Kiderítettük Magyar Péter legújabb titkos tervét: tényleg a Fidesz betiltására készülnek?

Meghúzta a váratlant Von der Leyen: hétfőn kitárta az Európai Unió ajtaját
Nagyon megörült az Európai Bizottság elnöke.
A moldovai választások előtt egy nappal kizártak egy pártot, ami súlyos kérdéseket vet fel a demokrácia állapotáról és az ország EU-hoz való közeledésének hitelességéről. Vajon Moldova lesz az uniós „mintaállam”, ahol a hatalom szava elég az ellenfelek eltüntetéséhez? Magyar Péter anyapártja eddig nem tiltakozott.
„A nekünk nem tetsző pártokat betiltani nem kell félnetek jó lesz, ha mindenki egyetért én nem ellenzem.” Elsőre egyeseknek talán csak ismerős lesz, de nem ugrik be rögtön, honnan is parafrazáltam a fenti idézetet. Nem fokozom az izgalmakat, így szól az eredeti: „A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz, ha mindenki egyetért én nem ellenzem.” Ezt a mondatot írta Merániai János esztergomi érsek híres levelében azoknak a magyar főnemeseknek, akik II. András feleségét, Gertrudist akarták eltenni láb alól. Végül a tervüket be is váltották, és 1213. őszén végeztek a királynéval.
Hogyan is jön ez ide? 2025, szeptember 27-én, egy nappal a moldovai parlamenti választás előtt érkezett ez a hír: az ottani választási hatóságok kizárták a vasárnapi parlamenti szavazásból a Moszkva-barátnak tartott Nagy Moldova nevű politikai pártot illegális finanszírozásra hivatkozva.
Ez már a második Moszkva-barátnak tartott párt, amelyet a választás előtti napokban kizártak.
A választási bizottság előzőleg a Hazafias Választási Blokk (BEP) részeként működő Moldova Szíve pártot törölte a szavazólapról. Ennyi a hír, de nézzünk is kicsit a dolgok mélyére.
A moldovai pártrendszer részletes bemutatásától megkímélném a kedves olvasót, ezért csak tisztán az eljárást és annak teljes abszurditását szeretném megvilágítani.
Nézzük is, mi történt az EU-ba nagyon igyekvő Moldovában! A választások előtt egy nappal kizártak egy pártot.
Miért nem korábban döntöttek így, ha törvénytelenséget tapasztaltak? Miért nem a jelöltállítás során derültek ki a visszaélések, ha voltak ilyenek? Ha folyamatosan megfigyelték ezeket a pártokat a finanszírozás tekintetében, akkor miért pont a választás előtti utolsó napon csaptak le rájuk?
Ezek pedig csak egy felületes szemlélő kérdései.
Még ennél is érdekesebb, hogy az Európai Unió országaiban, sőt azokon kívül is a pártoknak a választások után kell elszámolniuk a költségeiket, és bemutatniuk, hogy mire költötték az adófizetők pénzét a törvényes keretek között. Akinél pedig törvénytelenséget találnak, azt az adott országban hatályos szabályok alapján megbírságolják.
Honnan tudták a moldáv hatóságok, hogy illegálisan finanszírozták az adott pártot, ha egyszer maga a választási folyamat sem zárult le, így az adott párt nem is tudott bemutatni hivatalos elszámolást?
Mindezt pedig megfejelték azzal, hogy az adott szervezeteket egyszerűen kizárták a választásból mindenféle fellebbezési lehetőség nélkül. Mondjuk ki bátran: ez az egész eljárás az elejétől a végéig messziről bűzlik! Mivel teljesen átláthatatlan módon születnek meg ezek a döntések, így joggal feltételezhetjük, hogy ez az egész kizárásosdi nem szól másról, mint a vélt és valós politikai ellenfelekkel való leszámolásról.
Mindez persze még rendben is lenne egy diktatúrában, de az az ország, amiről most beszélünk, az Európai Unióba törekszik! Ugye nem az lesz az uniós tagfelvételi mérce 2025-ben, hogy melyik ország tud minél gyorsabban kizárni neki nem tetsző pártokat a választási versenyből? Ugye nem uniós tagfelvételi kritérium, hogy egy állam képes legyen eltüntetni a rivális erőket az útjából?
A moldovai eseményeket szemlélve a tekintetünket érdemes magasabbra emelni – de ettől a kép csak még baljósabb lesz.
Többször is kijelentették, hogy az országot várják az EU-ba. Annak az országnak akarnak zöld utat adni, ahol a fentiek alapján tényleg szinte bemondásra lehet betiltani pártokat, főleg azokat, amelyek az ottani hatalom szemét csípik.
Ez az ország lenne az EU mintaképe?
Ha pedig egy ilyen ország az EU mintaképe, akkor mit várhatunk az unión belül?
Németországban Damoklész kardjaként lebeg az Alternatíva Németországért nevezetű alakulat fellett a betiltás. Már most is folyamatos megfigyelés alatt vannak. Franciaországban egy kérdéses bírósági ítélettel iktatták ki a politikai versenyből Marine Le Pent, a Nemzeti Front vezetőjét. Ausztriában a választást megnyert Osztrák Szabadságpárttal szemben állt fel egy széleskörű koalíció, hogy mindenáron távol tartsák a hatalomtól.
Az Európai Parlamentben a brüsszeli elitet védő pártok mindent elkövetnek azért, hogy a Patrióták Európáért frakciót kiszorítsák a különféle testületekből.
Jól kirajzolódik előttünk az a nemzeteken átívelő összefogás, ami a Brüsszellel és az Európai Unióval szemben kritikus erők ellen jött létre. Pontosan ennek a folyamatnak az egyik leágazása Moldova. Ott tökélyre lehet fejleszteni a különféle kizárási technikákat, amiket később az Unión belül is bátran lehet alkalmazni. Ha Moldova az EU tagja lesz, és ott bevett gyakorlat a nekünk nem tetsző pártok betiltása,
akkor miért ne lehetne ezt uniós szinten is megcsinálni? – tehetik majd fel sokan ezt a kérdést!
Kész röhej, ami jogállamiság címszóval történik az Európai Parlamentben.
Nem keres senkit maga helyett.
Éppen úgy, mint nálunk.
Moldova esetében van még egy „apróság”. Az ottani kormánypárt az Európai Néppárt tagja. Az EPP-nek pedig egyetlen kritikus megnyilvánulása nincs a moldovai kormánypárt ténykedésével szemben.
Nincsenek felháborodott hangú közlemények az ellenzék jogainak a megnyirbálása miatt, a fékek és ellensúlyok miatt sem aggódik Manfred Weber csapata.
Az Európai Néppárt szerint tehát teljesen rendben van mondvacsinált okokra hivatkozva egyes pártok betiltása. Jegyezzük is gyorsan meg: ennek az EPP-nek az uniós frakciójában foglal helyet Magyar Péter és „agyhalott” csapata is.
Mindezeken túl azt sem látjuk, hogy az EPP és tagpártjai, köztük a Tisza felemelték volna a szavukat a Nyugat-Európában csírázni kezdő pártbetiltási hullámnak.
Minden ilyen esetben Weberek hallgatnak, és nem aggódnak a demokráciáért.
Remélem, a hallgatás nem azt jelenti az EPP esetében, hogy ha a politikai vitákban nem marad már érvük, akkor a pártbetiltás eszközéhez nyúlnak? Ugye nem ez lesz az új európai módi? Ugye Magyar Péter és csapata sem fog kormányon pártokat, köztük a Fideszt vagy bármilyen más ellenzéki pártot betiltani, mert, mondjuk, más véleményen vannak, mint ők?
Ha igen, akkor ezért nem sok értelme volt rendszer váltani!
