„Nagy bajban van Magyar Péter. A napvilágot látott adóemelési tervük miatt sorra fordulnak el az emberek a Tisza Párttól, hiába próbálja Brüsszel Peti megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, ezt nem fogja tudni kidumálni. A tények makacs dolgok. Ráadásul már nem csak jobboldalról kapja a bírálatokat, már az ellenzékhez közel álló megmondóemberek is kezdenek ellene fordulni.

Nagy Attila Tibor politikai elemző az Ultrahang podcastjében az alábbi megdöbbentő sztorit mesélte el:

»(...) Az én ismerősi körömben máris van két olyan személy, aki eltávolodott az utóbbi időben a kormánypárttól, a Fidesz–KDNP pártszövetségtől, de most, hogy hallotta ezt az adóügyet, meg Tarr Zoltánt, most hajlik arra, hogy visszatérjen a Fideszhez és lehet, hogy ehhez a két személyhez hasonlóan gondolkodó emberek is. (...) A magyar választókra erősen hatnak az anyagi kérdések, ezért volt rettenetesen szerencsétlen, amit Tarr Zoltán művelt, illetve mondott. (...)«

A kormánypártinak a legkevésbé sem mondható elemző, Nagy Attila Tibor sokkoló története meglepetésként hatott, azonban nem váratlanul, hiszen az utóbbi hetekben már nem csak a kormányközeinek mondott közvélemény-kutatók jelezték a Tisza Párt gyengülését. Magyar Péter helyzete azóta tovább romlott, hiszen kiszivárgott az adóemelési tervük, amit gyakorlatilag Tarr Zoltán az elhíresült videóban bevallott.

Kidurrant a hazugságokkal telefújt lufi, a sors fricskája, hogy éppen a saját bizalmi embere pukkasztotta ki.”