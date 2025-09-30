Jön az európai NATO? – Kiszelly Zoltán elemzése a Kontextuson (VIDEÓ)

Donald Trump Amerikája egyre inkább Ázsia felé fordul, ami azt jelenti, hogy az eddiginél is kevesebb figyelmet fordítanak Európára és az ukrajnai konfliktusra. A háborúpárti európai kormányok emiatt magasabb fokozatba kapcsolnak és

egy „európai NATO” keretein dolgoznak

– derül ki a Jólértesült Optimista friss részéből.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szokásos heti elemzésében kifejti: a brüsszeli elit a befagyasztott orosz devizatartalék 185 milliárd euróját is a háborúba öntené, de azt a tervet sem adja fel, hogy valamilyen provokációval „játékban tartsa” Amerikát.