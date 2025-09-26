Kiderült, mikor vesznek végső búcsút a tragikus sorsú hódmezővásárhelyi rendőrkapitánytól

Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. közösségi oldalán jelent meg az a bejegyzésből, melyből kiderült, hogy október 1-jén kísérik utolsó útjára a tragikus sorsú hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt.

Mint írták, a gyászoló család kérése, hogy a Szabó Zsolt temetésén megjelenni kívánó hozzátartozók, barátok és ismerősök a kegyeletüket kifejező virágaikat az erre kijelölt helyen helyezzék el.

A gyászjelentésben kiemelték, hogy a búcsúztató nem sajtónyilvános.

„A gyászoló család szívből köszönetet mond mindazoknak, akik kérésüket megértéssel és tisztelettel elfogadják” – tették hozzá a posztban.

Önkezével vetett végett életének