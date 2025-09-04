Ft
Ft
Ft
Ft
09. 04.
csütörtök
09. 04.
csütörtök
Tarr Zoltán HírTV Kulja András

Kulja András összevissza makogott Brüsszelben, amikor Tarr Zoltán botrányos kijelentéseiről kérdezték (VIDEÓ)

2025. szeptember 04. 13:12

A tiszás politikus azt sem árulta el, hogy a választásokig milyen témákról tilos beszélniük.

2025. szeptember 04. 13:12
Kulja András nem árulta el, hogy a tiszás politikusoknak a választásokig milyen témákról tilos beszélniük. A HírTV kérdéseire reagálva Brüsszelben a politikus 

zavaros, összevissza válaszokat adott Tarr Zoltán párttársának korábbi, botrányos kijelentéseivel kapcsolatban.

Mint ismert, Tarr Zoltán egy etyeki tiszás rendezvényen arról beszélt, hogy kormányra kerülésük esetén többkulcsos adót vezetnének be, és hozzátette: a párt tagjai sok mindent nem mondhatnak el, mert ez a párt bukásához vezetne.

Kulja András – Tarr Zoltánhoz hasonlóan – mikor a HírTV munkatársai kérdéseit meghallgatták, úgy tett, mintha nem értené, miről van szó, és nem adott egyértelmű választ.

Nyitókép: hirtv.hu

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
fogas paduc
2025. szeptember 04. 13:26
" Valós párbeszéd a választás után" addig meg hazudtok éjjel nappal meg közte.
7
0
dzsini75
2025. szeptember 04. 13:24
A Tik-Tok dokitól sokkal többet nem is vártunk….. 😂😂😂
8
0
zakar zoltán béla
2025. szeptember 04. 13:16
Majd NAT megmagyarázza,mint mindent. Tegnap már csak mosolyogtak rajta a Kommentben. Jó reklámfigura egyre több helyen. Ő lesz Müszike miniszterelnök-jelöltje?
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!