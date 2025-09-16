Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Hann Endre Magyar Péter Fidesz Deák Dániel

Már a Tisza-párti felmérések sem titkolják: Magyar Péterék lendületet vesztettek

2025. szeptember 16. 10:08

A pártvezér országjárása is csúfos kudarc volt.

2025. szeptember 16. 10:08
null

„Beszédes jelenet volt a minap az ATV-ben, amikor a Tiszát támogató Hann Endre, a Medián vezetője zavarodottan a saját számait is összekeverve arról beszélt, hogy a Tisza támogatottsága megtorpant, a Fidesz vezet” – kezdte keddi Facebook-bejegyzését Deák Dániel, aki szerint mindez azt jelzi, hogy a Tisza számára készített valódi felmérésekben is érzékelik: 

a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte. 

Az elemző úgy látja: az adóemelési terveik kiszivárgása és Tarr Zoltán önleleplező nyilatkozatai pedig csak tovább rontottak a helyzeten; a Tisza érezhetően elvesztette a lendületét. Ezt pedig már a Tiszát támogató kutatócégek sem tudják leplezni.

Magyar Péter országjárása csúfos kudarc

Deák Dániel a 2024-es EP-választásra az egyik legpontosabb előrejelzést készítő Real-PR 93 által publikált felmérésre hivatkozva úgy véli: a Fidesz a digitális jelenlét erősítésével stabilizálta táborát (a biztos szavazók körében 47 százalék), viszont Magyar Péter nyári országjárása nem váltotta be a Tisza Párt elnökének hozzá fűzött reményeit, hiszen erősödés helyett visszaesést eredményezett pártja támogatottságában (40 százalékon áll). 

Az öt százalékos bejutási küszöböt a Fidesz és a Tisza mellett a Mi Hazánk Mozgalom tudná sikeresen átugrani (5 százalék).

„A Fidesz a nyáron stratégiát váltott és új lendületet vett; Orbán Viktor is dinamikusabban van jelen a hazai belpolitikában, emellett a digitális hálózatépítéssel is jól halad. Mindez azt eredményezi, hogy a kormánypárti tábor lelkesebb. Ha mindez kitart a választásig, akkor a mostani előrejelzések alapján meggyőző fölénnyel nyerhet a nemzeti oldal a választáson. De ehhez természetesen még rengeteget kell dolgozni!” – zárta bejegyzését az elemző.

Nyitókép: YouTube-képernyőfotó

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
asus66
2025. szeptember 16. 14:27
A lendület megvan, az irány módosult még lejjeb.
Válasz erre
0
0
Dr Bubo
2025. szeptember 16. 12:03
A Zagyva a Tiszába ömlik!
Válasz erre
1
0
petronius50
•••
2025. szeptember 16. 12:01 Szerkesztve
"Magyar Péter országjárása csúfos kudarc" Azért ne becsüljük le ezt a kretén poloskát! A balfék oldalon elképesztő frusztráltság és elkeseredettség uralkodik a sorozatos zakók miatt, amit Cipolla maximálisan kihasznál, hatalmas globalista hátszéllel és anyagi támogatással. Ahhoz, hogy a Fidesz ismét nyerjen, ráadásul fölényesen az kell, hogy minden patrióta szavazónak az urnák elé kell járulnia. Most ellik a tehén, kapálni kell, inkább megyünk kirándulni - ezeket el kell felejteni.
Válasz erre
1
0
makapaka2
2025. szeptember 16. 11:42
Így is döbbenetes, hogy ennyien is szavaznának egy hazug, hazaáruló. nárcisztikus ficsúrra!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!