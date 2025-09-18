Ft
kommunikáció Magyar Péter vagyon adó Orbán Viktor kudarc

Kommentben vesszőzi Magyar Péter a Telexet – olyat írtak, ami nem tetszett a politikusnak

2025. szeptember 18. 09:47

Újabb szakértő mutatott rá a tiszás ötlet Achilles-sarkára, ezúttal a kormánykritikus lap hasábjain.

2025. szeptember 18. 09:47
null

A Tisza Párt által felvetett általános vagyonadó első látásra igazságosnak és elegánsnak tűnhet, de közelebbről nézve komoly kockázatokat hordoz – mutatott rá egy, az Andersen Adótanácsadó Zrt. vezérigazgatója, az Amerikai-Magyar Kereskedelmi Kamara adóbizottságának elnöke által írt, a Telexen publikált elemzés.

Az elemzés szerint az alábbi aggályok állnak fenn – röviden:

  • Technikai akadályok: nincs átfogó adatbázis a teljes magánvagyonról, a NAV kapacitása és eszközei nem elegendők, a cégek, ingóságok vagy műtárgyak értékelése bonyolult és szubjektív.
  • Kiszámíthatatlanság: sok tulajdonos nincs tisztában vagyona értékével, a hozzátartozók vagyonának összeszámítása konfliktusokat okozhat, az 5 milliárdos küszöb pedig önkényes, infláció miatt gyorsan elavulhat.
  • Gazdasági torzulások: a vagyonadó arra ösztönözné a cégtulajdonosokat, hogy mesterségesen csökkentsék a profitot, ezzel más adóbevételek is visszaesnének. A külföldre menekített vagyon feltárása különösen nehéz, így a rendszer a kreatív adóelkerülést támogatná.
  • Negatív tapasztalatok: a Bajnai-kormány korábbi luxusadó-kísérlete is kudarcba fulladt, mert a vagyon gyorsan „láthatatlanná vált”, a bevétel elmaradt, miközben a belföldi kereslet visszaesett.

Mindezek alapján a cikk arra jut, hogy az általános vagyonadó inkább kárt okozna a magyar költségvetésnek és gazdaságnak, mintsem hasznot hajtana – és ezt nem bírta ki Magyar Péter, s újfent klaviatúrát ragadott.

Mint fogalmazott Magyar, „miért ne csinálj semmit... egyre érdekesebb a Telex”.

Több kommentelő is hozzászólt a duzzogó pártelnök írásához, az egyik megjegyezte, hogy kontraproduktív mindenre reagálni, egy másik – tiszás kommentelő – meg szembesítette Magyart: „Lássuk be, ez csak egy jól hangzó választási szlogen. De azt is lássuk be azt is, hogy az egység sugarú átlag magyar szavazónak pont erre van szüksége, szóval megértem.”

Volt aki megjegyezte, „sajnos a Tisza kommunikációja csak az Orbán gyűlöletre épít”.

A Tisza adóprogramjáról és az egész magyarpéteri politika abszurditásáról ide kattintva olvashat bővebben.

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

