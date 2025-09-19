„Kezd kirajzolódni Karácsony Gergely valódi arca”: bemutatjuk a budapestiek eddigi legnagyobb segélykiáltását

A kormányhivatal átfogó vizsgálata alapján a BKV buszainak 60 százaléka alkalmatlan a biztonságos közlekedésre – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.

Latorcai Csaba elmondta, a vizsgálatok azt követően indultak a fővárosban, hogy augusztusban négy busz kigyulladt, és porig égett.

A szakemberek száz buszt ellenőriztek, ezek közül jó néhány járművet azonnali hatállyal ki kellett vonni a forgalomból, másoknál szoros határidőt szabva, konkrét hibalistát adva elrendelték a javítást. Az államtitkár a feltárt jellemző problémák között említette a fékrendszer hibáit, az ajtók és a gumik állapotát.

A politikus közlése szerint a BKV járművei nincsenek karbantartva, mert Karácsony Gergely – Tarlós István idejéhez képest a tizedére – 10 milliárd forintról az idei évre egymilliárdra csökkentette az erre szolgáló összeget.