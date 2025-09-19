Ft
Digitális Polgári Kör A digitális honfoglalás Orbán Viktor

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor a digitális polgári körök találkozójáról

2025. szeptember 19. 14:39

Már a DPK-k megalakulása után nem sokkal bejelentették, hogy szeptemberben találkozhatnak egymással a tagok. Most eljött az idő, hogy a digitális polgári körök élőben is megmutassák magukat.

2025. szeptember 19. 14:39
null

„Lázárinfó Extra. Szombat 16:00-kor élőben, a Papp László Sportarénából. Digitális Polgári Körök - A gyűlés!”írta a miniszterelnök Facebook-oldalán a digitális polgári körök találkozójával kapcsolatban.

Orbán Viktor tusványosi beszédében jelentette be a digitális polgári körök megalakulását (Fotó: MTI/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor tusványosi beszédében jelentette be a digitális polgári körök megalakulását (Fotó: MTI/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor posztját maga Lázár János is megosztotta. A miniszter azt írta: 

Megtöltjük a Sportarénát!”

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a miniszterelnök már augusztus elején közölte, 

szeptember 20-án a Papp László Arénában megtartják a DPK I. országos találkozót, 

más néven „a digitális honfoglalás kör-gyűlését”. A találkozón minden lesz, amitől egy délután jó lehet: beszédek, zene, szellemi kiállítótér.

Minden közösség életében vannak felejthetetlen pillanatok. Írjunk együtt történelmet a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján!” 

írta bejegyzésében a kormányfő néhány hete.

A szervezők szerint a jelentkezők száma háromszorosan meghaladta a befogadóképességet, így szinte szűknek bizonyul majd a sportaréna. A cél nem pusztán egy egyszeri esemény megrendezése, hanem egy országos mozgalom elindítása, amelyben a digitális polgári körök újra életre hívják a polgári értékeket, és közösségi élménnyé formálják a közéleti párbeszédet.

Megvan, kik lesznek a házigazdák a Digitális polgári körök első gyűlésén

Korábban azt is megírtuk, hogy a a DPK I. országos találkozó házigazdái Szabó Zsófi és Rákay Philip lesznek.

Rákay Philip a Mokkában elmondta: 

Az egész Digitális Polgári Kör alapításának lényege, hogy hallassuk a normalitás hangját a digitális térben.”

A műsorvezető hozzátette, meglepetésekben sem lesz hiány, hiszen a program tudósok, sportolók, művészek és közéleti személyiségek részvételével valósul meg, közösségi élményt adva a politikai-közéleti diskurzus mellett.

Szabó Zsófi hangsúlyozta, döntése személyes elhatározásból született, és teljes mértékben hisz a kezdeményezésben.

Ezt is ajánljuk a témában

„Országépítő gondolatainak nemcsak azok lehetnek örökösei, akik politizálnak. Amikor azt érzed, hogy fontos neked, milyen országban élsz, milyen a közhangulat, amikor csak a gyűlöletkeltés megy és csak negatív energiák között mozogsz, akkor szeretnél tenni valamit...” – fogalmazott. Majd hozzátette: 

Nagyon büszkén fogok ott állni azzal a 10-11 ezer emberrel a Papp László Sportarénában.”

Orbán Viktor közösségi oldalán jelentette be – humoros felütéssel –, hogy feltehetően Kocsis Máté és Zebra DPK-köre is jelen lesz az eseményen.

„Az állatok új királyai, a zebrák is ott lesznek szombaton a Papp László Sportarénában. Ne hagyd ki! Holnap 16:00-kor élőben itt, a Facebookon!” – írta a miniszterelnök.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

