Fontos bejelentést tett Orbán Viktor a digitális polgári körök találkozójáról

Szabó Zsófi elárulta: ezért áll teljes szívvel a Digitális Polgári Körök mellett
A műsorvezetőnek fontos, hogy milyen országban él.
Már a DPK-k megalakulása után nem sokkal bejelentették, hogy szeptemberben találkozhatnak egymással a tagok. Most eljött az idő, hogy a digitális polgári körök élőben is megmutassák magukat.
„Lázárinfó Extra. Szombat 16:00-kor élőben, a Papp László Sportarénából. Digitális Polgári Körök - A gyűlés!” – írta a miniszterelnök Facebook-oldalán a digitális polgári körök találkozójával kapcsolatban.
Orbán Viktor posztját maga Lázár János is megosztotta. A miniszter azt írta:
Megtöltjük a Sportarénát!”
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a miniszterelnök már augusztus elején közölte,
szeptember 20-án a Papp László Arénában megtartják a DPK I. országos találkozót,
más néven „a digitális honfoglalás kör-gyűlését”. A találkozón minden lesz, amitől egy délután jó lehet: beszédek, zene, szellemi kiállítótér.
Minden közösség életében vannak felejthetetlen pillanatok. Írjunk együtt történelmet a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján!”
– írta bejegyzésében a kormányfő néhány hete.
A szervezők szerint a jelentkezők száma háromszorosan meghaladta a befogadóképességet, így szinte szűknek bizonyul majd a sportaréna. A cél nem pusztán egy egyszeri esemény megrendezése, hanem egy országos mozgalom elindítása, amelyben a digitális polgári körök újra életre hívják a polgári értékeket, és közösségi élménnyé formálják a közéleti párbeszédet.
Korábban azt is megírtuk, hogy a a DPK I. országos találkozó házigazdái Szabó Zsófi és Rákay Philip lesznek.
Rákay Philip a Mokkában elmondta:
Az egész Digitális Polgári Kör alapításának lényege, hogy hallassuk a normalitás hangját a digitális térben.”
A műsorvezető hozzátette, meglepetésekben sem lesz hiány, hiszen a program tudósok, sportolók, művészek és közéleti személyiségek részvételével valósul meg, közösségi élményt adva a politikai-közéleti diskurzus mellett.
Szabó Zsófi hangsúlyozta, döntése személyes elhatározásból született, és teljes mértékben hisz a kezdeményezésben.
Ezt is ajánljuk a témában
A műsorvezetőnek fontos, hogy milyen országban él.
„Országépítő gondolatainak nemcsak azok lehetnek örökösei, akik politizálnak. Amikor azt érzed, hogy fontos neked, milyen országban élsz, milyen a közhangulat, amikor csak a gyűlöletkeltés megy és csak negatív energiák között mozogsz, akkor szeretnél tenni valamit...” – fogalmazott. Majd hozzátette:
Nagyon büszkén fogok ott állni azzal a 10-11 ezer emberrel a Papp László Sportarénában.”
Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be – humoros felütéssel –, hogy feltehetően Kocsis Máté és Zebra DPK-köre is jelen lesz az eseményen.
„Az állatok új királyai, a zebrák is ott lesznek szombaton a Papp László Sportarénában. Ne hagyd ki! Holnap 16:00-kor élőben itt, a Facebookon!” – írta a miniszterelnök.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher