Az LMBTQ-tól Ukrajnán át a többkulcsos adóig – ezekről nem beszélhet őszintén a Tisza Párt
Az Alapjogokért Központ szerint Magyar Péterék tudatosan kerülik az olyan vitás ügyeket, de ez kezd egyre átlátszóbb lenni.
Közeli ismerősei álltak Orbán Viktor mellé.
„Nagy bajban van Magyar Péter. A napvilágot látott adóemelési tervük miatt sorra fordulnak el az emberek a Tisza Párttól, hiába próbálja Brüsszel Peti megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, ezt nem fogja tudni kidumálni. A tények makacs dolgok. Ráadásul már nem csak jobboldalról kapja a bírálatokat, már az ellenzékhez közel álló megmondóemberek is kezdenek ellene fordulni.
Nagy Attila Tibor politikai elemző az Ultrahang podcastjében az alábbi megdöbbentő sztorit mesélte el:
»(...) Az én ismerősi körömben máris van két olyan személy, aki eltávolodott az utóbbi időben a kormánypárttól, a Fidesz–KDNP pártszövetségtől, de most, hogy hallotta ezt az adóügyet, meg Tarr Zoltánt, most hajlik arra, hogy visszatérjen a Fideszhez és lehet, hogy ehhez a két személyhez hasonlóan gondolkodó emberek is. (...) A magyar választókra erősen hatnak az anyagi kérdések, ezért volt rettenetesen szerencsétlen, amit Tarr Zoltán művelt, illetve mondott. (...)«
A kormánypártinak a legkevésbé sem mondható elemző, Nagy Attila Tibor sokkoló története meglepetésként hatott, azonban nem váratlanul, hiszen az utóbbi hetekben már nem csak a kormányközeinek mondott közvélemény-kutatók jelezték a Tisza Párt gyengülését. Magyar Péter helyzete azóta tovább romlott, hiszen kiszivárgott az adóemelési tervük, amit gyakorlatilag Tarr Zoltán az elhíresült videóban bevallott.
Kidurrant a hazugságokkal telefújt lufi, a sors fricskája, hogy éppen a saját bizalmi embere pukkasztotta ki.”
Kapcsolódó vélemény
Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.
Nyitókép: YouTube-képernyőkép