Kiderült, mikor vesznek végső búcsút a tragikus sorsú hódmezővásárhelyi rendőrkapitánytól

2025. szeptember 26. 17:40

Szabó Zsolt gyászjelentésében kiemelték, hogy búcsúszertartása nem sajtónyilvános.

2025. szeptember 26. 17:40
Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. közösségi oldalán jelent meg az a bejegyzésből, melyből kiderült, hogy október 1-jén kísérik utolsó útjára a tragikus sorsú hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt. 

Mint írták, a gyászoló család kérése, hogy a Szabó Zsolt temetésén megjelenni kívánó hozzátartozók, barátok és ismerősök a kegyeletüket kifejező virágaikat az erre kijelölt helyen helyezzék el.

A gyászjelentésben kiemelték, hogy a búcsúztató nem sajtónyilvános.

„A gyászoló család szívből köszönetet mond mindazoknak, akik kérésüket megértéssel és tisztelettel elfogadják” – tették hozzá a posztban.

Önkezével vetett végett életének

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Szabó önkezével vetett véget életének Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya.

A szomorú hírt Márki-Zay Péter, a település polgármestere jelentette be közösségi oldalán. A megyei jogú város polgármestere úgy fogalmazott, „a becsületében, elfogulatlanságában meggyalázott rendőrtiszt a mai napon távozott közülünk, de a város saját halottjának tekinti – haladéktalanul intézkedtem, hogy a fekete lobogó kerüljön ki a hódmezővásárhelyi városháza homlokzatára” .

A Tények az ügy kapcsán arról írt, hogy bár az ellenzék a bukott egykori miniszterelnök-jelölttel, Márky-Zay Péterrel az élen politikai vonalat erőltet a tragédia okaként, ezzel szemben ők úgy értesültek,

magánéletbeli gondok miatt lett öngyilkos Szabó Zsolt.

Az áldozatot ugyanis szerelmi szálak fűzták Márki-Zay irodavezetőjéhez.

Súlyos reménytelenség érzése vagy öngyilkossági gondolatok esetén hívja a 116-123 (0-24h) vagy a 06 80 810-600 (0-24h) telefonszámot.

Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook-oldala

