Fontos bejelentést tett Orbán Viktor a digitális polgári körök találkozójáról

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a miniszterelnök már augusztus elején közölte,

szeptember 20-án a Papp László Arénában megtartják a DPK I. országos találkozót,

más néven „a digitális honfoglalás kör-gyűlését”. A találkozón minden lesz, amitől egy délután jó lehet: beszédek, zene, szellemi kiállítótér.

Minden közösség életében vannak felejthetetlen pillanatok. Írjunk együtt történelmet a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján!”

– írta bejegyzésében a kormányfő néhány hete.