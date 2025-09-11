Magyar Péter bajba került – ezzel komoly gyomorütést vitt be neki Orbán

Kötcse a száraz nyár miatt már így szeptember elején is az ősz minden színével gyönyörködtet minket. A lágy somogyi dombok északi lejtőjén álló település megejtően szép, a labdarúgópálya mögötti füves részen még pelyhes virágjukban sorakoznak a ritka pilisi bükkönyök. Itt vagyunk a magyar politikatörténet különös helyszínén, ahol a Polgári Magyarországért Alapítvány jövőre már a huszonötödik találkozót szervezi a barátainak.

Itt mond rendszeresen beszédet Orbán Viktor, itt lakik egy visszavonult miniszterelnök, és

a múlt hét végén itt szónokolt az egykori igazságügy­miniszter egykori férje,

akinek erre a posztra pont annyi esélye van, mint nekem arra, hogy megértsem a kvantumfizika mélységeit (pedig legalább annyira szeretném, mint az elvált úr a bosszút és a hatalmat). Igazság szerint Magyar Péter beszédét némileg értelmetlennek tűnik kommentálni, hiszen a Tisza Párt alelnökétől tudjuk, hogy

ha valóban elmondanák, mit terveznek, megbuknának.