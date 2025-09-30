Ft
Kiderítettük Magyar Péter legújabb titkos tervét: tényleg a Fidesz betiltására készülnek?

2025. szeptember 30. 05:10

A moldovai választások előtt egy nappal kizártak egy pártot, ami súlyos kérdéseket vet fel a demokrácia állapotáról és az ország EU-hoz való közeledésének hitelességéről. Vajon Moldova lesz az uniós „mintaállam”, ahol a hatalom szava elég az ellenfelek eltüntetéséhez? Magyar Péter anyapártja eddig nem tiltakozott.

2025. szeptember 30. 05:10
null
Kovács András
Kovács András

„A nekünk nem tetsző pártokat betiltani nem kell félnetek jó lesz, ha mindenki egyetért én nem ellenzem.” Elsőre egyeseknek talán csak ismerős lesz, de nem ugrik be rögtön, honnan is parafrazáltam a fenti idézetet. Nem fokozom az izgalmakat, így szól az eredeti: „A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz, ha mindenki egyetért én nem ellenzem.” Ezt a mondatot írta Merániai János esztergomi érsek híres levelében azoknak a magyar főnemeseknek, akik II. András feleségét, Gertrudist akarták eltenni láb alól. Végül a tervüket be is váltották, és 1213. őszén végeztek a királynéval. 

Magyar Péter, Manfred Weber, EPP
Magyar Péter főnöke, Manfred Weber hallgat az uniós pártbetiltásokról

Hogyan is jön ez ide? 2025, szeptember 27-én, egy nappal a moldovai parlamenti választás előtt érkezett ez a hír: az ottani választási hatóságok kizárták a vasárnapi parlamenti szavazásból a Moszkva-barátnak tartott Nagy Moldova nevű politikai pártot illegális finanszírozásra hivatkozva.

Ez már a második Moszkva-barátnak tartott párt, amelyet a választás előtti napokban kizártak.

A választási bizottság előzőleg a Hazafias Választási Blokk (BEP) részeként működő Moldova Szíve pártot törölte a szavazólapról. Ennyi a hír, de nézzünk is kicsit a dolgok mélyére. 

A moldovai pártrendszer részletes bemutatásától megkímélném a kedves olvasót, ezért csak tisztán az eljárást és annak teljes abszurditását szeretném megvilágítani.

  • Amikor egy magát demokratikusnak nevező államban lejár egy parlamenti ciklus, akkor egyes esetekben az államfő, míg máshol maga a parlament dönt az új választások kiírásáról. 
  • Ekkor megkezdődik a pártok nyilvántartásba vétele, a határnapok kijelölése, a névjegyzékek, a szavazókörök kijelölése és még rengeteg adminisztratív eljárás. 
  • Mire a választások napja elközeleg, addigra az érintett jelölteknek és a pártoknak át kell menniük minden olyan procedúrán, amely lehetővé teszi számukra, hogy legális módon induljanak a voksoláson. 
  • Ha valakivel szemben valamilyen törvénytelenség felmerül, az nem indulhat a választáson, és ez nem a választás előtti napon derül ki. 

Nézzük is, mi történt az EU-ba nagyon igyekvő Moldovában! A választások előtt egy nappal kizártak egy pártot.

Miért nem korábban döntöttek így, ha törvénytelenséget tapasztaltak? Miért nem a jelöltállítás során derültek ki a visszaélések, ha voltak ilyenek? Ha folyamatosan megfigyelték ezeket a pártokat a finanszírozás tekintetében, akkor miért pont a választás előtti utolsó napon csaptak le rájuk? 

Ezek pedig csak egy felületes szemlélő kérdései. 

Még ennél is érdekesebb, hogy az Európai Unió országaiban, sőt azokon kívül is a pártoknak a választások után kell elszámolniuk a költségeiket, és bemutatniuk, hogy mire költötték az adófizetők pénzét a törvényes keretek között. Akinél pedig törvénytelenséget találnak, azt az adott országban hatályos szabályok alapján megbírságolják.

Honnan tudták a moldáv hatóságok, hogy illegálisan finanszírozták az adott pártot, ha egyszer maga a választási folyamat sem zárult le, így az adott párt nem is tudott bemutatni hivatalos elszámolást?

Mindezt pedig megfejelték azzal, hogy az adott szervezeteket egyszerűen kizárták a választásból mindenféle fellebbezési lehetőség nélkül. Mondjuk ki bátran: ez az egész eljárás az elejétől a végéig messziről bűzlik! Mivel teljesen átláthatatlan módon születnek meg ezek a döntések, így joggal feltételezhetjük, hogy ez az egész kizárásosdi nem szól másról, mint a vélt és valós politikai ellenfelekkel való leszámolásról.

Mindez persze még rendben is lenne egy diktatúrában, de az az ország, amiről most beszélünk, az Európai Unióba törekszik! Ugye nem az lesz az uniós tagfelvételi mérce 2025-ben, hogy melyik ország tud minél gyorsabban kizárni neki nem tetsző pártokat a választási versenyből? Ugye nem uniós tagfelvételi kritérium, hogy egy állam képes legyen eltüntetni a rivális erőket az útjából?

A moldovai eseményeket szemlélve a tekintetünket érdemes magasabbra emelni – de ettől a kép csak még baljósabb lesz. 

Ursula von der Leyen és Brüsszel egyfajta mintaállamként tekint Moldovára.

Többször is kijelentették, hogy az országot várják az EU-ba. Annak az országnak akarnak zöld utat adni, ahol a fentiek alapján tényleg szinte bemondásra lehet betiltani pártokat, főleg azokat, amelyek az ottani hatalom szemét csípik. 

Ez az ország lenne az EU mintaképe?

 Ha pedig egy ilyen ország az EU mintaképe, akkor mit várhatunk az unión belül? 

Németországban Damoklész kardjaként lebeg az Alternatíva Németországért nevezetű alakulat fellett a betiltás. Már most is folyamatos megfigyelés alatt vannak. Franciaországban egy kérdéses bírósági ítélettel iktatták ki a politikai versenyből Marine Le Pent, a Nemzeti Front vezetőjét. Ausztriában a választást megnyert Osztrák Szabadságpárttal szemben állt fel egy széleskörű koalíció, hogy mindenáron távol tartsák a hatalomtól.

Az Európai Parlamentben a brüsszeli elitet védő pártok mindent elkövetnek azért, hogy a Patrióták Európáért frakciót kiszorítsák a különféle testületekből. 

Jól kirajzolódik előttünk az a nemzeteken átívelő összefogás, ami a Brüsszellel és az Európai Unióval szemben kritikus erők ellen jött létre. Pontosan ennek a folyamatnak az egyik leágazása Moldova. Ott tökélyre lehet fejleszteni a különféle kizárási technikákat, amiket később az Unión belül is bátran lehet alkalmazni. Ha Moldova az EU tagja lesz, és ott bevett gyakorlat a nekünk nem tetsző pártok betiltása,

akkor miért ne lehetne ezt uniós szinten is megcsinálni? – tehetik majd fel sokan ezt a kérdést!

Kapcsolódó vélemény

undefined

Kötter Tamás

Facebook

Idézőjel

Az AfD-vel azt a Németországot akarják eltakarítani, amely még ellenállást fejt ki

Éppen úgy, mint nálunk.

Magyar Péter főnökei nem tiltakoztak a pártbetiltások ellen

Moldova esetében van még egy „apróság”. Az ottani kormánypárt az Európai Néppárt tagja. Az EPP-nek pedig egyetlen kritikus megnyilvánulása nincs a moldovai kormánypárt ténykedésével szemben.

Nincsenek felháborodott hangú közlemények az ellenzék jogainak a megnyirbálása miatt, a fékek és ellensúlyok miatt sem aggódik Manfred Weber csapata.

Az Európai Néppárt szerint tehát teljesen rendben van mondvacsinált okokra hivatkozva egyes pártok betiltása. Jegyezzük is gyorsan meg: ennek az EPP-nek az uniós frakciójában foglal helyet Magyar Péter és „agyhalott” csapata is. 

Mindezeken túl azt sem látjuk, hogy az EPP és tagpártjai, köztük a Tisza felemelték volna a szavukat a Nyugat-Európában csírázni kezdő pártbetiltási hullámnak.

 Minden ilyen esetben Weberek hallgatnak, és nem aggódnak a demokráciáért.

Remélem, a hallgatás nem azt jelenti az EPP esetében, hogy ha a politikai vitákban nem marad már érvük, akkor a pártbetiltás eszközéhez nyúlnak? Ugye nem ez lesz az új európai módi? Ugye Magyar Péter és csapata sem fog kormányon pártokat, köztük a Fideszt vagy bármilyen más ellenzéki pártot betiltani, mert, mondjuk, más véleményen vannak, mint ők?

Ha igen, akkor ezért nem sok értelme volt rendszer váltani!

***

(Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor)

***

undefined

Francesca Rivafinoli

Mandiner

Idézőjel

„Idióta fideszbirka”, „agymosott narancskárosult”, „szégyelld magad, te demens!” – épül-szépül Szeretetország

Vajon hány kommentelőt figyelmeztet Hadházy Ákos, hogy az ítélkezés „Jézus Krisztus dolga”? Egyet se? Különös.

 

Ízisz
•••
2025. szeptember 30. 06:43 Szerkesztve
Z. "Egy pizzériában többen vannak, mint Poloska mai salgótarjáni fórumán voltak. Salgótarjánban csupán 200 ember volt kíváncsi Magyar Péterre – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Deák Dániel. Ráadásul az összegyűlt „tömeg” nagy része odautaztatott pártaktivistákból vagy a téren sétálgató emberekből állt. A politikai elemző felhívta a figyelmet arra, hogy nem ez volt a Tisza párt vezetőjének nagy napja, ugyanis a balul sikerült salgótarjáni prédikációja mellett ma az Indexszel szemben pert is vesztett Magyar Péter." Már kezdem sajnálni a vergődésüket!!!🤨 Ja nem!!! 😅🤣😂❗
OszkárOszi
2025. szeptember 30. 06:43
Egymillió moldáv ember él és dolgozik külföldön.Félmillióan Nyugat-Európában és félmillióan Oroszországban.A külföldön dolgozók számára 302 szavazófülkét biztosítottak.Ebből kettő jutott annak a félmillió embernek, aki Oroszországban dolgozik.Számukra ott volt két szavazóhely Moszkvában, ugyanabban az épületben.A többi 300 szavazófülke Nyugaton lett kialakítva.Beleértve az USA-t is, ahol tízezer moldáv dolgozik.Csak az USA-ban 22 ilyen választóhely lett kialakítva. No comment.
Ízisz
2025. szeptember 30. 06:42
Z. „A teljes magyar ellenzék arra készül, hogy mindenkit le fog sittelni, aki nem liberális, aki nem baloldali, aki nem fogadja el a brüsszeli diktátumokat, és aki nem támogatja 100 százalékban Ukrajnát” – figyelmeztetett Kovács András. „Jól nézzék meg ezt a szöveget, és ennek fényében döntsenek a jövő évi választáson is!” Ahogyan az agresszív bolsevik poloska hirdeti: rendszert akarnak váltani!!! Képtelen kilépni az illúzió világából a szektás híveivel együtt!!! 😂🤣😅💯❗
Chekke-Faint
2025. szeptember 30. 06:40
De jó megy nekik, hogy az emberek lenyulása az oszág eladása után mindjárt be is tiltanának bennünket...DDD
