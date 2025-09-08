Korábban gyalázta őket, most már viszont szívesen fogadja az arab befektetőket Karácsony

A miniszter kifejezte elismerését a város átlátható és jövő orientált megközelítése iránt, és jelezte az Egyesült Arab Emírségek szándékát, hogy hosszú távon partnerként működjön együtt Budapesttel — nemcsak a Rákosrendező projektben, hanem más, a város lakóit szolgáló lehetőségekben is.

A főpolgármester szó szerint azt írta, hogy „Rákosrendezőn az, és úgy épül, ami a város hosszú távú érdekeit szolgálja. A nyílt pályázat során kialakuló tervek kivitelezésére ugyancsak nyílt és átlátható pályázaton olyan partnereket várunk, akik készek velünk együtt építeni a város jövőjét”.

Mindez azért érdekes, mert januárban még öles betűkkel írta ki szintén a Facebookra, hogy „hazaárulás Rákosrendező arab befektetőknek való átengedése”.

Ahogy akkor fogalmazott,