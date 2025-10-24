Nézőpont Intézet: Orbán Viktor újra formában, Magyar Péter kifulladt
Az elemzés szerint a kormányoldal önbizalommal ünnepelt, míg a Tisza-vezető fáradt és iránytalan beszédet mondott.
Talán a közvélemény-kutatások valamennyit segítenek, de igazán csak a választás lesz alkalmas erre. Addig marad a találgatás, a hit és az állandó manipuláció.
„Ő nyert. Ő volt a jobb. A másik rossz volt. Fáradt volt. Túl sok volt, kevés volt. Öreg volt. Amatőr volt. Hozta, nem hozta, amit vártak tőle. Elérte, nem érte el a célját.
Tudom, hogy sokan erre vágynak: megerősíteni azt, amit gondolok, amit látni szeretnék. Ennek is van persze értelme, tudni, hogy mások, akiket személyesen vagy a közéletből ismerünk, milyennek látták.
De a választást nem ez dönti el. Hanem olyan fejek megszámolása, amelyek többségébe nem látunk bele.

Meg persze a megértésre törekvő, egyrészt-másrészt szempontokat mérlegelő elemzés, ami, belátom, vagyis már régen beláttam, nem a tömegek műfaja.
Két jó hír azért van.
1. Utólag (szinte) minden érteni fogunk.
2. Ha ezt szeretjük, az első sorban mindig sokan tapsolnak.”
Nyitókép: Török Gábor Facebook-oldala
