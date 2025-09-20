„Ma délután találkozunk” – fontos üzenetet osztott meg Orbán Viktor (FOTÓ)

Ugrásra készen áll Orbán: a miniszterelnök elkezdte csepegtetni a részleteket
„A helyszínen minden kész” – írta a kormányfő.
A miniszterelnök legújabb posztjában kiemelte, hogy „minden ami fontos, kiderül 16:00-tól a Papp László Sportarénában.”
„Ma délután találkozunk” – olvasható Orbán Viktor miniszterelnök legújabb Facebook-bejegyzésében. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a miniszterelnök már augusztus elején közölte,
szeptember 20-án a Papp László Arénában megtartják a DPK I. országos találkozót,
más néven „a digitális honfoglalás kör-gyűlését”. A találkozón minden lesz, amitől egy délután jó lehet: beszédek, zene, szellemi kiállítótér. „Minden közösség életében vannak felejthetetlen pillanatok. Írjunk együtt történelmet a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján!” – írta bejegyzésében a kormányfő néhány hete.
A szervezők szerint a jelentkezők száma háromszorosan meghaladta a befogadóképességet, így szinte szűknek bizonyul majd a sportaréna. A cél nem pusztán egy egyszeri esemény megrendezése, hanem egy országos mozgalom elindítása, amelyben a digitális polgári körök újra életre hívják a polgári értékeket, és közösségi élménnyé formálják a közéleti párbeszédet.
Minden ami fontos, kiderül 16:00-tól a Papp László Sportarénában.
– jegyezte meg posztjában a miniszterelnök.
A két házigazdát kérdeztük az eseményről.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala