09. 20.
szombat
09. 20.
szombat
országgyűlési választás Lengyel László kampány Fidesz

Lengyel László ledobta a közéleti elmélkedés atombombáját: A Fidesz már a vereségre készül!

2025. szeptember 20. 15:20

A politológus szerint Lázár János már készülődik a háttérben.

2025. szeptember 20. 15:20
null

Lengyel László közgazdász-politológus és Szentpéteri Nagy Richard alkotmányjogász volt a Klikk Tv egyik legutóbbi műsorának vendége. 

Lengyel a műsorban arról elmélkedett, hogy a Fidesz egyszerre építi teljes gőzzel a kampányt, de már a kampány és az üzenetek egy része arról szól, hogy 

ha megbukunk, akkor vissza fogunk jönni, nagyon rövid határidőn belül. 

Azért vannak ott az embereik, hogy lehetetlenné tegyék, hogy más kormányozzon – mondta a Fideszre utalva a politológus, aki szerint ez történt Trump és Fico esetében is. 

Ennek lényege, hogy olyan gazdasági, jogi és politikai helyzetet hagynak a következő kormányra, hogy az meg lesz kötözve. 

Lengyel szerint azonban a kérdés az, hogy ezt a lehetséges visszatérést valóban Orbán Viktornak tartogatja-e a sors, vagy éppen másnak, például Lázár Jánosnak? A politológus úgy látja, hogy a miniszter építi azt a hálózatot, amely akár győzelem, akár vereség esetén előtérbe léphet. 

Lengyel szerint ha győz Orbán Viktor, akkor is megszorító intézkedéseket kell majd bevezetnie ebben a gazdasági helyzetben. 

A politológus azt is mondta, hogy egyáltalán nem biztos, hogy egy esetleges vereség után a jelenlegi ellenzék – ellentétben a korábbiakkal – összeomlik. 

Szentpéteri Nagy Richard arról beszélt, hogy amíg demokrácia volt 2010-ig Magyarországon, kétszer is előfordult, hogy Orbán Viktor a kormányzást elvesztve két vesztes választás után is visszatért. Most viszont már más a helyzet, hiszen nagyon ambiciózus jelöltek vannak a mozgalom vezetésére. Ilyen Lázár János is. 

Az orosz-ukrán háború kapcsán ő éppen úgy látja, hogy a Fidesz állításaival ellentétben 

Európa a sok nehézség ellenére is megtalálja önmagát, világosan beszél, morálisan is egyértelmű pozícióba helyezkedik. 

Szerinte nem igazak azok a fideszes állítások sem, hogy Európának nincsenek vezetői. 
 

Nyitókép: YouTube képernyőfotó

 

billysparks
2025. szeptember 20. 17:31
Libsi nagytudásuak....mint a szavazóik.
Oldalkosár
2025. szeptember 20. 17:30
"Európa a sok nehézség ellenére is megtalálja önmagát..." Mondd a nemrég megerőszakolt és halálra késelt amszterdami lány szüleinek, te golyófejű hibbant gazember!
Megtalálta
2025. szeptember 20. 17:24
"Európa a sok nehézség ellenére is megtalálja önmagát, világosan beszél, morálisan is egyértelmű pozícióba helyezkedik." - mármint Ukrajnával kapcsolatban. Egészen eddig azt hittem, hogy komolyan gondolja azt, amiről beszél, csak épp valami elvarázsolt világban él. Ezután a kijelentés után viszont inkább úgy tűnik, hogy ez valamiféle politikai humor akar lenni. Szürkekardigán viccelődik, hüyét csinál az ellenzékből.
hátakkor
2025. szeptember 20. 17:21
"A Fidesz már a vereségre készül!" A Momentán, meg a többi már be is dobta a törcsit..
