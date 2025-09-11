A Transzparens Újságírók Alapítványa rávilágított: ahol az újságírók nincsenek biztonságban, ott az állampolgárok sem lehetnek

Az újságírók zavartalan munkája a demokratikus közélet egyik alappillére”

– fogalmazott a közlemény.

A Transzparens Újságírásért Alapítvány szóvivői felháborítónak tartják továbbá azt is, hogy a politikusok megfélemlítés gyanánt az erőszak eszközéhez nyúlnak. „Ezeknek a politikusoknak kellene példát mutatni a közéletben” – áll a közleményben.

Ez a médiában terjedő erőszak hosszútávon a társadalom egészére kihatással lehet – figyelmeztet az alapítvány. „Ahol az újságírók nincsenek biztonságban, ott az állampolgárok sem lehetnek”.

Végezetül a közleményben felszólítottak minden közszereplőt, hogy tartsák tiszteletben az újságírók méltóságát és hagyjanak fel az erőszakkal.