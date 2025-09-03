Ft
09. 03.
szerda
Tarr Zoltán Tisza Párt Nagy Attila Tibor Magyar Péter adóemelés

Magyar Péterről szóló sokkoló vallomás borzolja a kedélyeket, Nagy Attila Tibor ledobta a bombát

2025. szeptember 03. 05:59

Közeli ismerősei álltak Orbán Viktor mellé.

2025. szeptember 03. 05:59
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Nagy bajban van Magyar Péter. A napvilágot látott adóemelési tervük miatt sorra fordulnak el az emberek a Tisza Párttól, hiába próbálja Brüsszel Peti megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, ezt nem fogja tudni kidumálni. A tények makacs dolgok. Ráadásul már nem csak jobboldalról kapja a bírálatokat, már az ellenzékhez közel álló megmondóemberek is kezdenek ellene fordulni.

Nagy Attila Tibor politikai elemző az Ultrahang podcastjében az alábbi megdöbbentő sztorit mesélte el:

»(...) Az én ismerősi körömben máris van két olyan személy, aki eltávolodott az utóbbi időben a kormánypárttól, a Fidesz–KDNP pártszövetségtől, de most, hogy hallotta ezt az adóügyet, meg Tarr Zoltánt, most hajlik arra, hogy visszatérjen a Fideszhez és lehet, hogy ehhez a két személyhez hasonlóan gondolkodó emberek is. (...) A magyar választókra erősen hatnak az anyagi kérdések, ezért volt rettenetesen szerencsétlen, amit Tarr Zoltán művelt, illetve mondott. (...)«

A kormánypártinak a legkevésbé sem mondható elemző, Nagy Attila Tibor sokkoló története meglepetésként hatott, azonban nem váratlanul, hiszen az utóbbi hetekben már nem csak a kormányközeinek mondott közvélemény-kutatók jelezték a Tisza Párt gyengülését. Magyar Péter helyzete azóta tovább romlott, hiszen kiszivárgott az adóemelési tervük, amit gyakorlatilag Tarr Zoltán az elhíresült videóban bevallott.

Kidurrant a hazugságokkal telefújt lufi, a sors fricskája, hogy éppen a saját bizalmi embere pukkasztotta ki.”

Nyitókép: YouTube-képernyőkép

 

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
catalina11
2025. szeptember 03. 07:45
ihavrilla 2025. szeptember 03. 07:00 Most olvastam egy eszmefuttatást, miszerint minden felvételt - még ama híres "kis eső" miatt beázott a repülőtér is - a mesterséges intelligencia felhasználásával készítette Orbán és nagyon nehezen vehető észre a hamisítás. Érdekes, Tarrnak eszébe sem jutott az a tény, hogy ott sem volt, nem mondott semmit, azt is máshogy. Lehet, hogy az egy éve készült minden Poloskás felvétel hamis? Lehet, hogy Poloska nem is volt országjáráson, hanem otthon ült és tanulta a kormányzást? Tényleg ilyen hülye az ellenzék?" Padig NAT rendesen mossa a szaros gatyájukat.
Válasz erre
2
0
catalina11
2025. szeptember 03. 07:43
»(...) Az én ismerősi körömben máris van két olyan személy, aki eltávolodott az utóbbi időben a kormánypárttól, a Fidesz–KDNP pártszövetségtől, de most, hogy hallotta ezt az adóügyet, meg Tarr Zoltánt, most hajlik arra, hogy visszatérjen a Fideszhez és lehet, hogy ehhez a két személyhez hasonlóan gondolkodó emberek is. (...) A magyar választókra erősen hatnak az anyagi kérdések, ezért volt rettenetesen szerencsétlen, amit Tarr Zoltán művelt, illetve mondott. (...)« Ez inkább szerencsés volt, hiszen kiderült, hogy valójában mi a szándéka Magyar Péternek.
Válasz erre
2
0
wadcutter
2025. szeptember 03. 07:40
Nem poloska helyzete, hanem mentális állapota romlott. Pinbubusként online nyalást vállal. Mégiscsak ezért csapódott hozzájuk Ritácska is meg Rékácska is.
Válasz erre
3
0
states-2
2025. szeptember 03. 07:36
Ezek még lassan visszasírják Makizayt is, az legalább kiszámíthatóan hülye volt, Őrjöngőpeti viszont kiszámíthatatlanul az.
Válasz erre
7
0
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!