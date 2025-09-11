Ft
Tarr Zoltán TISZA hangulat Magyar Péter

Magyar Péter teljesen ki van akadva, szabályosan őrjöng a saját embereivel

2025. szeptember 11. 16:43

Ennek a hatalmas feszültségnek az oka, hogy kiszivárogtak az adóterveik.

2025. szeptember 11. 16:43
Deák Dániel
Deák Dániel
„Ma délelőtt személyesen találkoztam a TISZA belső ügyeire rálátó forrásommal, aki részletesen beszámolt arról, hogy 

Magyar Péter teljesen ki van akadva, szabályosan őrjöng a saját embereivel, és nagyon rossz a hangulat a Tiszában; Magyar Péter mindenkivel bizalmatlan.

Ennek a hatalmas feszültségnek az oka, hogy kiszivárogtak az adóterveik. Ma például az szivárgott ki, hogy a Tisza 25 százalékos társasági adót és többkulcsos nyereségadót tervez bevezetni. Magyar Péter a forrásom szerint azért van kiakadva, mert ezek az elképzelések rendre kiszivárognak. 

Emellett az is idegesíti, hogy látja a friss közvélemény-kutatásokat, amelyek azt jelzik, hogy az emberek elutasítóak ezekkel az adóemelő elképzelésekkel szemben, sorra fordítanak hátat neki. 
Emiatt Magyar Péter nagyon dühös az embereire, mert ezekről nem szabadott volna beszélniük, nem szabadott volna kiszivárognia ezeknek a terveknek – mert ahogy Tarr Zoltán, a TISZA alelnöke fogalmazott: ebbe könnyen belebukhatnak.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Agricola
2025. szeptember 11. 17:16
Lefelé folyik a Tisza.
Válasz erre
tasebi
•••
2025. szeptember 11. 17:08 Szerkesztve
Ennek az az oka, hogy a Tisza az emberek megtévesztésével és megvezetésével, hazugsággal és hazudozással akar nyerni, mert nem az ország és nem a magyarok érdekét szolgálják. Hanem az ellen dolgoznak, amit nem lehet leplezni, hisz Brüsszelben is ugyanazt csinálják. A hazát árulják nap mint nap. Ha semmi sem szivárgott volna ki, akkor is pontosan lehetne tudni mit terveznek és mit tennének. Ezt. Bármit is hazudnak közben.
Válasz erre
Csigorin
2025. szeptember 11. 17:07
ha ez a vadbarom hatalomra jutna, megismetlodne 2006, azzal a kulonbseggel, hogy ez a gyakorlo elmebeteg nem gumilovedekekkel hanem eles loszerrel lovetne a tomegre.
Válasz erre
elégia
2025. szeptember 11. 17:04
Nem lehet Brüsszelnek is és a magyaroknak is megfelelni. A feladat megoldhatatlan. Felfeslik a hazugság takarója, és Poloska helyzete egyre nehezebb lesz. Törvényszerűen jön a fekete leves. Lesznek itt még cifra dolgok.
Válasz erre
