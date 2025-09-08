Ft
09. 08.
hétfő
tettes színesbőrű II János Pál pápa téren VIII kerületben Pikó András rendőr

Két héten belül két támadás a II. János Pál pápa téren: a kerületvezetés tehetetlen

2025. szeptember 08. 20:54

Ismét késelés történt a II. János Pál pápa téren, nem sokkal egy korábbi, rasszista indíttatású támadás után.

2025. szeptember 08. 20:54
null

Ismét késelés történt a II. János Pál pápa téren. Folyamatosa romlik a közbiztonság terén a Pikó András vezette VIII. kerületben – számolt be a Magyar Jelen.

Ezt is ajánljuk a témában

Az eset Szeptember 8-án történt. A mentők kiérkezéséig a saját vérében, ájultan feküdt a támadás elszenvedője.

Szemtanúk beszámolói szerint az elkövető, valamint a sértett is kisebbségi származásúak voltak.

A rendőrök továbbra is keresik a tettest.

Két héttel ezelőtt rasszista indíttatású támadás áldozatává vált színesbőrű férfi, akit egy csoport fiatal bántalmazott, ugyanezen a helyszínen. 

Rövid időn belül tehát ez a második brutális támadás a a Pikó András vezette Józsefárosban.

A kerületben, annak fideszes vezetése alatt folyamatosan javult a közbiztonság, azonban az elmúlt években a környék már a régi rossz hírnevét idézi. A helyzetet tovább tetézi, hogy Pikó András a megválasztása előtt arra tett ígéretet, hogy a környék biztonsága az eddigiekhez képest még tovább fog javulni.

Nyitókép: Facebook / II. János Pál pápa tér

***

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
scorpicores
•••
2025. szeptember 08. 23:08 Szerkesztve
Nem baj, szükség van a belvárosi liberalizmusra...Hajrá, 2026-ban is jól ikszeljetek, helyiek...! Utána meg nemsokára költözés...Amúgy van egy bája annak, h egy kőkemény baloldali kerületben egy színesbőrűt az elfogadás jegyében megtámadnak...
0
0
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2025. szeptember 08. 22:07
a 8. kerületieknek ez kell, mert ezek az elemek a kőbányai oldalról járnak oda balhézni
0
0
szilvarozsa
2025. szeptember 08. 21:17
Másodszor választották meg Pikót. Gondolom igény van rá.
5
0
survivor
2025. szeptember 08. 21:16
"Kisebbsegi" Inuit ? Aleut ? Számi ?
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!