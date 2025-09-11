Magyar Péter bajba került – ezzel komoly gyomorütést vitt be neki Orbán

Újabb megdöbbentő hangfelvétel a tiszás Tarr Zoltánról: lengyel recept alapján buktatnák meg Orbán Viktort
Kötcse a száraz nyár miatt már így szeptember elején is az ősz minden színével gyönyörködtet minket. A lágy somogyi dombok északi lejtőjén álló település megejtően szép, a labdarúgópálya mögötti füves részen még pelyhes virágjukban sorakoznak a ritka pilisi bükkönyök. Itt vagyunk a magyar politikatörténet különös helyszínén, ahol a Polgári Magyarországért Alapítvány jövőre már a huszonötödik találkozót szervezi a barátainak.
Itt mond rendszeresen beszédet Orbán Viktor, itt lakik egy visszavonult miniszterelnök, és
a múlt hét végén itt szónokolt az egykori igazságügyminiszter egykori férje,
akinek erre a posztra pont annyi esélye van, mint nekem arra, hogy megértsem a kvantumfizika mélységeit (pedig legalább annyira szeretném, mint az elvált úr a bosszút és a hatalmat). Igazság szerint Magyar Péter beszédét némileg értelmetlennek tűnik kommentálni, hiszen a Tisza Párt alelnökétől tudjuk, hogy
ha valóban elmondanák, mit terveznek, megbuknának.
Így szavainak nincs hitelük, nem is ezért beszélt, hanem hogy elterelje a figyelmet a mindennapi megélhetést megnehezítő koncepciójukról és teljes arcvesztésükről. Nagy lendülettel bemutatott egy bankárt és egy hölgyet, aki a turizmusról beszélt, körülbelül úgy, mint ha valamelyik mesterségesintelligencia-programba betáplálnánk a Magyarország, a turizmus és a kritikai éllel kulcsszavakat. Ezenkívül arról beszélt az elfolyó párt elnöke, hogy kárba veszett az előző húsz évünk –
megsértve ezzel mindenkit, aki munkával töltötte ezeket az évtizedeket.
Magyart megkérdezte a sajtó, hogy mit szól Tarr Zoltán szavaihoz, amire úgy felelt, „rengeteg ilyen mondat volt vagy lesz” – ez legalább tiszta sor. Mi is erről beszélünk régóta, tudniillik hogy összevissza blődségeket mondanak, eszerint ezt a pártelnök is érzékeli. Persze, itt is igaz, hogy Magyar Péter szavainak nincs fedezetük, s személye egy lélegző szalmabáb, mint a Faustban: „A csúcs a célja e gomolynak; / Te tolni vélsz, holott csak téged tolnak.”
hiszen még nem ismerjük azt a rejtélyes 106 embert, aki feláldozza a hitelességét azzal, hogy Magyar Péterhez csatlakozik. Magyar beszédében nemcsak hitel, de vízió sem volt, csupán fenyegetés, közhelygyűjtemény és irracionális, egymásnak ellentmondó ígéretek.
A Tisza-vezér szerint egyben kell meghallgatni Tarr Zoltán videóját, majd közölte, hogy ő nem hallgatta végig.
A Tisza elnöke valószínűleg pont olyan figyelmesen tekintette meg az incidensről készült felvételt, ahogyan Tarr Zoltán önleleplező videóját is.
A miniszterelnöki beszéd éles ellenpontja volt mindennek. Erős vízió a világpolitika számunkra fontos szereplőinek pozíciójáról, ténygazdag előadás analitikus konklúziókkal, szembesítés az unió válságával, mély meggyőződés arról, hogy a nyugati civilizációs hagyományok megóvása a mi felelősségünk.
Orbán Viktornak határozott képe van arról, miként lehetne orvosolni az európai közösség problémáit,
az energia- és a katonai biztonság miként lehet a mainál jóval szélesebb közösségben, hogyan kerülhet vissza a versenybe a közös piac szűkebb halmaza, s lehet egy kis csoport, ahol együtt maradhatnak a woke-politika hívei, de nem zavarják a többieket.
Téziseinek egyes elemeivel természetesen szembeállíthatók kritikai értekezések, de ez nem a Tisza intellektuális szintje.
Orbántól egyet nem lehet elvitatni: szavainak van hitele. Ígért egymillió új munkahelyet, sokan somolyogtak, de megvalósította.
Ígért kivételesen kedvező családpolitikát – amióta kormányon vannak, mind nagyvonalúbb a családokat segítő támogatások köre, ősztől a háromgyermekes anyák nem fizetnek személyi jövedelemadót, jövőre pedig már a kétgyermekesek sem. Tizenöt év hosszú idő, lehetne még sorolni a példákat, azonban egy biztos: amit Orbán mondott, azt megcsinálta. S persze voltak olyan intézkedések, amelyek nem mindenkinek nyerték el a tetszését – volt, ami nekem se –, de azokra is igaz volt: megígérte, megtette – és a választói többség támogatta. Szavainak tehát aranyfedezetük lehet hívei és ellenlábasai előtt is.
A miniszterelnök nemcsak a korszak gyarapodásáért, erényeiért felel, de természetesen a tizenöt év hibái közül néhányért is.
Amiről viszont biztosan nem ő tehet: a patológiásan polarizálódott politikai választékról, amelyben az ellenzéki szavazók zöme Magyar Pétert emelte fel. Így egy olyan formáció van a másik oldalon, amelyik elfedi álláspontját, vagyis csak protestvoksokra számíthat. Bármilyen politikai eszmerendszerhez vonzódjon is valaki, bármiképp ítélje meg az eltelt éveket, a legtöbben abban bizonyosan egyetértenek: az unió versenyképességi és identitáskrízisben szenved, az orosz–ukrán háború mindannyiunknak kártétel, és
Magyarországon kiszámítható, nyugodt kormányzásra, gazdasági prosperitásra, a családok békés életére, a szuverenitás és a szabadság védelmére, az adott szó tiszteletére van szükség.
E tekintetben közös tragédiánk, hogy az ellenzéki ajánlat hiteltelen, a szavak elszakadnak a jelentésüktől, ha ők használják, pont úgy, ahogy azt egykor Francis Bacon leírta mint az emberiség fejlődésének akadályát. Persze ott van az ellenzéki oldalon rétegválasztéknak a kutyapárt, én drukkolok nekik, mert jó példa arra, hogy ha csupán egy szerény közösségnek is,
de úgy is lehet politizálni, hogy azt mondod, amit gondolsz.
Jó is, ha épp szilenciumra ítélték, mert így legalább nekiláthat utánaolvasni a valóságnak. Francesca Rivafinoli írása.
A következő hónapok kiélezett kampányában mindenki elvégzi majd a feladatát, s végül a választók eldöntik, hogy annak szavaznak bizalmat, akinek a vezetése idején sokkal több gyarapodó évet, mint nehezet tapasztalhattak meg, és aki tisztességes módon mindig elmondta, mit tesz, mire kér felhatalmazást, vagy egy messziről előretolt szalmabábnak. S bár mindenkit meg kívánnak majd sebezni, és igyekeznek majd a tényeket megkérdőjelezni a kampányban, Orbán Viktor Kötcsén hiteles, koherens és erős előadást tartott, és felvértezte immunitással a választóit a hamis beszéd ellen.
***
Ha annyira árad és a TISZA, akkor kocsmai beszólogatás helyett nem inkább plusz tíz perc alvással vagy valami látókör-szélesítő reggeli olvasmánnyal kellene kezdeni a hetet?
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
***