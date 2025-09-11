Ft
09. 11.
csütörtök
Ruszin-Szendi Romulusz Transzparens Újságírásért Alapítvány erőszak Hoppál Hunor agresszió

A Transzparens Újságírók Alapítványa rávilágított: ahol az újságírók nincsenek biztonságban, ott az állampolgárok sem lehetnek

2025. szeptember 11. 16:11

Ha az újságírókat fizikai erőszak éri, az nem csupán egyéni sérelem, hanem a sajtószabadság és a demokratikus nyilvánosság elleni támadás is.

2025. szeptember 11. 16:11
null

Felháborodását fejezte ki a Transzparens Újságírásért Alapítvány a Móna Márkot és Ruszin-Szendi Romuluszt, Császár Attilát és Hoppál Hunort ért atrocitások kapcsán.

Róna Márkot és Ruszin-Szendi Romulusz esetében fizikai még Császár Attila és Hoppál Hunor ellen a Tisza Párt követői verbális bántalmazást követtek el.

Ezt is ajánljuk a témában

A szóbeli fenyegetések halálos uszításig is fajultak.

Charlie Kirk, amerikaim jobboldali politikai influenszert ért gyilkos merénylet tökéletesen példázza azt, hogy hova vezethet az ilyen fajta agresszió – magyarázta közleményében a Transzparens Újságírásért Alapítvány.

Az újságírók zavartalan munkája a demokratikus közélet egyik alappillére”

– fogalmazott a közlemény.

A Transzparens Újságírásért Alapítvány szóvivői felháborítónak tartják továbbá azt is, hogy a politikusok megfélemlítés gyanánt az erőszak eszközéhez nyúlnak. „Ezeknek a politikusoknak kellene példát mutatni a közéletben” – áll a közleményben.

Ez a médiában terjedő erőszak hosszútávon a társadalom egészére kihatással lehet – figyelmeztet az alapítvány. „Ahol az újságírók nincsenek biztonságban, ott az állampolgárok sem lehetnek”.

Végezetül a közleményben felszólítottak minden közszereplőt, hogy tartsák tiszteletben az újságírók méltóságát és hagyjanak fel az erőszakkal.

Nyitókép: Piero CRUCIATTI / AFP

 

mamika2
2025. szeptember 11. 17:17
áradáás
Picnic Niki
2025. szeptember 11. 17:13 Szerkesztve
A hazaáruló. libsi, dollármédia újságírói mellett mikor álltak ki a seggnyaló bértollnokok?
Szarvasbika
2025. szeptember 11. 17:11
Most én nem értem a cikket, vagy a Mandiner bénázik???? Ruszin, meg az Hoppál, és a Róna mióta újságírók, hogy aggódni kelljen értük? Nem Ruszin lökött fel valakit? Baszki, Mandiner, ez egy ordas hiba, szedjétek már össze magatokat és csínján már az AI-jal!
neszteklipschik
2025. szeptember 11. 16:59
Gyerünk libernyákok, elhatárolódnivaló van! Határolódjatok el szépen a saját haverjaitoktól, gyerünk-gyerünk! :-))))
