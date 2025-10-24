Ft
közvélemény-kutató tömeg műfaj Török Gábor manipuláció hírek választás

A választást nem ez dönti el

2025. október 24. 14:50

Talán a közvélemény-kutatások valamennyit segítenek, de igazán csak a választás lesz alkalmas erre. Addig marad a találgatás, a hit és az állandó manipuláció.

2025. október 24. 14:50
null
Török Gábor
Török Gábor
Facebook

„Ő nyert. Ő volt a jobb. A másik rossz volt. Fáradt volt. Túl sok volt, kevés volt. Öreg volt. Amatőr volt. Hozta, nem hozta, amit vártak tőle. Elérte, nem érte el a célját. 

Tudom, hogy sokan erre vágynak: megerősíteni azt, amit gondolok, amit látni szeretnék. Ennek is van persze értelme, tudni, hogy mások, akiket személyesen vagy a közéletből ismerünk, milyennek látták.

De a választást nem ez dönti el. Hanem olyan fejek megszámolása, amelyek többségébe nem látunk bele. 

Talán a közvélemény-kutatások valamennyit segítenek, de igazán csak a választás lesz alkalmas erre. Addig marad a találgatás, a hit és az állandó manipuláció.

Meg persze a megértésre törekvő, egyrészt-másrészt szempontokat mérlegelő elemzés, ami, belátom, vagyis már régen beláttam, nem a tömegek műfaja.

Két jó hír azért van. 
1. Utólag (szinte) minden érteni fogunk.
2. Ha ezt szeretjük, az első sorban mindig sokan tapsolnak.”

Nyitókép: Török Gábor Facebook-oldala

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
formaegy-2
2025. október 24. 16:43
Gábor, Gábor! Mi ez a hátralépés? Olyan előszeretettel nyomattad a mondanivalódat (természetesen nem a jobboldal támogatásáról) ezerszám, és most álszent dumával kitérsz arra (amit leírtál ez a mondanivalója), hogy nem számháborút, közvéleménykutatást, hanem választásokat kell nyerni. Akkor ezek szerint a választásokig kussba maradsz? Mert ugye ezekután értelmetlen továbbra is nyomatni a szöveged a hazaáruló banda mellett. Igaz?
Válasz erre
1
0
Mich99
2025. október 24. 16:43
És akkor a Patkány Koalíció még hazai pályán (Butapest) is játszott...
Válasz erre
1
0
paloma
2025. október 24. 16:42
Ennek a hamis prófétának véleményét kiegészítem azzal, hogy igen a hit a jobboldal ereje, az állandó manipuláció a selyemmajom híveinek mákonya! Ezért is fogunk győzni 26-ban!
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. október 24. 16:29
A közvéleményt nem kutatják, hanem befolyásolni akarják.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!