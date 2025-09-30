Jön az európai NATO? – Kiszelly Zoltán elemzése a Kontextuson (VIDEÓ)

Tiszások, ébredjetek már fel! – szólított fel Hont András a Kontextus műsorában (VIDEÓ)
Magyar Péter alatt még ki se hűlt a Diákhitel Központ helye, már bekommentelte Hont Andrást: „Jól fizet a Tóni?”
Kinek a pénzét öntenék az ukrajnai háborúba, milyen az az európai NATO, miért van szükség rá, és mennyire megingathatatlan Donald Trump az orosz energiahordozók vásárlásával kapcsolatban? Sok más mellett ezekre a kérdésekre is választ kap a néző a Jólértesült Optimista új adásában.
Donald Trump Amerikája egyre inkább Ázsia felé fordul, ami azt jelenti, hogy az eddiginél is kevesebb figyelmet fordítanak Európára és az ukrajnai konfliktusra. A háborúpárti európai kormányok emiatt magasabb fokozatba kapcsolnak és
egy „európai NATO” keretein dolgoznak
– derül ki a Jólértesült Optimista friss részéből.
Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szokásos heti elemzésében kifejti: a brüsszeli elit a befagyasztott orosz devizatartalék 185 milliárd euróját is a háborúba öntené, de azt a tervet sem adja fel, hogy valamilyen provokációval „játékban tartsa” Amerikát.
Az amerikai elnök eközben „nagyot álmodik”, ellentmondásosan nyilatkozik az orosz olaj vásárlásáról...
Az elemző arról is beszél: a hazai ellenzék görcsösen keresi a Tisza Párt adóemelési terveinek „ellenbotrányát”, ezért kezdték a Szőlő utcai álhírbotrányt felépíteni – ezt a kormányoldal időben „kezelte”. A műsorban az is szóba kerül, hogy tovább apad a Tisza, méghozzá olyannyira, hogy Magyar Péterék elhalasztják a jelöltállítást...
A Jólértesült Optimista legújabb epizódja a Kontextus-csatornán, vagy az alábbiakban megtekinthető.
Nyitókép: Kontextus/Jólértesült Optimista