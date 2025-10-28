„De Kulja András is szépen beleállt a történetbe. Páran megpedzették (azt hiszem, Vésey-Kovács Laci volt az első), hogy érdekes módon a képen nincs víz a tóban, az esti képen pedig van. Hamar jött erre a tiszások kármentő akciója: akkora zuhé volt, hogy estére a tó is megtelt vízzel. De a TikTokDoki még ennél is nagyobbat ment. Szerinte mindenki hülye (csak ő helikopter), mert összetévesztik a műjégpályát a Városligeti-tóval. (Ő ugyan kötőjel nélkül írta, de hát neki nem helyesírnia kell tudni, hanem műteni. Ja, bocs, azt pont nem tud, ahhoz le kellene tenni a szakvizsgát.) A bibi csak az, hogy a műjégpálya maga a Városligeti-tó. Tudjátok, tél-nyár.

Ám itt még mindig nincs vége a tiszás gázlángolásnak. Másik kedvenc toposzuk, hogy annyira kevesen voltak a Békemeneten, hogy a kormány nem mer légifotót közölni a Kossuth-térről. És valóban, nem találkozunk ilyennel. Csak a Szent István körúton és a Margit-hídon vonuló masszív tömegről vannak képek. Ennek nagyon prózai oka van. Emlékszünk, azon is derpegtek a tiszások a rendezvény előtt, hogy a Honvédség légtérzárat rendelt el 12 órától Budapest fölött. Nyilván azért, hogy a Bütyökmenetről ne lehessen drónfelvételeket készíteni – legalábbis szerintük. Pedig simán lehetett, hiszen addigra már lejárt a légtérzár. (Lehet, hogy Bütyök ezért várakoztatta egy órát a híveket a Deák-térnél?) A Kossuth-téren viszont nem lehetett, mert érvényben volt a légtérzár. Mégpedig azért, mert 3 db Gripen vadászgép húzott el, alacsony magasságban a Parlament fölött. És a vadászgép olyan, mint a medve: nem játék. Ha összeütközik valamivel a levegőben, akár csak egy drónnal is, annak végzetes következményei lehetnek. Nem csak a pilótára, de a lent álló tömegre nézve is. Ezért kellett légtérzárat elrendelni.

De ezek az információk már nem jutnak el a szektások agyába. Őket ugyanis benntartják a visszhangkamrában. Ahol kevesebben voltak a Kossuth-téren, mint a Hősök terén. Ahol Szalay-Bobrovniczky Kristóf személyesen zárta le a légteret Magyar Péter elől. Ahol a Városligeti-tó és a műjégpálya másik dimenzióban vannak. Stb. A Bütyök-szektának mindegy. »Értékesítésről szól minden, a valóság nem számottevő.«”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP