09. 19.
péntek
„Kezd kirajzolódni Karácsony Gergely valódi arca”: bemutatjuk a budapestiek eddigi legnagyobb segélykiáltását

2025. szeptember 19. 17:57

„Ezek már nem csupán panaszok” – szögezte le Latorcai Csaba.

2025. szeptember 19. 17:57
A kormányhivatal átfogó vizsgálata alapján a BKV buszainak 60 százaléka alkalmatlan a biztonságos közlekedésre – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.

Latorcai Csaba elmondta, a vizsgálatok azt követően indultak a fővárosban, hogy augusztusban négy busz kigyulladt, és porig égett.

A szakemberek száz buszt ellenőriztek, ezek közül jó néhány járművet azonnali hatállyal ki kellett vonni a forgalomból, másoknál szoros határidőt szabva, konkrét hibalistát adva elrendelték a javítást. Az államtitkár a feltárt jellemző problémák között említette a fékrendszer hibáit, az ajtók és a gumik állapotát.

A politikus közlése szerint a BKV járművei nincsenek karbantartva, mert Karácsony Gergely – Tarlós István idejéhez képest a tizedére – 10 milliárd forintról az idei évre egymilliárdra csökkentette az erre szolgáló összeget.

A főpolgármester a budapesti utasok biztonságán próbál spórolni

– tette hozzá az államtitkár.

Az utasok is jelezhetik a problémákat

A fővárosban – a BKV és alvállalkozói üzemeltetésében – 1100-1200 busz közlekedik, ezeknek csaknem tizedét vizsgálták át. A kormányhivatal tovább fogja folytatni az ellenőrzést, és létrehozott egy e-mail-címet, ahol az utasok maguk is jelezhetik a problémákat – tudatta Latorcai Csaba.

Ha a főpolgármester nem tudja garantálni a budapesti utasok biztonságát, a kormányhivatalnak kell kikényszerítenie azt hatósági eszközökkel

– szögezte le a politikus. Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kitért arra is, hogy Budapesten kizárólag a kormány finanszírozásában állhatnak üzembe új tömegközlekedési eszközök. A fővárosba 65 új busz érkezik, és 54 milliárd forintos támogatást nyújtott a kormány 51 új villamos beszerzésére, a kormánynak kellett közvetlenül kifizetnie a járműveket a spanyol gyártónak.

A főváros azonban semmit nem tud megtenni azért, hogy ezeket üzemeltesse: a peronokat nem építették át és nincsen olyan remíz, ahova be tudnának állni a villamosok – mutatott rá az államtitkár.

Záporoznak a bejelentések

„Tegnap elindult az esetbejelentő rendszer – és máris záporoznak a bejelentések. Egykori BKV-dolgozók, felháborodott utasok, és elkeseredett budapestiek osztják meg tapasztalataikat, miközben a hivatalos ellenőrzések során készült képek is egyértelműen mutatják:

Karácsony Gergely valódi arca kezd kirajzolódni.

Rögzítőfék alkalmatlansága, gumiabroncsok és a futóműalkatrészek nem megfelelő állapota, olajszivárgás, kötelező tartozékok (pl. porral oltó eszközök) hiánya, lejárt érvényesség, és még sorolhatnánk. Ezek már nem csupán panaszok. Ez közös kiáltás a változásért” – jegyezte meg a Facebook-oldalán Latorcai Csaba.

(MTI)

Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala

