Kulja András összevissza makogott Brüsszelben, amikor Tarr Zoltán botrányos kijelentéseiről kérdezték (VIDEÓ)

Kulja András nem árulta el, hogy a tiszás politikusoknak a választásokig milyen témákról tilos beszélniük. A HírTV kérdéseire reagálva Brüsszelben a politikus

zavaros, összevissza válaszokat adott Tarr Zoltán párttársának korábbi, botrányos kijelentéseivel kapcsolatban.

Mint ismert, Tarr Zoltán egy etyeki tiszás rendezvényen arról beszélt, hogy kormányra kerülésük esetén többkulcsos adót vezetnének be, és hozzátette: a párt tagjai sok mindent nem mondhatnak el, mert ez a párt bukásához vezetne.