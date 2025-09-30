Kiderítettük Magyar Péter legújabb titkos tervét: tényleg a Fidesz betiltására készülnek?

„A nekünk nem tetsző pártokat betiltani nem kell félnetek jó lesz, ha mindenki egyetért én nem ellenzem.” Elsőre egyeseknek talán csak ismerős lesz, de nem ugrik be rögtön, honnan is parafrazáltam a fenti idézetet. Nem fokozom az izgalmakat, így szól az eredeti: „A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz, ha mindenki egyetért én nem ellenzem.” Ezt a mondatot írta Merániai János esztergomi érsek híres levelében azoknak a magyar főnemeseknek, akik II. András feleségét, Gertrudist akarták eltenni láb alól. Végül a tervüket be is váltották, és 1213. őszén végeztek a királynéval.

Magyar Péter főnöke, Manfred Weber hallgat az uniós pártbetiltásokról

Hogyan is jön ez ide? 2025, szeptember 27-én, egy nappal a moldovai parlamenti választás előtt érkezett ez a hír: az ottani választási hatóságok kizárták a vasárnapi parlamenti szavazásból a Moszkva-barátnak tartott Nagy Moldova nevű politikai pártot illegális finanszírozásra hivatkozva.

Ez már a második Moszkva-barátnak tartott párt, amelyet a választás előtti napokban kizártak.

A választási bizottság előzőleg a Hazafias Választási Blokk (BEP) részeként működő Moldova Szíve pártot törölte a szavazólapról. Ennyi a hír, de nézzünk is kicsit a dolgok mélyére.