09. 06.
szombat
Tisza Párt mezőgazdaság Magyar Péter Dömötör Csaba Európai Parlament Európai Néppárt

Magyar Péter megint nem ment be a munkahelyére, frakciótársai pedig újra a magyar gazdák ellen szavaztak

2025. szeptember 06. 11:47

A Tisza Párt újra megmutatta valódi arcát.

2025. szeptember 06. 11:47
null

Dömötör Csaba, a Fidesz politikusa legutóbbi Facebook-bejegyzésében újra bemutatta, hogyan dolgozik magyar érdekek ellen Magyar Péter és Tisza Párt EP-képviselői.

A bejegyzés szerint

Magyar Péter nemcsak a júliusi üléseket hagyta ki, hanem az első szeptemberi ülést is „ellógta”,

holott a mezőgazdasági bizottságban, amelynek tagja, a 2026-os uniós költségvetés vonatkozó számairól szavaztak.

Az ülésen többek között a magyar kormány által támogatott olyan módosító indítványról is szavaztak, amely célja az volt, hogy az uniós mezőgazdasági válságalap összegét 450 millió euróról 700 millió euróra emeljék. Ez a tartalék a szélsőséges időjárási jelenségek, például az aszályok, valamint az állattenyésztést sújtó járványos betegségek okozta károk enyhítését szolgálná.

A javaslatot azonban az Európai Néppárt és a baloldali frakciók alkotta nagykoalíció leszavazta.

Magyar Péter távollétében frakciótársai voksoltak helyette, és ők is a javaslat ellen szavaztak, így az emelés nem valósult meg.

Dömötör szerint a forráshiány nem lehet kifogás a javaslat elutasítására, hiszen az uniós költségvetésben például Ukrajna támogatására hatalmas összegeket, mintegy 40 ezer milliárd forintnak megfelelő forrást különítenek el a következő hétéves ciklusban. Ebből szerinte egyértelmű, hogy az unió képes lenne többletforrásokat biztosítani az európai gazdák számára, ha meglenne rá a politikai akarat. A politikus úgy véli, Magyar Péter „cimborái, szponzorai és frakciótársai” nem támogatják az európai mezőgazdaság ügyét.

A fideszes EP-képviselő hangsúlyozta, a magyar kormány minden tőle telhetőt megtesz a bajba jutott termelők megsegítéséért, de az uniós források bevonása elengedhetetlen a hatékony támogatáshoz. Dömötör Csaba szerint Magyar Péter távolmaradása és a válságtartalék növelésének elutasítása is azt mutatja, hogy bizonyos ügyeket a választások után szándékosan elhallgatnak, hogy „mindent lehessen”. A politikus zárásként leszögezte:

Nem fogjuk hagyni.”

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

bszakonyi
2025. szeptember 06. 13:20
Ezt a fehérje halmazt massive.... mára ide delegálta a tsz párt meg a gazdái. Minél többet írogat több a pénz
massivement-4
2025. szeptember 06. 13:14
A fideszes képviselők gyakran kompletten bojkottálják az egész parlamentet.
papalimapapa
2025. szeptember 06. 13:09
Egyetlen szóval lehet jellemezni a Tisza párt képviselőinek ténykedését: HAZAÁRULÁS!
kokolino
2025. szeptember 06. 12:47
instagram.com/reel/DL0pTZFMW46/?igsh=bHI1ZGdsNGI1aDl1
