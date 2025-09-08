Két héten belül két támadás a II. János Pál pápa téren: a kerületvezetés tehetetlen

Korábban gyalázta őket, most már viszont szívesen fogadja az arab befektetőket Karácsony
Nagyot fordult a főpolgármester hozzáállása.
Ismét késelés történt a II. János Pál pápa téren, nem sokkal egy korábbi, rasszista indíttatású támadás után.
Ismét késelés történt a II. János Pál pápa téren. Folyamatosa romlik a közbiztonság terén a Pikó András vezette VIII. kerületben – számolt be a Magyar Jelen.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyot fordult a főpolgármester hozzáállása.
Az eset Szeptember 8-án történt. A mentők kiérkezéséig a saját vérében, ájultan feküdt a támadás elszenvedője.
Szemtanúk beszámolói szerint az elkövető, valamint a sértett is kisebbségi származásúak voltak.
A rendőrök továbbra is keresik a tettest.
Két héttel ezelőtt rasszista indíttatású támadás áldozatává vált színesbőrű férfi, akit egy csoport fiatal bántalmazott, ugyanezen a helyszínen.
Rövid időn belül tehát ez a második brutális támadás a a Pikó András vezette Józsefárosban.
A kerületben, annak fideszes vezetése alatt folyamatosan javult a közbiztonság, azonban az elmúlt években a környék már a régi rossz hírnevét idézi. A helyzetet tovább tetézi, hogy Pikó András a megválasztása előtt arra tett ígéretet, hogy a környék biztonsága az eddigiekhez képest még tovább fog javulni.
Nyitókép: Facebook / II. János Pál pápa tér
***