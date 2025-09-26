Kiderült, mikor vesznek végső búcsút a tragikus sorsú hódmezővásárhelyi rendőrkapitánytól

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Szabó önkezével vetett véget életének Szabó Zsolt rendőr alezredes, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya.
A szomorú hírt Márki-Zay Péter, a település polgármestere jelentette be közösségi oldalán. A megyei jogú város polgármestere úgy fogalmazott, „a becsületében, elfogulatlanságában meggyalázott rendőrtiszt a mai napon távozott közülünk, de a város saját halottjának tekinti – haladéktalanul intézkedtem, hogy a fekete lobogó kerüljön ki a hódmezővásárhelyi városháza homlokzatára” .
A Tények az ügy kapcsán arról írt, hogy bár az ellenzék a bukott egykori miniszterelnök-jelölttel, Márky-Zay Péterrel az élen politikai vonalat erőltet a tragédia okaként, ezzel szemben ők úgy értesültek,
magánéletbeli gondok miatt lett öngyilkos Szabó Zsolt.
Az áldozatot ugyanis szerelmi szálak fűzták Márki-Zay irodavezetőjéhez.