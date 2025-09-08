Korábban gyalázta őket, most már viszont szívesen fogadja az arab befektetőket Karácsony

Rákosrendező lehet Karácsony 4-es metrós bukása: Budapest milliárdokat elnyelő szégyenfoltja
Már több mint fél év telt el azóta, hogy a főváros megvette Rákosrendezőt, de a rozsdaövezet felszámolására aligha van remény.
Nagyot fordult a főpolgármester hozzáállása.
Udvariassági látogatáson fogadta hétfőn Karácsony Gergely Thani bin Ahmed Al Zeyoudit, az Egyesült Arab Emírségek külkereskedelmi miniszterét – erről maga a főpolgármester számolt be Facebook-posztjában.
Mint írta,
a konstruktív megbeszélésen szóba került a Rákosrendező projekt is.
Karácsony tájékoztatta a minisztert, hogy a fejlesztési koncepcióra vonatkozó nemzetközi urbanisztikai tervpályázat már folyamatban van, és a kormánnyal is megkötötték az állami infrastrukturális fejlesztésekre vonatkozó megállapodást.
A miniszter kifejezte elismerését a város átlátható és jövő orientált megközelítése iránt, és jelezte az Egyesült Arab Emírségek szándékát, hogy hosszú távon partnerként működjön együtt Budapesttel — nemcsak a Rákosrendező projektben, hanem más, a város lakóit szolgáló lehetőségekben is.
A főpolgármester szó szerint azt írta, hogy „Rákosrendezőn az, és úgy épül, ami a város hosszú távú érdekeit szolgálja. A nyílt pályázat során kialakuló tervek kivitelezésére ugyancsak nyílt és átlátható pályázaton olyan partnereket várunk, akik készek velünk együtt építeni a város jövőjét”.
Mindez azért érdekes, mert januárban még öles betűkkel írta ki szintén a Facebookra, hogy „hazaárulás Rákosrendező arab befektetőknek való átengedése”.
Ahogy akkor fogalmazott,
a kormány kiárusította Budapest egyik aranytartalékát egy arab befektetőnek.
Azt is írta, hogy addig is, ezután is minden erőnkkel küzdeni fognak a jövőt felélő, a hazát, az otthonunkat kiárusító politikával szemben. „Megfizethetetlen luxus felhőkarcolók helyett megfizethető lakások építésére, zöldítésre van szükség a Rákosrendezőn. Pont úgy, ahogy a dubaji milliárdosok érkezése előtt ez a kormány is tervezte. Mi ragaszkodunk a Parkváros koncepcióhoz” – fogalmazott a főpolgármester januárban.
Eltűnt 214 milliárd forintnyi tartalék, a főváros csődbizottságot állított fel, mégis változatlan erővel halad előre Karácsony Gergely főpolgármester Rákosrendező ügyében.
Emlékezetes, a rákosrendezői elhagyott ipari területen az Eagle Hills arab befektetőcsoport hajtott volna végre egy 5000 milliárd forintos városfejlesztési projektet, 14 ezer új munkahellyel. A főváros azonban – elővásárlási jogával élve – megakadályozta az értékesítést, és maga vásárolta meg a területet.
