Kommentben vesszőzi Magyar Péter a Telexet – olyat írtak, ami nem tetszett a politikusnak

A Tisza Párt által felvetett általános vagyonadó első látásra igazságosnak és elegánsnak tűnhet, de közelebbről nézve komoly kockázatokat hordoz – mutatott rá egy, az Andersen Adótanácsadó Zrt. vezérigazgatója, az Amerikai-Magyar Kereskedelmi Kamara adóbizottságának elnöke által írt, a Telexen publikált elemzés.

Az elemzés szerint az alábbi aggályok állnak fenn – röviden:

Technikai akadályok: nincs átfogó adatbázis a teljes magánvagyonról, a NAV kapacitása és eszközei nem elegendők, a cégek, ingóságok vagy műtárgyak értékelése bonyolult és szubjektív.

nincs átfogó adatbázis a teljes magánvagyonról, a NAV kapacitása és eszközei nem elegendők, a cégek, ingóságok vagy műtárgyak értékelése bonyolult és szubjektív. Kiszámíthatatlanság: sok tulajdonos nincs tisztában vagyona értékével, a hozzátartozók vagyonának összeszámítása konfliktusokat okozhat, az 5 milliárdos küszöb pedig önkényes, infláció miatt gyorsan elavulhat.

sok tulajdonos nincs tisztában vagyona értékével, a hozzátartozók vagyonának összeszámítása konfliktusokat okozhat, az 5 milliárdos küszöb pedig önkényes, infláció miatt gyorsan elavulhat. Gazdasági torzulások: a vagyonadó arra ösztönözné a cégtulajdonosokat, hogy mesterségesen csökkentsék a profitot, ezzel más adóbevételek is visszaesnének. A külföldre menekített vagyon feltárása különösen nehéz, így a rendszer a kreatív adóelkerülést támogatná.

a vagyonadó arra ösztönözné a cégtulajdonosokat, hogy mesterségesen csökkentsék a profitot, ezzel más adóbevételek is visszaesnének. A külföldre menekített vagyon feltárása különösen nehéz, így a rendszer a kreatív adóelkerülést támogatná. Negatív tapasztalatok: a Bajnai-kormány korábbi luxusadó-kísérlete is kudarcba fulladt, mert a vagyon gyorsan „láthatatlanná vált”, a bevétel elmaradt, miközben a belföldi kereslet visszaesett.

Mindezek alapján a cikk arra jut, hogy az általános vagyonadó inkább kárt okozna a magyar költségvetésnek és gazdaságnak, mintsem hasznot hajtana – és ezt nem bírta ki Magyar Péter, s újfent klaviatúrát ragadott.