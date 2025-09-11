A Transzparens Újságírók Alapítványa rávilágított: ahol az újságírók nincsenek biztonságban, ott az állampolgárok sem lehetnek

Brüsszel már kiadta a feladatot: ha a Tisza Párt nyerne 2026-ban, brutálisan nőne Európa legversenyképesebb társasági adója
Újabb tervek láttak napvilágot a Tisza Párt adórendszert érintő terveiről, amiről a választásokig nem beszélnének.
Ha az újságírókat fizikai erőszak éri, az nem csupán egyéni sérelem, hanem a sajtószabadság és a demokratikus nyilvánosság elleni támadás is.
Felháborodását fejezte ki a Transzparens Újságírásért Alapítvány a Móna Márkot és Ruszin-Szendi Romuluszt, Császár Attilát és Hoppál Hunort ért atrocitások kapcsán.
Róna Márkot és Ruszin-Szendi Romulusz esetében fizikai még Császár Attila és Hoppál Hunor ellen a Tisza Párt követői verbális bántalmazást követtek el.
A szóbeli fenyegetések halálos uszításig is fajultak.
Charlie Kirk, amerikaim jobboldali politikai influenszert ért gyilkos merénylet tökéletesen példázza azt, hogy hova vezethet az ilyen fajta agresszió – magyarázta közleményében a Transzparens Újságírásért Alapítvány.
Az újságírók zavartalan munkája a demokratikus közélet egyik alappillére”
– fogalmazott a közlemény.
A Transzparens Újságírásért Alapítvány szóvivői felháborítónak tartják továbbá azt is, hogy a politikusok megfélemlítés gyanánt az erőszak eszközéhez nyúlnak. „Ezeknek a politikusoknak kellene példát mutatni a közéletben” – áll a közleményben.
Ez a médiában terjedő erőszak hosszútávon a társadalom egészére kihatással lehet – figyelmeztet az alapítvány. „Ahol az újságírók nincsenek biztonságban, ott az állampolgárok sem lehetnek”.
Végezetül a közleményben felszólítottak minden közszereplőt, hogy tartsák tiszteletben az újságírók méltóságát és hagyjanak fel az erőszakkal.
