzést készítő Real-PR 93 által publikált felmérésre hivatkozva úgy véli: a Fidesz a digitális jelenlét erősítésével stabilizálta táborát (a biztos szavazók körében 47 százalék), viszont Magyar Péter nyári országjárása nem váltotta be a Tisza Párt elnökének hozzá fűzött reményeit, hiszen erősödés helyett visszaesést eredményezett pártja támogatottságában (40 százalékon áll).
Az öt százalékos bejutási küszöböt a Fidesz és a Tisza mellett a Mi Hazánk Mozgalom tudná sikeresen átugrani (5 százalék).
„A Fidesz a nyáron stratégiát váltott és új lendületet vett; Orbán Viktor is dinamikusabban van jelen a hazai belpolitikában, emellett a digitális hálózatépítéssel is jól halad. Mindez azt eredményezi, hogy a kormánypárti tábor lelkesebb. Ha mindez kitart a választásig, akkor a mostani előrejelzések alapján meggyőző fölénnyel nyerhet a nemzeti oldal a választáson. De ehhez természetesen még rengeteget kell dolgozni!” – zárta bejegyzését az elemző.
Nyitókép: YouTube-képernyőfotó