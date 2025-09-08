Akasztással fenyegették a közmédia munkatársait a Tisza Párt szimpatizánsai (VIDEÓ)
Kötcsén sem sikerült „szeretetországot” teremtenie Magyar Péteréknek.
Ez a selejtes és feleslegesen létező homo sapiens prototípusa.
„Lökdösődsz, te zsírleszívott, hájfejű, ócska senkiházi! Lökdösődsz? Te, katonaság szégyene, te nyomorult gyáva fehérjehalmaz! Te katona vagy? Voltál? Te?
Ordít a pofádról, hogy az első lövésnél elszaladnál, te akkor vagy »bátor«, amikor a veled egyívású tömeg tagjaként szemétkedhetsz valakivel.
Te vagy Schesskopf hadnagy reinkarnációja – bár nyilván nem olvastad a 22-es csapdáját.”
***
Kapcsolódó vélemény
Ha annyira árad és a TISZA, akkor kocsmai beszólogatás helyett nem inkább plusz tíz perc alvással vagy valami látókör-szélesítő reggeli olvasmánnyal kellene kezdeni a hetet?
Nyitókép: Szigetváry Zsolt / MTI
***