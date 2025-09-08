Ft
09. 08.
hétfő
Schesskopf tömeg katonaság Kötcse

Lökdösődsz?

2025. szeptember 08. 18:15

Ez a selejtes és feleslegesen létező homo sapiens prototípusa.

2025. szeptember 08. 18:15
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Lökdösődsz, te zsírleszívott, hájfejű, ócska senkiházi! Lökdösődsz? Te, katonaság szégyene, te nyomorult gyáva fehérjehalmaz! Te katona vagy? Voltál? Te?

Ordít a pofádról, hogy az első lövésnél elszaladnál, te akkor vagy »bátor«, amikor a veled egyívású tömeg tagjaként szemétkedhetsz valakivel.

Te vagy Schesskopf hadnagy reinkarnációja – bár nyilván nem olvastad a 22-es csapdáját.”

***

Francesca Rivafinoli

Mandiner

Idézőjel

A „buta”, „iskolázatlan”, „tahó” Fidesz-szavazók miatt van minden baj – jöjjenek már a „diplomás”, „okos”, „felvilágosult” Tisza-szavazók!

Ha annyira árad és a TISZA, akkor kocsmai beszólogatás helyett nem inkább plusz tíz perc alvással vagy valami látókör-szélesítő reggeli olvasmánnyal kellene kezdeni a hetet?

Nyitókép: Szigetváry Zsolt / MTI

***

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
gullwing
2025. szeptember 08. 18:29
A szar ezeknél színvonal... Tiszaszar.
gica1994
2025. szeptember 08. 18:28
Veszek a Tesco-ban egy adag játékgyurmát, és pár kézmozdulattal különb katonát formázok, mint amilyen ez a tokatábornok valaha is lesz! Holott nincs különösebb kézügyességem.
gica1994
2025. szeptember 08. 18:21
Bizony... Egy katona. A nála fiatalabbal! És rögtön utána: "Ki lökdősődött?? Én nem lökdösődtem!" - miközben a telót (ki tudja, kiét 😀 ) nyomkodja. Kicsit skizofrén a bácsi...
Kaposztafeju_fideszesek_tapsoljatok
2025. szeptember 08. 18:21
Alkoholista milliárdos Bayer: "Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát, ezt egy hülye is tudja" PEDOFidesz🍊 2026 Orbán Viktor a háborúról: Ada, adadada, ad adad, Ada, adadada, ad adad,Ada..... youtu.be/0iit2aky1A4?feature=shared
