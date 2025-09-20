Lengyel László ledobta a közéleti elmélkedés atombombáját: A Fidesz már a vereségre készül!

,,A Fidesz, mint tudjuk, a hülyék pártja. Ezért lehet ott húzónév Kocsis Máté"
Még egy apróság!
A politológus szerint Lázár János már készülődik a háttérben.
Lengyel László közgazdász-politológus és Szentpéteri Nagy Richard alkotmányjogász volt a Klikk Tv egyik legutóbbi műsorának vendége.
Lengyel a műsorban arról elmélkedett, hogy a Fidesz egyszerre építi teljes gőzzel a kampányt, de már a kampány és az üzenetek egy része arról szól, hogy
ha megbukunk, akkor vissza fogunk jönni, nagyon rövid határidőn belül.
Azért vannak ott az embereik, hogy lehetetlenné tegyék, hogy más kormányozzon – mondta a Fideszre utalva a politológus, aki szerint ez történt Trump és Fico esetében is.
Ennek lényege, hogy olyan gazdasági, jogi és politikai helyzetet hagynak a következő kormányra, hogy az meg lesz kötözve.
Lengyel szerint azonban a kérdés az, hogy ezt a lehetséges visszatérést valóban Orbán Viktornak tartogatja-e a sors, vagy éppen másnak, például Lázár Jánosnak? A politológus úgy látja, hogy a miniszter építi azt a hálózatot, amely akár győzelem, akár vereség esetén előtérbe léphet.
Lengyel szerint ha győz Orbán Viktor, akkor is megszorító intézkedéseket kell majd bevezetnie ebben a gazdasági helyzetben.
A politológus azt is mondta, hogy egyáltalán nem biztos, hogy egy esetleges vereség után a jelenlegi ellenzék – ellentétben a korábbiakkal – összeomlik.
Szentpéteri Nagy Richard arról beszélt, hogy amíg demokrácia volt 2010-ig Magyarországon, kétszer is előfordult, hogy Orbán Viktor a kormányzást elvesztve két vesztes választás után is visszatért. Most viszont már más a helyzet, hiszen nagyon ambiciózus jelöltek vannak a mozgalom vezetésére. Ilyen Lázár János is.
Az orosz-ukrán háború kapcsán ő éppen úgy látja, hogy a Fidesz állításaival ellentétben
Európa a sok nehézség ellenére is megtalálja önmagát, világosan beszél, morálisan is egyértelmű pozícióba helyezkedik.
Szerinte nem igazak azok a fideszes állítások sem, hogy Európának nincsenek vezetői.
