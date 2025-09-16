Már a Tisza-párti felmérések sem titkolják: Magyar Péterék lendületet vesztettek

„Beszédes jelenet volt a minap az ATV-ben, amikor a Tiszát támogató Hann Endre, a Medián vezetője zavarodottan a saját számait is összekeverve arról beszélt, hogy a Tisza támogatottsága megtorpant, a Fidesz vezet” – kezdte keddi Facebook-bejegyzését Deák Dániel, aki szerint mindez azt jelzi, hogy a Tisza számára készített valódi felmérésekben is érzékelik:

a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte.

Az elemző úgy látja: az adóemelési terveik kiszivárgása és Tarr Zoltán önleleplező nyilatkozatai pedig csak tovább rontottak a helyzeten; a Tisza érezhetően elvesztette a lendületét. Ezt pedig már a Tiszát támogató kutatócégek sem tudják leplezni.

Magyar Péter országjárása csúfos kudarc

Deák Dániel a 2024-es EP-választásra az egyik legpontosabb előrejelzést készítő Real-PR 93 által publikált felmérésre hivatkozva úgy véli: a Fidesz a digitális jelenlét erősítésével stabilizálta táborát (a biztos szavazók körében 47 százalék), viszont Magyar Péter nyári országjárása nem váltotta be a Tisza Párt elnökének hozzá fűzött reményeit, hiszen erősödés helyett visszaesést eredményezett pártja támogatottságában (40 százalékon áll).