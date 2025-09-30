Ft
Jön az európai NATO? – Kiszelly Zoltán elemzése a Kontextuson (VIDEÓ)

2025. szeptember 30. 14:02

Kinek a pénzét öntenék az ukrajnai háborúba, milyen az az európai NATO, miért van szükség rá, és mennyire megingathatatlan Donald Trump az orosz energiahordozók vásárlásával kapcsolatban? Sok más mellett ezekre a kérdésekre is választ kap a néző a Jólértesült Optimista új adásában.

2025. szeptember 30. 14:02
Mandiner
Mandiner

Donald Trump Amerikája egyre inkább Ázsia felé fordul, ami azt jelenti, hogy az eddiginél is kevesebb figyelmet fordítanak Európára és az ukrajnai konfliktusra. A háborúpárti európai kormányok emiatt magasabb fokozatba kapcsolnak és

egy „európai NATO” keretein dolgoznak

– derül ki a Jólértesült Optimista friss részéből.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szokásos heti elemzésében kifejti: a brüsszeli elit a befagyasztott orosz devizatartalék 185 milliárd euróját is a háborúba öntené, de azt a tervet sem adja fel, hogy valamilyen provokációval „játékban tartsa” Amerikát.

Az amerikai elnök eközben „nagyot álmodik”, ellentmondásosan nyilatkozik az orosz olaj vásárlásáról...

Az elemző arról is beszél: a hazai ellenzék görcsösen keresi a Tisza Párt adóemelési terveinek „ellenbotrányát”, ezért kezdték a Szőlő utcai álhírbotrányt felépíteni – ezt a kormányoldal időben „kezelte”. A műsorban az is szóba kerül, hogy tovább apad a Tisza, méghozzá olyannyira, hogy Magyar Péterék elhalasztják a jelöltállítást...

A Jólértesült Optimista legújabb epizódja a Kontextus-csatornán, vagy az alábbiakban megtekinthető.

Nyitókép: Kontextus/Jólértesült Optimista

 

akitiosz
2025. szeptember 30. 14:56
Milyen "európai NATO"? Történt valami? Történt bármi az ügyben? Vagy inkább csak a névtelen drogos újságíró fantáziál?
canadian-deplorable
2025. szeptember 30. 14:54 Szerkesztve
"Donald Trump Amerikája egyre inkább Ázsia felé fordul" Ezt a szerző ugyan miből szűrte le? Szerintem Trump Amerikája egyre inkább befelé fordul és a saját problémáival foglalkozik. Az EU-ban egyedül Franciaországnak van ütőképes hadserege. A többi szart se ér.
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 30. 14:26 Szerkesztve
Antant 2.0 Elmennek a faszba. Addig lesz nyugalom Európában amíg amerikai csapatok állomásoznak Németországban.
nempolitizalok-0
2025. szeptember 30. 14:07
Nekünk ukrajna ellen lenne jó, de tartok attól, ez erre nem lesz alkalmas. Az USA-ban jobban bízom, mint ebben az eurolibsi csürhében.
