Ugrásra készen áll Orbán: a miniszterelnök elkezdte csepegtetni a részleteket

2025. szeptember 19. 21:24

„A helyszínen minden kész” – írta a kormányfő.

2025. szeptember 19. 21:24
null

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A kormányfő arról számolt be, hogy már felkészült a Digitális Polgári Körök első országos találkozójára.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a miniszterelnök már augusztus elején közölte,

szeptember 20-án a Papp László Arénában megtartják a DPK I. országos találkozót,

más néven „a digitális honfoglalás kör-gyűlését”. A találkozón minden lesz, amitől egy délután jó lehet: beszédek, zene, szellemi kiállítótér. „Minden közösség életében vannak felejthetetlen pillanatok. Írjunk együtt történelmet a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján!” – írta bejegyzésében a kormányfő néhány hete.

A szervezők szerint a jelentkezők száma háromszorosan meghaladta a befogadóképességet, így szinte szűknek bizonyul majd a sportaréna. A cél nem pusztán egy egyszeri esemény megrendezése, hanem egy országos mozgalom elindítása, amelyben a digitális polgári körök újra életre hívják a polgári értékeket, és közösségi élménnyé formálják a közéleti párbeszédet.

Korábban azt is megírtuk, hogy a a DPK I. országos találkozó házigazdái Szabó Zsófi és Rákay Philip lesznek.

„Főpróba. A helyszínen minden kész. Lassan már mi is Zsófival és Philippel. Holnap találkozunk. Digitális Polgári Körök – A gyűlés. Szombaton, 16:00-kor élőben jövünk!” – fogalmazott legújabb Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

DINO54
2025. szeptember 19. 21:44
A fostos vajon mivel áll elő?
