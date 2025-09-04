Kulja András összevissza makogott Brüsszelben, amikor Tarr Zoltán botrányos kijelentéseiről kérdezték (VIDEÓ)

Elkaptuk Dálnokit: kislányára hivatkozva magyarázkodott a Tisza adóemeléspárti politikusa (VIDEÓ)
Dálnoki Áron üvöltött, majd elhajtott a stábunk elől.
A tiszás politikus azt sem árulta el, hogy a választásokig milyen témákról tilos beszélniük.
Kulja András nem árulta el, hogy a tiszás politikusoknak a választásokig milyen témákról tilos beszélniük. A HírTV kérdéseire reagálva Brüsszelben a politikus
zavaros, összevissza válaszokat adott Tarr Zoltán párttársának korábbi, botrányos kijelentéseivel kapcsolatban.
Mint ismert, Tarr Zoltán egy etyeki tiszás rendezvényen arról beszélt, hogy kormányra kerülésük esetén többkulcsos adót vezetnének be, és hozzátette: a párt tagjai sok mindent nem mondhatnak el, mert ez a párt bukásához vezetne.
Kulja András – Tarr Zoltánhoz hasonlóan – mikor a HírTV munkatársai kérdéseit meghallgatták, úgy tett, mintha nem értené, miről van szó, és nem adott egyértelmű választ.
Hallgatás, beleegyezés.
