Ugrásra készen áll Orbán: a miniszterelnök elkezdte csepegtetni a részleteket

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A kormányfő arról számolt be, hogy már felkészült a Digitális Polgári Körök első országos találkozójára.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a miniszterelnök már augusztus elején közölte,

szeptember 20-án a Papp László Arénában megtartják a DPK I. országos találkozót,

más néven „a digitális honfoglalás kör-gyűlését”. A találkozón minden lesz, amitől egy délután jó lehet: beszédek, zene, szellemi kiállítótér. „Minden közösség életében vannak felejthetetlen pillanatok. Írjunk együtt történelmet a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján!” – írta bejegyzésében a kormányfő néhány hete.