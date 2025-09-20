Lengyel László ledobta a közéleti elmélkedés atombombáját: A Fidesz már a vereségre készül!

Lengyel szerint azonban a kérdés az, hogy ezt a lehetséges visszatérést valóban Orbán Viktornak tartogatja-e a sors, vagy éppen másnak, például Lázár Jánosnak? A politológus úgy látja, hogy a miniszter építi azt a hálózatot, amely akár győzelem, akár vereség esetén előtérbe léphet.

Lengyel szerint ha győz Orbán Viktor, akkor is megszorító intézkedéseket kell majd bevezetnie ebben a gazdasági helyzetben.

A politológus azt is mondta, hogy egyáltalán nem biztos, hogy egy esetleges vereség után a jelenlegi ellenzék – ellentétben a korábbiakkal – összeomlik.

Szentpéteri Nagy Richard arról beszélt, hogy amíg demokrácia volt 2010-ig Magyarországon, kétszer is előfordult, hogy Orbán Viktor a kormányzást elvesztve két vesztes választás után is visszatért. Most viszont már más a helyzet, hiszen nagyon ambiciózus jelöltek vannak a mozgalom vezetésére. Ilyen Lázár János is.

Az orosz-ukrán háború kapcsán ő éppen úgy látja, hogy a Fidesz állításaival ellentétben