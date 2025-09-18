Kommentben vesszőzi Magyar Péter a Telexet – olyat írtak, ami nem tetszett a politikusnak

„A TISZA-kormány az adócsökkentés kormánya lesz” – egy lószerszámot, mama!
És pár perccel később maga jegyzi meg Jogász Úr a kamerába nézve, hogy úgy emel adót, mint valami kommunista újraelosztó. Varga Mátyás Zsolt írása.
Újabb szakértő mutatott rá a tiszás ötlet Achilles-sarkára, ezúttal a kormánykritikus lap hasábjain.
A Tisza Párt által felvetett általános vagyonadó első látásra igazságosnak és elegánsnak tűnhet, de közelebbről nézve komoly kockázatokat hordoz – mutatott rá egy, az Andersen Adótanácsadó Zrt. vezérigazgatója, az Amerikai-Magyar Kereskedelmi Kamara adóbizottságának elnöke által írt, a Telexen publikált elemzés.
Az elemzés szerint az alábbi aggályok állnak fenn – röviden:
Mindezek alapján a cikk arra jut, hogy az általános vagyonadó inkább kárt okozna a magyar költségvetésnek és gazdaságnak, mintsem hasznot hajtana – és ezt nem bírta ki Magyar Péter, s újfent klaviatúrát ragadott.
Mint fogalmazott Magyar, „miért ne csinálj semmit... egyre érdekesebb a Telex”.
Több kommentelő is hozzászólt a duzzogó pártelnök írásához, az egyik megjegyezte, hogy kontraproduktív mindenre reagálni, egy másik – tiszás kommentelő – meg szembesítette Magyart: „Lássuk be, ez csak egy jól hangzó választási szlogen. De azt is lássuk be azt is, hogy az egység sugarú átlag magyar szavazónak pont erre van szüksége, szóval megértem.”
Volt aki megjegyezte, „sajnos a Tisza kommunikációja csak az Orbán gyűlöletre épít”.
Ezt is ajánljuk a témában
És pár perccel később maga jegyzi meg Jogász Úr a kamerába nézve, hogy úgy emel adót, mint valami kommunista újraelosztó. Varga Mátyás Zsolt írása.
Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP